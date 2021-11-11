AKP’li bakanların açıklaması asgari ücret beklentisini artırdı!

Kulisler hareketlendi…

Herkes asgari ücretin ne kadar olacağıyla ilgili tahminlerde bulunuyor…

İşçi, işveren ve Devlet temsilcisi görüşüp, karara bağlayacak…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz hafta “Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz” açıklamasını yaptı. Ardından, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Vatandaşın enflasyona ezdirilmemesi konusunda asgari ücret başta olmak üzere gerekli hassasiyeti göstereceğiz” dedi. Bu açıklama, umut verici olarak değerlendiriliyor.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için aralık ayında masaya oturacak. Zam pazarlığı öncesinde iktidar cephesinden gelen açıklamalar çalışanlarda beklentileri yükseltti. Asgari ücretin 3.500 lira olması bekleniyor… Tabii, bu sadece beklenti…

AVRUPA SONUNCUSUYUZ

Maalesef, asgari ücrette içler acısı durumdayız… Sene başında Türkiye'de 392 euro olan brüt asgari ücret, son kur artışlarıyla 329 euroya kadar geriledi. Böylece Türkiye asgari ücrette AB'nin dibindeki 332 euroluk Bulgaristan'ı da geride bıraktı.

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Yani anlayacağınız, asgari ücrette Avrupa’nın en kötü ülkesiyiz…

AKP’nin 20 yılda bizi getirdiği nokta maalesef bu…

Bunun üstüne söz söylemeye gerek var mı?

ASGARİ ÜCRETTE 2010’DAN BU YANA DEĞİŞİM YIL NET (TL) ARTIŞ (%)

2010 587 9.5

2011 644 9.6

2012 720 11.8

2013 788 9.4

2014 868 10.2

2015 974 12.2

2016 1301 33.5

2017 1404 7.9

2018 1603 14.2

2019 2020 26.1

2020 2324 15

2021 2825 21.6

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Ayvalık Belediye Başkanına göre

yoksulun yağı 4 kere kızaracak!

Zeytin hasadının yeni başladığı Ayvalık'ta bu yıl üretilen ilk zeytinyağı piyasaya en düşük 55 liradan girdi. Geçen yıl aynı zeytinyağının litresi 35 liradan satılıyordu. Yeni mahsul zeytinyağı fiyatı firma ve markalara göre 70-80 liraya kadar çıkıyor.

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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, maliyetlerdeki aşırı artışın fiyatlara olumsuz yansıdığını belirtirken, “Fiyatlar böyle giderse korkarım ki en sağlıklı yağ olan zeytinyağının tüketimi azalacak. Yoksul halk aynı yağla 2-3 yerine belki de 4 kez kızartma yapmak zorunda kalacak” dedi.

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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Körfez’de çalıştı, emekli oldu. Kendisiyle Ayvalık’ta bulunduğum sırada, tanışmıştım. Ferhan Şensoy’un CHP İl Başkanı seçildiği kongreye çelenk göndermişti.