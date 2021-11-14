Erkan Baş ne diyor?

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’ın Kocaeli’deki basın toplantısına davetliydim.

Meclis konuşmalarından,- nadir de olsa- televizyon programlarından ve gazetelere yansıyan açıklamalarından tanıdığım bu genç siyasetçiyi daha yakından tanımak istedim.

Önce, özgeçmişi hakkında bilgi taradım;

Almanya’da yaşam mücadelesi veren emekçi bir ailenin çocuğu olarak 1979’da Berlin’de dünyaya gelmiş. Henüz 42 yaşında. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi “Bilim Tarihi” bölümünden mezun. Bir süre İTÜ-“İnsan ve Toplum Bilimleri” bölümünde “konuk öğretim görevlisi” olarak çalışmış. Yemekhane işçilerinin haklarına yönelik verdiği hak mücadelesi nedeniyle işine son verilmiş!

Türkiye koşullarında görülmesi zor bir olay ama genç yaşta TİP Genel Başkanı ve milletvekili seçilmiş.

Erkan Baş diyor ki;

· Siyaset dışına itilen gençleri, kadınları, işçileri siyasete katmak istiyoruz. Halk muhalefeti bugünkü siyaset düzeninde yer bulamıyor. Bugün siyasi partilerde “PATRON” egemenliği var! Gençleri amcalar temsil ediyor!

· Türkiye, AKP’den kurtulacak ama 20 yıllık yıkımın altından kalkmak için “YENİDEN İNŞA SÜRECİ” planlanmalı ve uygulanmalıdır.

· AKP, 12 Eylül’ün ürünüdür! “Biz bu ülkenin zencileriyiz” diyenler, bugün “Bu ülkenin zenginleri” oldular!

· TÜGVA ve benzeri vakıflar, FETÖ’den sonraki yeni “paralel yapılanma” örnekleridir!

· İttifaklardan oluşan siyasi yapıyı eksik buluyoruz. Türkiye, iki ittifak arasına sıkışmış durumda. İttifaklara kapalı değiliz. TİP, Cumhur İttifakına net olarak karşıdır. Biz, başka siyasi partilere oy vermeyecek kitlelerin oylarını toplamayı düşünüyoruz. Bu nedenle üçüncü bir ittifak zorunludur ve belirleyicidir. Elbette, HDP’den farklı düşündüğümüz çok şey var. İttifak, farklılar arasında yapılan bir yol arkadaşlığıdır.

· İnsanların siyaset yapmaya ihtiyaç duymayacakları bir ülke oluşturmak zorundayız.

· Meclis’te 6 binden fazla çalışan var. Bu insanlar 20’den fazla işkoluna bağlı! Bu nedenle örgütlenemiyorlar. Danışmanlar 11 ay 20 gün sigortalı yapılıyor, sonra iş akitleri feshedilip yeniden sözleşme yapılıyor! Bu emek sömürüsüdür. Yasalarla dalga geçmektir!

Ve, en çarpıcı sözü;

“Biz Türkiye’nin ana muhalefeti olmaya talibiz!”

Erkan Baş, özel sohbetimizde bu yaklaşımının anlamını şöyle açıklıyor;

· “Türkiye’nin güçlü ve tutarlı bir muhalefete ihtiyacı var. TİP’in 1960’lı yıllarda Meclis çatısı altında 15 kişiyle verdiği muhalefet mücadelesi ile bu ülkeye kazandırdığı hak ve özgürlükleri darbelerle geri almaya çalıştılar. Güçlü bir muhalefet, emeği ile yaşayanlar için yeni hak ve özgürlüklerin yolunu açacaktır.”

Erkan Baş’ın bu sözlerini gerçekçi buluyorum.

Çünkü, bu ülkede geniş halk kitlelerini “inanç ve etnik farklılıklar” üzerine kirli siyaset yaparak uyutup uyuşturuyorlar! Bu nedenle “SINIF BİLİNCİ” oluşamıyor..

Siyasi iktidarın en büyük malzemesi, muhalefeti “terörü desteklemek” ve “ inançlara saygısızlık” gibi palavra siyaset oyunlarıyla suçlaması. Belirli kesimlerde muhalefet liderlerine yönelik saldırılara ve “komplo” oyunlarına tanık oluyoruz!

Dün, “AÇILIM SÜRECİ” oyunu ile her türlü günahı işleyenler, bugün ekonomik sorunlar altında ezilen halkın tepkisini önlemek için bu tür siyaset oyunlarını kullanıyorlar.

Gerçekten güçlü bir muhalefetin bu ülkeye çok şey kazandıracağına inananlardanım.

Daha özgür, daha güçlü, daha mutlu bir Türkiye için öncelikle “Siyasette düzey” ve “siyasi ahlak” değerlerine ihtiyacımız var.

Bu yolda, hangi siyasi partinin mensubu olurlarsa olsunlar GENÇ SİYASETÇİLERE önemli görevler düşüyor ve ben gençlere güveniyorum.

Çünkü gençler karanlığı sevmezler!