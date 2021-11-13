Şiddetin Nedeni: Zayıflık

Yine, gencecik bir kızımızın acı veren ölümü ile sarsıldık.

Olay ile ilgili olarak katilin, iddia edilen psikolojik sıkıntılarına rağmen, yalnız yaşamasına “izin verilebilmesi”nden tutun, silah veya silah niteliği taşıyabilen aletlere kolay ulaşabilme imkanına ya da şiddetin medyadan iletişim biçimimize kadar “normalleştirilmesi”nin yan etkilerine kadar birçok meseleyi tartışmak mümkün ve gerekli görünüyor.

Zira özelikle şiddet hususunda, zaten uzunca bir müddettir psikolojisi gergin olan toplumun, pandemi ile birlikte, ekonomik şartların da tetiklemesiyle, daha da gerildiği bir gerçek.

Ve bu gerçek, bir takım muhtemel tehlikelerin önüne geçilmesi için biran önce çözüm üretilmesi gereken bir sorun olarak da karşımıza çıkıyor.

Ancak, hadiseyi okuduğumdan bu yana, benim zihnimi kurcalayan husus, katilin ifadesinde, öldürmek için bir kadını tercih etme nedeni.

Yani bir kadının bir erkeğe göre daha az direnebileceği için daha kolay öldürülebileceğine yönelik algısı.

Bir başka ifadeyle zayıflık algısı.

Bu hususun dikkatimi çekmesi sebepsiz değil.

Zira kadın konusunun esasında dünyanın güvenliği açısından ele alınması gereken konulardan biri olduğunu ifade ettiğimiz yazımızda da belirttiğimiz üzere, kadının güvenliğinin tesisi, dünyanın güvenliğinin tesisi için gerekli en önemli adımlardan biridir. (https://www.kocaeligazetesi.com.tr/makale/1329599/banu-gurer/dunya-guvenligi-ve-kadin)

Katilin ifade ettiği bu algı ise, söz konusu güvenliğin tesisi için kadının “güçlendirilmesi” gerektiğini ortaya koyan bir delil niteliğindedir.

Bu güçlendirmeyi hayatın her alanında düşünmek lüzumunu ifade eden bir göstergedir.

Kadının kendini maddi ve manevi olarak koruyabilmesi için gereken donanıma sahip olmasının önemine işaret etmektedir.

Ve anlaşılan o ki bu donanımın kapsamına savunma sanatları da dahil edilmelidir.

Çünkü görüyoruz ki, kadının fiziki zayıflığına yönelik söylem, onun neyi yapıp neyi yapamayacağına dair getirilen sınırlandırmaların mazereti olmasından öte, şiddetin ona yönelmesinde bir etken olabilmektedir.

Tam da bu noktada birileri, kadının en iyi “evinde oturarak” korunacağını düşünebilir.

Ancak, bugün şehir hayatının gerçekliği kapsamında, komşunuzun kim olduğunu bilemediğiniz, bilseniz bile tedbir almada herkesin aynı duyarlılığa sahip olamadığı düşünüldüğünde, evlerin güvenliği de tartışmaya açılabilir.

Kaldı ki saklayarak ya da saklanarak korumak/korunmak bir yere kadar mümkün olabilir.

Esas olan, varlık alanında, kendi gücünle, bir başkasının koruma ve insafına muhtaç olmadan da güvenle yaşabilmektir.

Kısacası, tekrar etmek gerekirse:

Kadın meselesi sadece insan hakkı meselesi değil, aynı zamanda bir güvenlik meselesidir.

O nedenle kadına yönelik söylemlerden tutun yasal düzenlemelere kadar bu hususu göz önüne almak, zaman zaman şahit olduğumuz üzere, “erkeğe de şiddet oluyor” gerekçeleriyle kadına şiddet konusunun “abartıldığına” yönelik söylemlere prim vermemek gerekir kanaatindeyim.

Zira bir türün zayıflığının şiddetin hedefi olması ile bir türdeki bireyin zayıflığının şiddetin hedefi olmasının anlamının aynı olmadığını, psikolojisi sorunlu bir bireyin bilinçaltında bir kez daha görmüş olduk…