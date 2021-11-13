Ev Bahçelerimize Dikebileceğimiz En Kaliteli, Kokulu, Dayanıklı ve Bol Verimli Yediveren Bodur Gül Çeşitleri

Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu yazımda ev bahçelerimize dikebileceğimiz en kaliteli, kokulu, çiçekleri dayanıklı ve bol verimli büyük çiçekli yediveren gül çeşitleri ile ilgili bilgileri paylaşacağım.

Bahçelerimize dikmek için gül alacağımız zaman bunların çeşitlerini ve özelliklerini bilerek almamız daha doğru olacaktır. Özellikle gonca ve çiçeklerinin uzun süre bitki üzerinde veya vazoda dayanıklı olan yediveren güllerinden almak istediğimiz zaman Baccaragülünü tercih etmemiz en doğru karardır. Bundan sonra karina çeşidi, Superstar ve Soniaisimli güller en dayanıklı gül çeşitlerinin başlarında yerlerini almaktadırlar. Baccara’nın rengi kiremit kırmızısı, Karina’nın rengi pembe, Superstar’ın rengi açık narçiçeği ve Sonia’nınrengide pembedir.

Bol kokulu güllerden alıp bahçelerimize dikmek istediğimizde ise en başta gelen isim, Papa Meilland’dır. Bu gülün rengi koyu kadife kırmızısı ve siyaha yakın bir rengi vardır ve çiçekleri de oldukça iridir. Ayrıca Bettina isimli gülde bol kokulu güller arasında yerini almaktadır. Bettina'nın rengide portakal sarısı olup çok hoş bir rengi vardır.Gioiaisimli gülde kokusu ve rengi ile ilgi çekici güllerin başlarında yerini almaktadır. Bu gülün rengi ise dalgalı sarı ve dumanlı pembedir.

Bol çiçek veren güllerden almak istediğimiz zaman da en başta, Thaisisimli gül gelmektedir. Bu gül, bol veriminin yanı sıra sarı portakal rengiyle ve iri çiçekleriyle oldukça ilgi çekici bir çeşittir. Buccaneerisimli gülde oldukça verimli ve çok güzel rengi olan bir güldür. Buccaner’ın rengi kanarya sarısıdır.

Montezuma isimli gülde üstü çiçeksiz kalmayacak şekilde bolca çiçek açmaktadır. Ayrıca bir dal üzerinde birçok gonca veren bir gül çeşididir. Bunun rengi ise kırmızıdan pembeyedir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe