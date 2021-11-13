100 Sene Sonra Benzer İşler

100 seneyi biraz aşkın zaman önce, İttihat ve Terakki Osmanlı’da yönetimi ele aldıktan sonra ilk işlerinden biri olarak, 2. Abdülhamit döneminde kendisinin paranoyaları sebebiyle Haliç’e demirlenip çürümeye terk edilen donanmayı yenilemek için kolları sıvamıştı. Halkın da aktif bir şekilde katıldığı kampanyayla İngiltere’den dönemin en nitelikli savaş gemisi modeli olan Dreadnought tipi 2 adet gemi almak üzere anlaşıldı. Gemilerin parası ödendi, hatta İngiltere’den Türkiye’ye gelmeleri sürecinde kullanacakları kömürün dahi parası ödendikten sonra; Osmanlı donanmasına devredilecekleri gün, törene 2 saat kala İngiltere hükümeti tarafından el konuldular.

Dönemin Britanya Deniz Bakanı Churchill bu kararı ısrarla uygulamaya koydu ve zaten sonrasında da İngiltere’yle ipler gerildikçe gerildi, kendimizi 1. Dünya Savaşında karşı cephede bulduk. Sonrası malum, Çanakkale ve Kut’ül Amare dışında darmadağın olmuş bir ordu, yenilmiş bir devlet, 1000 senedir yaşadığımız topraklarda yaşadığımız işgal ve Allah’ın lütfu bir adam ve arkadaşları sayesinde topu adeta doksandan çıkarıp maça bir şekilde devam etme öyküsü.

1909 yılında kurulan Donanma Cemiyeti, devletin parasız pulsuz kalmış hazinesinin karşılayamayacağı bu iki geminin maliyetini halktan toplamak adına çalışmalara başladı. Sultanahmet Meydanı ve Galata gibi yoğun yerlerde çocuklar boyunlarında kumbaralarla cemiyete yardım topladılar. Almanya’dan bu cemiyetin katkılarıyla alınan gemiler bir şekilde Yunanistan’la aramızdaki deniz gücü dengesini tutturmak adına işe yaradılar, Balkan Savaşlarında aktif rol aldılar.

Cemiyet sonrasında 1912’de yine hazineye destek vererek İngiltere’den Sultan Osman ve Reşadiye dreadnoughtlarının alımını sağladı. Ancak İngiltere gemilere el koyup da teslim almaya giden heyetin başındaki Rauf (Orbay) Bey ve beraberindekiler gerisin geriye dönmek zorunda kalınca ve üstelik İngiltere de ödediğimiz milyonlarca Pound paranın da üzerine yatınca; Britanya İmparatorluğu ile ipler koptu. Hem toplumda hem de aklı başında yönetici ve asker sınıfında İngilizlere karşı çok büyük bir tepki ve doğal olarak düşmanlık ortaya çıktı.

Öyle ki bunun yansımalarını Kurtuluş Savaşı süresince Birinci Meclis’te de yaşadık. Bir kısım aklı evvel muhalif grup savaşmak yerine İngilizlerle masaya oturmaktan yanayken buna şiddetle direnen kurmay kadro; o günlerden daha 10 sene önce yaşanmış bu gaspı hatırlıyorlardı. Zaten sonrasında savaş sürerken İngilizlerin sözde barış önerilerinin aslında bizi teslim almak için yapılmış hamleler olduğu, net bir askeri zafer sonrasında Lozan görüşmelerinde bile bizi 1. Dünya Savaşı’nın mağlup bir devletiymişçesine muameleye maruz bırakma çabaları; Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının ne kadar haklı olduğunu ortaya koydu.

Tarih ve Tekerrür

Bugünün; o dönemki İngiltere’sinin dünya üzerinde sahip olduğu egemenlik ve yaptırım gücüne sahip olan devleti ABD. Biz yine parasını ödeyip nitelikli savaş araçları almak için çalışıyoruz ve yine bize parasını ödediğimiz ürünler verilmiyor; alın paranızı geri de denmiyor. “Madem öyle işte böyle” diyerek bu parayla bize F-16 modernizasyon kiti satın ve yeni F-16’lar da verin teklifimiz bu açmazda önemli bir hamle oldu, sonuçlarını göreceğiz.

F-35 meselesi aslında tarihi bir perspektifle konuya yaklaştığımızda hem tekerrür eden bir durumu hem de potansiyel tehlikeleri gösteriyor. Bugün ABD’nin Yunanistan’ın burnumuzun dibindeki Dedeağaç bölgesine yaptığı devasa askeri yığınağı görüyoruz. Suriye’nin kuzeyindeki PKK’nın paydaşlarından olan PYD’ye yaptığı büyük askeri ekipman ve eğitim desteğini görüyoruz. Elbette konuyu milliyetçi bir hamasetle ele almaktan yana değilim; elbette ilişkilerin bugün bu hale gelmesinde bizim de bazı konulardaki uzlaşmaz tavırlarımızın ve ittifak hukukuna ters gelebilecek tutumlarımızın etkisi vardır. Ancak konuyu başından sonuna geniş bir çerçevede ele alınca bu ilişkinin dengesini bozanın ABD olduğunu, Türkiye’nin yer yer ileri gitse de tutumlarının ABD’nin yaptıklarına karşı reaktif/tepkisel hamleler olduğunun da altını çizmek gerekiyor.

