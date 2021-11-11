Bulgaristan’a Türk Cumhurbaşkanı adayı

14 Kasım Pazar günü Bulgaristan’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Türk bir aday çıktı.

Bu pazar yapılacak olan seçimlerde ilimizde yaşayan, çifte vatandaş olan Bulgaristan göçmenleri de oy kullanacak.

Kocaeli Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Topaloğlu da yapılacak olan bu seçimlerde herkesi oy kullanmaya davet ediyor. Topaloğlu, ilimizde toplam 8 sandık kurulacağını ve 9 bin 500 çifte vatandaşın bulunduğunu hatırlatarak herkesi oy kullanmaya davet etti.

Dileyenlerin, ücretsiz olarak Bulgaristan’a kaldırılan otobüslerle oy kullanmak için gidebileceğini söyledi.

İlk kez bir Türk Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere girecek olan Halk ve Özgürlükler Hareketi Milletvekili Mustafa Karadayı, Türkiye’deki tüm vatandaşların desteğini talep ediyor.

14 Kasım Pazar günü oy kullanılacak sandıklar şu okullarda yer alacak:

İzmit – Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu

Çayırova- Hanife Soykan Ortaokulu

Darıca- Bağlarbaşı Ortaokulu

Derince – Yenikent Anadolu Lisesi

Gebze- Kroman Çelik İlkokulu

Karamürsel- Kaymakam Hikmet Özbağcı İlkokulu

Körfez – Ahmet Taner Kışlalı İlkokulu

Eranıl’dan bir kamyonet dolusu kitap

Yozgat’ta kurulacak kütüphaneler için; Yozgat Valiliği tarafından tahsis edilen kamyonet ile topladığı kitapları Yozgat’a götüren Gazeteci Mustafa Eranıl, Kocaeli- Van-Trabzon-Elazığ-Malatya-Kütahya-Yozgat illerinde kurulan şehit kütüphanelerine kitaplar göndermeye devam ediyor. Başlattığı kampanya ile binlerce kitap toplayan ve birkaç yıldır sürüttüğü sosyal sorumluluk projesiyle takdir toplayan Mustafa Eranıl, kitap desteğinde bulunan herkese canı gönülden teşekkür ettiğini belirtiyor.

Trafik her geçen gün iyice çekilmez bir hale geliyor

Dağ ve deniz arasına sıkışmış bir coğrafyası bulunan il merkezi ve il merkezini takip eden ana yol, artık mevcut trafiği karşılayamaz bir hale geldi. Gölcük-İzmit, Kartepe-İzmit ve Körfez-İzmit istikametindeki yoğunluklar mesai saatlerinin başlama ve bitiş vakitlerinde felç oluyor. Trafikte kalıcı bir çözüm bulunması şart. Bu çözüm sadece alternatif ve daha geniş yollarla çözülemez. Bunlar geçici ve kısa vadeli çözümler olabilir. Yol alternatiflerinin dışında halkın kolayca toplu ulaşımları kullanabilmesi, rahat ve uygun fiyatta yolculuk edebilmesi gerekiyor. Kocaeli’de trafik sorununun üzerine bugünlerde gitmezsek, birkaç sene sonra çok daha yoğun bir trafik yaşayacağız. Trafik sorununun, Kocaeli’nin en öncelikli sorunlarından biri olduğunu kabul edip ona göre bir planlama yapmalıyız.

Körfez 112’den memnun

Sağlıkçılara, özellikle işini layıkıyla yapan sağlıkçılara her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Özverili bir dönem geçiren sağlık çalışanları, bu mesleğin sadece para için değil, insanlara fayda sağlamak için yapıldığını kanıtladı. Bu gruba girenler arasında 112 de var.

Bir okurumuz Körfez ilçesinde 112 ekibinin ilgi ve alakasını anlatarak, bizim aracılığımızla 112’ye teşekkür ediyor. Çarşamba günü yaşadığı rahatsızlık nedeniyle gece hastaneye kaldırılan vatandaş ve bu vatandaşımızın yakını 112 Acil ekibinin ilgi alaka ve samimiyetini anlatarak ekibe teşekkür etti. Bize de bu teşekkürü iletmek düşüyor…

1 gram altın 8 ayda 200 TL arttı

Altın, yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Çok değil, bundan 8 ay önce mart ortası gram altının fiyatı 412 TL idi. 1 gram altın içi 412 TL bile çok deniyordu. Aradan geçen 8 ay içerisinde gram altının fiyatı yükseldikçe yükseldi. Şu an 1 gram altının Kocaeli’deki fiyatı 608 TL oldu. Gram altın, kullanıcısına 8 ayda yaklaşık 200 TL kazandırdı. Altının yükselişi devam edecek gibi görünüyor.