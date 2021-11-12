Bunun adı, “halkı kin ve nefrete teşvik etmek” değil de nedir?

Adı, Hayrettin Karaman.

İlahiyat profesörü…

Yeni Şafak Gazetesi yazarı…

Çorumlu, Çorum’da adını taşıyan üç eğitim kurumu var.

*Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi.

*Hayrettin Karaman Kız Öğrenci Yurdu.

*Hayrettin Karaman Erkek Öğrenci Yurdu.

En önemli özelliği de, “iktidarın fetvacısı” olarak anılıyor olması.

Önce şu olayı anlatayım, sonra “neden iktidarın fetvacısı” olduğunu yazacağım.

Olay 17 Ekim 2012’de yaşanıyor, ama kamuoyuna yeni yansıdı.

Hayrettin Karaman, kendisine ait internet sitesinde, gelen sorulara verdiği bir cevapta, “Sünni bir kadının Alevi bir gençle evlenemeyeceğini” söylüyor.

Karaman’a yöneltilen soru şöyle:

“Benim 22 yaşında bir kızım var ve okul arkadaşları arasından bir gençle konuşuyor ve ciddi olarak neticelendirmeye niyetliler. Aileyi araştırdık, ailenin çok iyi bir aile olduğunu öğrendik ancak delikanlı ve ailesi Alevî mezhebinden. Bu durum karşısında ne yapacağımı şaşırmış vaziyetteyim, Alevi inançlı biriyle Sünni inançlı birisinin evlenmesi caiz midir?

Caizse ben bunu babama [kızın dedesine] nasıl anlatabilirim; zira babama konuyu açtığımda ilk sorusu ‘Mezhebi nedir?’ oldu. Gerçekten o ana kadar mezhebini bilemedik, araştırdığımızda öğrendik. Şimdi babam sürekli soruyor, ben tam bilgi sahibi olmadığım için babamdan gizliyorum, ancak her şeye rağmen babam ‘hayır, olmaz’ derse kesinlikle olmayacak. Ancak bir yanda da evladım var, çıkmaz bir durumdayım; ben, eşim ve çocuklar, biz aslen Arnavut’uz, 1957 yılında göç etmişiz.

Aile yapısı olarak baba ve annemizin sözünden çıkmamaya gayret eden bir yapıya sahibiz. Benim sizden ricam bu durumda nasıl davranmam gerekiyor, beni bilgilendirebilirseniz çok sevineceğim. Olmayacaksa da bunu kızıma anlatabilmeliyim, sizin yollayacağınız mail cevabını okutabilirim kızıma, olabilirliği varsa da bu sefer babama okutup ikna etmeye çalışacağım. Hürmetlerimi sunuyorum.”

Sünni bir kız, Alevi ile evlenemez

Fetvacı Hayrettin Karaman’ın sorulan soruya skandal yanıtı şöyle:

“Alevilik babadan oğula geçen bir soy, bir kan bağı değildir. İnsan bugün Alevi, yarın dönüp Sünni veya tersi olabilir. Bu gencin ailesi Alevi olmakla beraber gencin kendisi İslam’a Sünniler gibi inanıyorsa, Amentüyü bizler gibi kabul ediyorsa o makbul bir Müslüman’dır.

Eğer bilerek Aleviliğini koruyorsa, Alevilere ait olup İslam ile bağdaşması mümkün olmayan inançları ve uygulamaları muhafaza ediyorsa o genç ile Sünni bir kız evlenemez. Durumunuzu buna göre inceler kararı siz verirsiniz.”

Yaşanan olay böyle.

Fetvacı, gelen tepkiler üzerine bu paylaşımlarını siteden kaldırmış.

Bu fetvadan kimin nasıl bir çıkarı olabilir?

Bu paylaşıma bakınca ben şunu görüyorum:

*Bu olayda ayrıştırıcı dil var mı, var.

*Halkı kin ve nefrete teşvik etmek var mı, var.

*Alevi inanışa sahip kişileri aşağılamak var mı, var.

*Güzel ahlak ve sevgi var mı, yok.

O halde bu fetvanın dini bir yönü olamaz.

Çünkü din, insanları iyi yöne sevk etmek ve insanlar arasında kardeşlik bağlarını güçlendirmek için vardır.

Din, insanları kin ve nefrete teşvik etmez.

Din, hangi inanıştan olursa olsun, insanların birlikte yaşamalarını engellemez.

Bu söylem, olsa olsa ülkemizde iç kargaşa çıkarmak isteyen bir ajanın “provokatör söylemi” olabilir.

Veya “halkı dinden soğutmak isteyen” özel görevli birinin söylemi.

Artık eski algı değişti…

Dine zarar verenler “inançsızlar” değil, “dinciler”.

Milletimizi böyle böyle dinden soğuttular.

İktidarın fetvacısı

Hayrettin Karaman’a neden “iktidarın fetvacısı” denildiğine gelince…

Karaman’ın tek bir fetvası dahi “iktidarın fetvacısı” ifadesini doğrulamaya yeter.

Ne diyor Hayrettin Karaman?

“İktidara zarar verecekse haksızlık ve yanlışlardan şikâyetle doğruları söylemek caizdir diyemem.”

Yani “İktidara zarar verecekse, doğruları söylemeyin” diyor.

İnsanları düpedüz “yalan söylemeye” teşvik ediyor.

Böyle bir din adamı olabilir mi?

Hayrettin Karaman’ın fetvalarının hepsi zırvalama, hepsi suç.

Ama gereğini yapan var mı?