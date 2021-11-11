O kaymakam için gecikmiş bir yazı

Geldiğimiz noktayı görüyor musunuz?

Atatürk ilkelerini, cumhuriyeti, demokrasiyi, eşit yurttaşlığı, çağdaşlaşmayı, devrimciliği, aklı ve bilimi savunan devlet görevlileri “ağır suç işlemişler gibi” hemen görevden alınıyor.

Türkiye, artık Atatürk’ün kurduğu Türkiye değil.

Türkiye, artık demokrasiyle yönetilen bir ülke değil.

Çağdaşlığı, eşit yurttaşlığı, aklı ve bilimi savunmak, ülkemizde artık suç.

İşte Ordu’nun Korgan İlçesi Kaymakamı Miraç Akbulut’un başına gelenler.

Gündem yoğunluğu nedeniyle yazmam gecikti.

Genç kaymakam, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş ilkelerine üstüne basa basa vurgu yapıyor:

*Tarih açık bir şekilde göstermiştir ki büyük Türk milletinin bekasının ve çağdaş dünyada yerini almasının yegane biçimi cumhuriyettir.

*Milletimize verilen bu büyük miras, her bir ferdi devletin tek ve en gerçek sahibi yapmıştır.

*Devlet yönetimini ailelere, şahıslara, zümre ve sınıfa bırakmamış, toplumumuzu millet olma bilincine ulaştırmıştır.

*Cumhuriyet sayesindedir ki bugün büyük bir millet ve devlet olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

* Mustafa Kemal Atatürk’ün deyimiyle, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, müritler ve dervişler memleketi olamaz.

*En hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.

Kaymakam Miraç Akbulut konuşmasında bunları söyledi, bayram nedeniyle ilçede gün boyu etkinlikler düzenledi, 10.Yıl Marşı’nı ve İzmir Marşı’nı çaldırdı.

Sen misin Atatürk ve cumhuriyeti göklere çıkaran, sen misin halkı Atatürk, cumhuriyet ve demokrasi konusunda aydınlatmaya kalkan, hemen hakkında soruşturma açıldı ve İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alındı.

Neymiş, tarikatlar rahatsız olmuş.

Demek bu ülkeyi tarikatlar yönetiyor.

Demek defalarca yazdığımız gibi, yönetimin başında “tarikatlar koalisyonu” var.

Çünkü Kaymakam Akbulut’un bu sözleri, ancak tarikatları ve tarikatlar sayesinde siyasi güçlerini devam ettirenleri rahatsız eder.

Şu hale bakın, sanki ülkemizi yabancı güçler işgal etmiş, Atatürk diyeni, cumhuriyet diyeni, demokrasi diyeni derhal işten el çektiriyor.

Olup bitenin başka açıklanabilir tarafı var mı?

Bence çok iyi oluyor, çok!

Bu günler, sınav günleridir.

Herkes tutum ve davranışlarıyla teraziye çıkıyor, tartılıyor.

Kimin kaç kilo geldiği de bir tarafa not ediliyor.

Gün gelecek devran dönecek, kimin kaç kilo geldiği önüne konacak.

Ben Kaymakam Miraç Akbulut’u kutluyorum.

Üzülmesin, gönlünü rahat tutsun, cesaret gösterdi devletimizin temel değerlerini savundu.

Verilen “Atatürk cezası”, “cumhuriyet cezası”, “demokrasi cezası”, Kaymakam Miraç Akbulut için birer “onur madalyası”dır.

Esas üzülmesi gerekenler, devletimizin temel değerlerini dile getirme cesaretini gösteremeyip süklüm püklüm oturanlardır.

Helal olsun o kaymakama!

Bir zamanlar acıdığımız Bulgaristan ve Türkiye

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Çok değil 30 yıl önce dudak büküyorduk.

“Bir paket sigara”, “bir çift naylon çorap” muhabbeti yapıyorduk.

Şimdi zenginlikte ve düzgün devlet yönetiminde bizi geçti.

Dahası, Bulgar Levası Türk Lirası’ndan daha değerli.

Yanlış anlaşılabilir bu arada belirteyim, Bulgaristan Avrupa Birliği üyesi ancak Euro kullanmıyor.

1 Ocak 2024’ten itibaren Euro kullanmaya başlayacak.

13 yıl önce, 10 Ekim 2008 tarihinde, 1 Bulgar Levası 1 Türk Lirası’na eşitti.

Ya bugün?

Bugün 1 Bulgar Levası, tam 5.73 Türk Lirası.

1 Leva veriyor, bizden 5 lira 73 kuruş alıyor.

Paramız, sadece Dolar ve Euro karşısında değil, daha düne kadar burun kıvırdığımız Bulgaristan Levası karşısında bile iyice eridi.

Bulgarların bir ayağı alışveriş için artık Türkiye’de.

Bir zamanlar biz onlara gülüyorduk, şimdi onlar bize gülüyorlar.

Seçim, 2022’de

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Nereden mi çıkardım…

Anayasanın 101’inci maddesi diyor ki, “Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir”.

Yani Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olabilmesi, ancak anayasanın 116’ıncı maddesine göre mümkün.

116’ıncı madde, “seçim yenileme kararıyla” ilgili.

Anlayacağınız, 2022 seçim yılı.

İlkbaharda mı sonbaharda mı, birkaç ay içinde belli olur.