Tarihten bir yaprak; KKTC, 38 yaşında

20 Temmuz 1974’te başlayan Kıbrıs Barış Harekâtı ile özgürlüklerine kavuşan ve Rum-Yunan ikilisinin zülüm ve katliamından kurtulan Kıbrıs Türkü bundan tam38 yıl evvel hür ve bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’ni kurdular. Kıbrıs Türklerinin merhum lideri Rauf Denktaş Kıbrıs Türk Federe Devletinin Meclisinden bütün dünyaya;

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-“Kıbrıs Türk Halkının meşru ve önüne geçilmesi imkansız istek ve iradesine tercüman olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz” diyehaykırıyordu. Bu açıklama Kıbrıs Türkünün tarihi bir irade beyanı idi.

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Kıbrıs tarihine kısa bir göz atılırsa; Kıbrıs’ı Yunanistan’a ilhak etmek yani Enosis yapmak isteyen Yunanlılar tarihin hiçbir döneminde adaya sahip olamamışlardır. Osmanlı Devleti’nin bir tebaası olan Yunanlılara, Türkler tarafından sadece Kıbrıs kıyılarında ticaret kolonileri kurma izniverilmiştir.

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1877-78 Osm.-Rus harbinden sonra Padişah II Abdülhamit Kıbrıs’ı İngiltere’ye karşılıksız vermiştir.İngiltere adada her alanda Rumları ön plana çıkararak Kıbrıslı Türklerin vakıf mallarına el koymuş, I. Dünya Harbi başlayınca da 5 Kasım 1914’de Kıbrıs’ı İngiltere’ye ilhak ettiğini ilan etmiştir. Yunanistan Kıbrıs’ı Megali İdea (Büyük Ülkü) hedefleri içinde gördüğünden Kıbrıs’ı İngiltere’den istemiş, ancak İngiltere Ortadoğu’yu yani Müslüman dünyasını kontrol edebilmek için bu isteği reddetmiştir.

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Diplomatik yolla Kıbrıs’ı ilhak edemeyeceğini anlayan Yunanistan 1952’de EOKA yeraltı Tedhiş ve terör örgütünü kurmak üzere Albay Grivas’ıadaya göndermiştir. Grivas İngiliz subaylarına suikastlar, Türklere ise katliamlar yaptırmıştır. İngiltere; Kıbrıs’ta iki askeri üssü (Dikelya ve Ağratur) kalmak şartıyla, 1960’ta Adayı Rumları hâkim otorite Türkleri ise azınlık olmak üzere bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti’ni kurdurarak bırakmıştır. Londra ve Zürih antlaşmaları ile Türkiye Kıbrıs Türklerinin Garantör ülkesidir. 1964 ve1967’de adadaki Türkleri katleden EOKA terör örgütüne ve RMMO (Rum Milli Muhafız Ordusuna)karşı Türkiye hava kuvvetleri ile müdahale ederek büyük bir katliamı önlemiştir.

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1974’de ise Grivas’ın sağ kolu ve fanatik Türk düşmanı NikosSampsonMakarios’u devirerek Kıbrıs Elen Devletini ilan etmiş ve adadaki bütün Türkleri Girit’te olduğu gibi katlederek Enosis’i ilan etmek üzere iken Türkiye Garantörlük haklarını kullanarak Kıbrıs’a çıkarma yapmıştır.Başbakan Bülent Ecevit ve koalisyon ortağı Prof. Dr. Necmettin Erbakan,Gnkur. Başkanlığının müdahale kaçınılmazdır teklifini kabul etmiş ve TSK. 20 Temmuz 1974’de başarılı bir denizaşırı harekâtı tamamen milli imkanlarlagerçekleştirerek Kıbrıslı soydaşlarımızın yok olmasını önlemiş ve bağımsız ve hür KKTC’nin doğmasını sağlamıştır.Türk Ordusu adaya çıkana kadar,120 bin kişilik Kıbrıs Türk toplumu 2000 şehit, 3000 yaralı vermiştir.Kıbrıs’ın % 38 kadarını kontrol eden TSK Kıbrıs Türkünü mutlak bir katliamdan kurtarmıştır.Kıbrıs Barış Harekâtından sonra Kıbrıs Türkü tam bir güvene kavuşmuştur. Kıbrıs Türkü için Kıbrıs Sorunu diye bir konu yoktur.

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Çünkü Kıbrıs Türkünün tek beklentisi can ve mal emniyetinin korunması idi. Bu sağlandığından Türk tarafının Kıbrıs Sorunu söz konusu değildir. Ancak Rum tarafı devamlı Kıbrıs Sorunundan bahsetmekte ve dünyayı etkin propagandası ile kandırmaya çalışmaktadır. Çünkü Yunanistan’ın ve Kıbrıs Rum yönetiminin Enosis hedefi gerçekleşmediğinden Yunanistan ve Rumlar’ın Kıbrıs Sorunu vardır. Şimdi KKTC’nin siyasi hedefi devleti tanıtmak olmalıdır.

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KKTC ilan edildiği zaman 9 ülke tanımıştır. Ne yazık ki Türkiye bu tanımayı Yunanistan’ın Egedeki sorunları Türkiye lehine çözeceğiz vaadi ile askıya aldı. Günümüzde Türk Cumhuriyetlerinin de desteği ile bu tanıma daha güçlü bir şekilde gerçekleşebilir. Yeter ki Türkiye bu konuyu Milli bir politika olarak ele alsın.

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin TATAR’ınbirinci hedef olarak KKTC’yi tanıtmak kararı çok isabetli olmuştur. Diğer yandan kapalı olan Maraş’ın açılma projesi de çok yerinde bir politikadır. Gerek Kıbrıs’ta gerekse Türkiye’de büyük destek görmüştür. Cumhurbaşkanı TATAR konuyu Türk halkına mal etmek üzere Türkiye’de ve Kıbrıs’ta devamlı geziler yapmakta ve halkla temas kurarak Kıbrıs davasını anlatmaktadır. Kıbrıs Türk Cumhuriyetini bütün dünyanın tanıyacağına inanıyoruz ve emeği geçenlere başarılar diliyoruz.