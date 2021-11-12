Dün vardı, bugün de var, yarın da olacaktır

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk herkes gibi elbette bir faniydi.

Fakat onu "ölümsüz" kılan şey fikirleri ve bırakmış olduğu eserleridir. Bıraktığı eserler ve ileriye sürdüğü fikirlerde sadece ait olduğu zamana bağlı kalmamış hep geleceğe dönük olmuştur.

"Yurtta Barış, Cihanda Barış" diyerek dünya çapında geleceğin barış temellerini atmıştır. Dünün düşmanı ile kavgasını sürdürmemiş, yenmiş, hak ettikleri cevabı vermiş, ama barış için ilk hamleyi yine kendisi yapmıştır.

Örneğin; Yunanistan'la olduğu gibi. Yunanistan'la yetinmeyip tüm sınır komşumuz olan devletler ile iyi ilişkiler kurmuştur.

Emeğin kutsallığını ilke edinmiştir.

Gerçek üretim yapan çiftçileri, köylüleri kastederek "köylü milletin efendisidir" sözünü bilinçli söylemiştir.

Halkına, milletine gerçekten inanmış ve güvenmiştir. Bu inanç ve güvenin etkisi ile "Bir Türk Cihana Bedeldir" demiştir.

Başka bir sözünde "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz" demiştir.

Her şeyin çözümünü eğitime ve bilime bağlamıştır.

**

"Öğretmenler yeni nesil sizin eserinizdir" diyerek hem önemsemiş hem de sorumluluk yüklemiştir. Bir sözünde "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" demiştir.

Gençlere inanıp güvendiği için "Cumhuriyeti" gençlere emanet etmiştir.

Dün olduğu gibi bugünde kendisini din konusunda istismar edenlere "Türk Milleti daha dindar olmalıdır, yani bütün sadeliği ile dindar olmalıdır demek istiyorum. Dinime, bizzat hakikate nasıl inanıyorsam, buna öyle inanıyorum" sözü ile vermiştir.

Kadınlara ayrı bir önem vermiştir. Kanıtı ise birinci meclise 18 kadın milletvekili seçilmiştir.

Atatürk’ü yaşadığı dönemle kıyaslamak gerekir. O dönemde her şeyin en iyisini ve güzelini vermeye çalışmış ve vermiştir.

Bitmiş tükenmiş her tarafı işgal altında köhne yapıdan modern bir yapı oluşturmuştur.

Diktatörlüğü asla kabul etmeyen Atatürk, çağın demokrasi oyasını örmüş ve sağlıklı temeller atmıştır.

Atatürk çağının en büyük lideridir. Geleceğin de ölümsüz lideridir. Atatürk'ü öğrenmek ve anlamak her zamankinden daha gereklidir. Ama putlaştırmadan ve tabulaştırmadan anlamamız ve öğrenmemiz gerekir.

Şeklen ve desinler diye anmak Atatürk’ü anlamamaktır.

Atatürk’ü bağımsızlık karakteri ve savaşçılığı yanında gerçekleştirdiği devrimleri ile anlamak ve anmak gerekir.

Ruhu şad olsun. Rahmet ve minnetle anıyoruz.

**

GENERAL TRİKOPİS ANLATIYOR

Hıfzı Topuz yıllar sonra 84 yaşına gelmiş Trikopis generali evinde ziyaret ederek görüşüyor.

Topuz; "Generalim!" diyorum.

"Nasıl oldu şu Anadolu harekatı? Ankara kapılarına kadar ilerledikçe sonra nasıl oldu da davayı kaybettiniz?"

Trikopis derin derin düşünüyor şunları söylüyor

"Bizim Anadolu 'da işimiz ne idi?" Şunları anlatıyor.

Bizim menfaatimiz Balkanlar'da, Makedonya'da Adalarda olabilir amma Anadolu'daki bize ne? Ne diye bizi oralara gönderdiler?

Aradan bunca yıl geçti. Şimdi insan maziyi çok daha iyi görebiliyor. Bizim Anadolu'da hiç bir menfaatimiz yoktu. Biz yabancı devletlere alet olduk. Sizden de, bizden de bu kadar insan öldü. Sonunda ne oldu? Şimdi kardeşiz.

Boş yere yakılan ve yıkılan köyler!

Geçmişte anlamsız ve tutarsız kararlar ham Yunanistan'a hem de Türkiye'ye büyük zararlar verdiğini General'de kabul ediyor.

Devleti idare eden kişilerin tarihi iyi bilip hem de geçmişten ders çıkarmaları gerekir.

Bugünlerde Amerika’nın cephane deposu haline gelen Yunanistan'ın ayranı kabarıyor.

Ne için ve niye?

Akılsız kararlar toplumlarına acı ve gözyaşı getirir.

Dostluklar kazandırır.

Yurtta barış ve dünyada barış mutluluk getirir.