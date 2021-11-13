Başarılı olmak için üstün yeteneklere ihtiyaç var mı?

Başarı, kişiden kişiye durumdan duruma değişebilen bir kavram olsa da önceliklerinizi doğru yapıp, sistemli bir şekilde hedefe ilerlediğinizde kendiliğinden de gelip sizi bulabiliyor. İK profesyoneli ve eğitmen Metin Akkaya “Başarı nedir?” sorusunun cevabını bu yazımızda anlatıyor…

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Başarı sabit bir tanımı olmayan, herkeste farklı sonuçlar doğuran izafi bir kavram. Çevreye göre, kültüre göre, imkanlara göre, zamana göre hatta cinsiyetlere göre değişiklik gösterebiliyor. Aslında kişileri başarılı ya da başarısız gösteren temel nokta hedeflerdeki eksikliktir. Başarı denildiğinde akla ilk gelen şey aslında sonuçlardır. Zengin insanlar başarılı olarak anılır, ancak zenginlik bir hedef değildir. Belirli iş sonuçlarını elde etmiş kişiler, yaptıkları işin karşılığında yüksek gelire sahip olmaktadır. Rol model olarak belirlediğimiz zengin kişinin katlandığı sıkıntıları, yaşadığı süreci ve bunların sonunda ortaya çıkanları doğru tanımlamak başarılı olmanın temel noktasıdır.

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Kısa sürede “mutluluk” sağlayan ve “başarı” olarak görülen şeylerin uzun vadede “mutsuzluk” getirdiğini görüyoruz. Hızlı alınan terfiler, kolay yoldan zengin olma gibi durumlar insanı bir süre sonra yeni bir haz arama ihtiyacına sürüklemektedir. Halbuki bize mutluluk getirecek hedefler, zamana yayılmış şekilde içselleştirilerek konulduğunda, uzun vadeli bir başarı yolculuğunu da ortaya çıkmaktadır.

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Başarı ile ilgili yanılgılardan bir tanesi de başarının üstün yeteneğe bağlı olduğuna inanılmasıdır. Bunun doğru olmadığını kanıtlayan birçok örnek var. Yetenekli olmasına rağmen özel hayatına ya da sağlığına dikkat etmeyen sporcuların en sonunda yaşadığı başarısızlık durumu gibi.

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Üzülerek söylemeliyim ki başarılı olmanın rafine edilmiş bir reçetesi yok; ancak gerçek şu ki başarıyı sadece üstün yetenekli insanlar elde etmez. Muazzam yeteneklerin boşa çıktığını görebildiğimiz gibi, aynı zamanda beklenmedik şekilde başarılı olan sıradan insanları da iş hayatında görüyoruz.

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Yazar MollyFletcher sıfır yetenek gerektiren, iş hayatında başarılı olabilmek için büyük bir etkiye sahip, kontrolümüz altındaki 10 davranışı şu şekilde tanımlamaktadır:

1. Dakik olmak

2. İş etiğine sahip olmak

3. Çaba göstermek

4. Beden dilini doğru kullanmak

5. Enerjiyi doğru yere odaklamak

6. Tutumunun farkında olmak

7. Tutkulu olmak

8. Öğrenmeye açık olmak

9. Fazladan çaba göstermeye istekli olmak

10. Hazır olmak

Unutulmamalı ki önemli olan nereye gelmiş olduğunuzdan çok, nereden ve nasıl geldiğinizdir. Başarı için ulaşılabilir hedeflere, hedeflere ulaşmak için bir yol haritasına, yol haritasında potansiyeli gerçekleştirmeye, potansiyeli gerçekleştirirken kontrollü davranışlar sergilemeye ihtiyacınız var.

Başarı yolunuz açık olsun.

Konuk Yazar: Metin Akkaya / İK profesyoneli ve eğitmen

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Mutlu bir zihne ve beyne sahip olmak için neler yapmalıyız?

İnsan beyni eğer bir bilgisayara benzetilirse, nasıl ki bilgisayarda komutlar işlemlere yol açıyorsa, beynimizde de bir, fikir, bir şema, bir resim…

İnsan duygu, düşünce ve davranışlarını belirler.

İnsan zihninin dinç kalabilmesi için geleceğe dönük hiçbir endişeli fikir taşımaması gerekir. İnsanın yaşanmış bitmiş olan geçmişteki kötü anı ve acı hatıraları, güncel olaylardan hareketle bugüne asla taşımaması gerekir.

İnsan zihnini en çok etkileyen şey ise endişe ve öfkedir.

İnsanın endişe ve öfkesini sık yaşaması daha gergin ve stresli bir hayat demektir.

Stresli ve gergin bir hayat beyinde geri dönüşümsüz hücre göçüne yol açmaktadır.

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MUTLU OLMAK İÇİN…

- Asla bir eleştiri, öneri ya da teklif karşısında yetersizlik duygusuna kapılmayınız.



- Asla kusursuz bir insan olmaya çalışmayınız.



- Başkalarına hoş görünmek için şirinlik ve fedakârlık yapmayınız yapmak zorunda olduğunuzu düşünmeyiniz.



- Duygusal anlam taşıyan hiçbir şeyin başarı veya başarısızlık şeklinde performansını ölçmeye çalışmayın. (Evlilik, seks.)



- 24 saati 3'e bölün. 8 saat uyuyun, 8 saat çalışın ve kalan 8 saatte lütfen sizi mutlu edecek bir şeyi yapın. Hobiler edinin, spor yapın, sanatsal faaliyetleri izleyin, sergileri gezin.



- Size yapılan eleştirileri reddedilmişlik olarak algılamayın.



- Mükemmeli değil elinizden geleni yapın.



