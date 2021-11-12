ADD’den, Karamürsel İlçe Müdürüne kınama!

10 Kasım’da Atatürk’ü Anma Törenleri yapıldı…

Coşkulu geçti…

Ata’yı hep birlikte andık…

Ama Karamürsel’de tatsız bir hadise yaşanmış…

Törende ön safhada yer alan çocuklar, arkaya kısma gönderilmiş.

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Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Karamürsel İlçe Başkanı Münteha Purut, Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır’a 10 Kasım törenlerinde çocuklara gösterdiği tavır nedeniyle tepkili…

Purut hem tepki gösteriyor, hem de Çakır’ı kınıyor…

Purut, bu tepkisini sosyal medya hesabından paylaşıyor…

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10 Kasım Atatürk’ü anma töreninde Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürünün anaokulu çocuklarına tavrını kınadı.

Başkan Purut, 10 Kasım Atatürk’ü anma töreninde ilçedeki bir anaokulu öğrencilerinin törende önde durmalarına tepki gösteren Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır’ı kınadığını belirtti.

“Bir İlçe Milli Eğitim Müdürünün bu şekilde tavrı hoş karşılanamaz. Bu konuda sesiz kalamayız. Atatürkçü Düşünce Derneği olarak, ‘bayrak, vatan ve atasına sevgisini taşıyan çocuklarımızın, gençlerimizin ve herkesin her zaman yanındayız’ dedi

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Münteha Purut, sosyal medya üzerinden tweet atarak İlçe Milli Eğitim Müdürünü kınadığını böyle belirtti.

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‘Masal Dünyası Anaokulu öğrencileri erkenden kalkmış sabah soğuğun da, Atamızı anmak için tören alanına geldi. Ancak yer bulamadı. Tören protokolünden bazı arkadaşlar en önde yerimizi çocuklara verdik. Ancak AKP’nin Milli Eğitim Müdürü çocukları en önde istemedi. Gerekçe de arkadan istemediler demesi.

Çocukları ve öğretmeni incittiniz. Siz müdür değil misiniz ağırlığınız yok mu? Burada duracaklar diyemediniz mi. Bu davranışınızı kınıyorum’

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ADD Karamürsel İlçe Başkanı Münteha Purut, sosyal medya hesabından Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır’a tepkisini yukarıdaki gibi dile getirdi…

Çocuklar elbette önde izlemeli…

Çocuklar elbette oturmalı…

Çocukları önde istememek gibi saçma bir düşünce olabilir mi?

Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, konuyla ilgili açıklama yapmak isterse, yayınlarız.

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Dolandırıcılara

KANMAYIN

Büyükşehir Belediyesi, başkan Tahir Büyükakın ve belediye bürokratlarının isimlerini kullanarak yardım ve bağış talebinde bulunan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Büyükşehir Belediyesi başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve belediye bürokratlarının isimleri bahane edilerek bağış ve yardım talebinde bulunulmakta. Bu ve benzeri taleplere itibar edilmemesi ve yardımda bulunulmamasını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, karşılaşılacak sorunlar için emniyet güçlerine başvurulması ve 153 No’lu Çağrı Merkezi’ne müracaat edilmesi gerektiğini ifade etti. Dolandırıcılar gerçekten de kol geziyor… Teknoloji gelişti, emek hırsızları çoğaldı… Teknoloji gelişti, mertlik bozuldu… Artık dolandırıcılar kahpece emek hırsızlığı yapıyor… Uyanık olmakta fayda var…

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Mutlu olmak mı istiyorsun?

1- Her arkandan konuşana kulak asma!

2- Her söz veren sözünü tutar sanma!

3- Her tanıştığın insanı kendin gibi bilme!

4- Kimseye hakettiğinden fazla değer verme!

5- Mutsuz edeni değil, huzur vereni seç!

6- Seni çekemeyenlere gül ve geç!

(Alıntı: Kadim Nasihatlar)

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Tarla bitkileri tohumunda

dışa bağımlılık oranları

-Şeker pancarı % 100

-Soya % 95

-Ayçiçeği % 70-75

-Mısır % 80

-Patates % 100

-Pamuk % 50

Ata tohumlarının önemi nedir?

Ata tohumları dünya mirası, herkes sahip çıkmalı.

Alıntı: Ali Ekber Yıldırım (tarım yazarı)

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Barbaroslar Akdeniz’in

Kılıcı, Bağırganlı’da çekildi

Her Perşembe TRT 1’de yayınlanan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin bir sahnesi Kandıra’nın Bağırganlı Köyü’nde çekildi. Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, sosyal paylaşım adresinde bu bilgiyi şöyle paylaştı; “Kandıra'mız doğasıyla sinema ve dizi filmlerine ev sahipliği yapıyor... TRT ' de yayınlanan #Barbaroslar dizisinden bir kare...#Bağırganlı #Kandıra” Bu dizi sapesinde bütün Türkiye, Bağırganlı’yı tanıdı.

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Musluklar takıldı!

Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri, İzmit Yeni Cuma Camii’nin şadırvanından çalınan 10 musluğun yerine yenilerini taktı. Yani hırsızlar camilerdeki muslukları da çalıyorsa, sözün bittiği yerdeyiz.

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Güzel bir çalışma!

Körfez İlimtepe Mahallesi’nde bulunan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait hafriyat döküm sahası kötü bir görüntü içindeydi. Milli Ağaçlandırma Bayramı kapsamında Körfez’de de 3 bin meşe ve 2 bin akasya fidan ekildi. Döküm sahası yeşillenecek, o çirkin görüntü yok olacak. Başta Başkan Şener Söğüt olmak üzere emeği geçenleri kutluyorum.

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Atatürk’ün en

sevdiği yemekler

İzmit Belediyesi önceki gün Atatürk’ün 83. ölüm yıl dönümü vesilesiyle Fevziye Camii avlusunda vatandaşlara Atatürk’ün en sevdiği yemekleri ikram etti. Peki Atatürk’ün e sevdiği yemekler hangileri? Cevabı; etsiz kuru fasulye ve pilav ile irmik helvası… Kuru fasulye ve pilav için kardeştir derler. İrmik helvası da bunun tatlısıdır.