O dönem İngiltere ile aramızdaki ilişki elbette bugün ABD’yle olduğu gibi kağıt üzerinde kayda alınmış bir ittifak halinde değildi. Aradaki ilişki çok daha kaygan zeminde ve her an dostluktan düşmanlığa savrulabilecek bir durumdaydı. Keza 1856 yılında İngilizler Rusya’ya karşı Kırım Savaşında Fransa’yı da yanına alarak bize desteğe gelmişlerdi. Amaçları Osmanlı’yı korumak değil, Rusya Osmanlı’yı işgal edip stratejik bölgeleri ele geçirmesin, sonra biz hallederiz şeklindeydi. Bu birliktelikten sadece 50 sene kadar sonra1910’ların başlarında Yunanistan’ın donanması Britanya tarafından geliştirilip yönetilmiş ve savaşmaya hazır hale gelince de 1. Balkan Savaşında Osmanlı’ya karşı görev yapmıştır. Bu savaşlar boyunca İngiltere tarafsız gibi kalmışsa da Osmanlı’nın daha küçük devletlerce kemirilmesi ve küçültülmesini keyifle izlemiştir. Üzerinden 10 sene geçmeden 1. Dünya Savaşında da Kırım Savaşında bize karşı cepheye koştuğu Ruslarla birlikte yanlarında yine Fransa olarak Osmanlı’ya karşı üçü birden savaşmıştır.

İttifakların Çıpası Değerlidir

Dünya artık eskisi gibi 50 sene içinde bir dost bir düşman olarak cephelerde yan yana ya da karşı karşıya geldiği bir düzlemde değil. Özellikle 2. Dünya Savaşından sonra başlayıp 90’lara kadar süren görünür Soğuk Savaş döneminde ittifaklar hukuki metinlere, karşılıklı ve kapsamlı askeri ticari işbirliklerine bağlandıktan sonra koşullar ve statükolar değişti. Ancak SSCB sonrasında Soğuk Savaş görünür olmaktan çıkıp perde arkasında süren bir şekilde ve iki kutuplu değil çok kutuplu olarak sürüyor.

Türkiye bugün kağıt üzerinde NATO kapsamında ABD, İngiltere, Eski İngiliz Sömürgeleri ve çoğu AB ülkesiyle askeri ittifak halinde. Siyasi ve ticari olarak yine bu ülkelerle sayfaları herhalde ekleriyle birlikte milyonları geçen ticari, sosyal, kültürel işbirlikleri içinde. Ancak perde arkasında Soğuk Savaş devam ediyor ve artık sadece ABD – Rusya arasında değil, her ittifakın içindeki paydaşların bile birbirleriyle mücadeleleri geçmişe göre çok daha sert biçimde sürüyor.

Bugün Fransa’nın İngiltere ve ABD’yle yaşadığı askeri satışlar konusundaki krizler F-35 konusunda ABD – Türkiye arasındaki krizden belki daha büyük. Hindistan – ABD ilişkileri de tıpkı Türkiye – NATO ilişkilerindeki F-35 ve S-400 ikileminde sıkışmış durumda ve ABD bu konuya Türkiye meselesine yaklaştığı gibi yaklaşamıyor çünkü Çin’le olan mücadelesinde bu adımı atmak elini zayıflatır kaygısına sahip, Hindistan’a tanınan istisnalar konu Türkiye olunca gündeme bile gelmiyor.

Rusya ve Çin iki büyük müttefik gibi görülseler de ekonomik olarak aralarındaki mücadelede taraflar diken üstünde. NATO üyesi ve AB dışındaki İngiltere’nin AB ülkeleriyle olan askeri birlikteliği artık daha bağımsız bir eksende. Herkesle iyi geçinen Ortadoğu’nun şımarık batılı çocuğu İsrail denklemleri bu bölgede bambaşka bir noktaya çekiyor.

Türkiye de elbette bu çekişmelerin arasında kendisine güvenli bir rota arıyor ancak hem yapılan stratejik bazı hatalar hem de küresel güçlerle işbirliklerindeki dengesiz güç dağılımı sebebiyle bir türlü istimi tutturup önüne bakamıyor. Tekrar altını çizmekte fayda var, bu sadece Türkiye’nin içinde bulunduğu bir durum değil. Fransa, İsrail, Hindistan ve hatta Almanya ve Güney Kore de benzer şekilde çok kutuplu örtülü soğuk savaşta kendilerine bir yol çizmeye çalışıyor.

İttifakların kağıt üzerinde hukuki bağlayıcılıklarının varlığı göründüğü üzere işin sahadaki yansımalarında pek bir işe yaramıyor; ancak öyle ya da böyle yazılı bir şekilde kayıt altına alınmış anlaşmalar örtülü soğuk savaşın bir yerde durmasına ve herkesin pozisyonlarını tekrar gözden geçirmesine olanak tanıyor. ABD’nin bugün Rusya, Çin, İran ve Türkiye’yi bir şekilde kuşatma altına aldığını sağır sultan bile duymuş durumda. Bu elbette askeri bir çatışmanın olacağı anlamına gelmiyor ve çok da uzak bir ihtimal olarak değerlendirilebilir. Amaç askeri caydırıcılığı son kertede masanın uzak bir köşesinde tutmak.

Ancak işler iyice sarpa sardığında bugünün dünyasında da silahların şak diye çekildiğini, uluslararası hukukun ayaklar altına alındığını 2003 yılında Irak müdahalesine, 2011’de Suriye iş savaşında, 2014’te Libya’nın büyük güçler arasında bir savaş oyunu meydanına dönüştürülmesinde kanlı canlı bir şekilde görüp yaşadık. Dikkatli olmak, yazılı belgelerin bize sağladığı avantajların üzerinde durmak ve onlara sımsıkı sarılırken elbette kendimizi de başkalarına bağlı uydu devlet haline getirmemek zorundayız.