- Dünyada hiçbir zaman yalnız olduğunuzu ve yalnız kaldığınızı düşünmeyin, önünüzdeki taşlara taşlar eklemeyin, başkalarının önündeki taşları da kaldırın.



- Kimse için önyargı taşımayın ve herkese karşı içinizden geldiği gibi davranın.



- Başkalarınca beğenilmek ve takdir edilmek beklentisi taşımayın, hiç kimsenin sevgisine muhtaç olmayacak kadar kendinizi sevin.



- Sizin doğrularınızın başkalarının doğruları olmayabileceğini bilin.



- Çevrenizdeki insanların hareket ve davranışlarını denetlemeyin, hiç kimsenin beyninden geçenleri okumaya ve yorumlamaya kalkışmayın, kimsenin de dillendirmediğiniz müddetçe sizin beyninizi okumasını beklemeyin.



- Çok okuyun. Okumayı ertelemeyin, okumaya yaşınız ilerlese bile devam edin. Çünkü okumak zihinsel faaliyetleri çalıştırır.



- Çok gergin ve kaygılı olduğunuz zaman şu nefes egzersizini yapın;



iyi bir nefes almak iyi bir nefes vermekle başlar. Ağır derin ve sessiz olun. Nefes egzersizine başlamadan önce, sağ elinizi göbeğinizin hemen altına koyun, sol elinizi göğsünüzün üzerine koyun ve gözlerinizi kapatın. Nefes almadan önce ciğerinizi iyice boşaltın. Yeni bir nefes almak için birkaç saniye bekleyin. Ard arda iki derin nefes aldıktan sonra kesinlikle 4-5 kez de normal nefes alın. Tüm bu işlemleri günde 40 kez yapın ve bunu alışkanlık haline getirin.



- Akraba, aile ve kök bağlarınızı koparmayın. En azından özel günlerde mutlaka onlarla olun.



- Sizi aşan konularda mutlaka danışmanlık alın. Her şeyi siz bilemezsiniz ve siz çözemezsiniz. Danışmanlık almak bir eksiklik değildir. (Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli)

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Stresinizle başa çıkmak için ipuçları…

1. Beslenmenizi kontrol altında tutun.

2. Her şeye 'Evet' diyemezsiniz.

3. Sigarayı bırakın.

4. Düzenli egzersiz yapın.

5. Her gün mutlaka dinlenmek için kendinize zaman ayırın.

6. Denetim altında tutabileceğiniz ve yapabileceğiniz sorumluluklarınızı bilin.

7. Stres nedenlerinizi azaltmaya çalışın.

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Kışın hangi sebzeler yetişir?

Kışın toprak üstünde yetişen başlıca sebzeler pırasa, karnabahar, brokoli, lahana, bezelye, bakla, ıspanak, pazı, karalahana, kıvırcıktır. Bunun yanı sıra toprak altında havuç, kereviz, turp, kuru soğan, sarımsak yetiştirebilirsiniz.

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Mutlulukla ilgili sözler!

Mutluluk, insanlar için vazgeçilmezdir. Mutluluk hissi en çok da sağlıklı ve huzurlu anınızda gelir. Mutluluk ile ilgili kısa sözler kişilere ruh halini sevdiklerine aktarma olanağı sunar.

-Ne kadar değişirsen değiş. İlk nerede mutlu olduysan, hep oraya çevirirsin kafanı.

- Başkalarının mutluluğundan kendine pay çıkaran insan, en mutlu insandır.

- Seninle mutlu oldu bedenim, seninle hayat buldu soğuk ellerim, bir seni sevdim bebeğim, mutluluk ikimizin her şeyim.

- En yüksek mutluluğa erenler bile, başka arzular peşinde deli gibi koşarlar.

-Bu zamanda mutluluğu sevgiliden, dosttan aramayacaksınız alın bir çikolata yiyip mutlu olun.

- Sabır tohumunu kalbine ekip, şükür suyu ile sularsan, yetiştirdiğin çoğu şeyin adı “mutluluk’ olur.

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FAYDALI BİLGİLER!

-Kameranız zamanla bulanık görüntü çekmeye başladıysa sadece bir silgi işinizi görecektir! Silgiyle yavaş yavaş kameranın üzerini silin; fark inanılmaz!

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-Pillerle ilgili muhtemelen az sonra sizlere aktaracağımız bu detayı pek çoğunuz bilmiyor; ancak başınız sıkıştığında fazlasıyla hayat kurtaracak cinsten!-Örneğin elinizde küçük pillerden var; ancak cihazınızın daha büyük boyuttaki bir pile ihtiyacı var. O zaman ialüminyum folyoyu top şekline getirerek bu şekilde yerleştirirseniz sorunuzu geçici de olsa çözmüş olursunuz!

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-Şarj kabloları zaman içinde yıpranır ve kırılmalardan dolayı bu hale gelir. Kablonuzun ömrünü uzatmak istiyorsanız bir yolu var; hem de bedava! Yapmanız gereken tek şey tükenmez kalemlerde bulunan yayı şarj kablonuza geçirmek! Hepsi bu...

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-Teknolojinin gelişmesiyle beraber araçlarda birçok konuda rahatlık sağlandı. Ancak araba camında oluşan buğulanmaya henüz tam anlamıyla bir çözüm bulunamadı. Peki gerçekten bunun bir çözümü yok mu? Evet kurtuluş yolu var! Öncelikle bir tıraş köpüğü ve beze ihtiyacınız olacak. Önce aracın buğulanan camını iyice temizlemeniz gerekiyor; ardından camın nemini aldıktan sonra da tıraş köpüğünü cama sıkın; bez ile birlikte de iyiye etrafa yayın. Son olarak temiz bezle köpüğü temizledikten sonra buğulanma sorununu çözdüğünüzü göreceksiniz!