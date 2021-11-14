Türkiye’de televizyon en çok hangi gün izleniyor?

Televizyon İzleme Araştırma Komitesi (TİAK),Televizyon İzleme Araştırmaları, Türkiye’de 2020 yılında kişi başı ortalama televizyon izleme süresinin, dünya ortalamasının da üzerine çıkarak, 2019 yılına göre 19 dakikalık bir artışla 4 saat 33 dakika olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Televizyon İzleme Araştırma Komitesi’nin değerlendirmesini birlikte okuyalım;

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TİAK’ın verilerine göre, televizyon izleme süreleri pandeminin de etkisiyle tüm yaş gruplarında artmıştır. Türkiye’de ortalama televizyon izleme süresi en yüksek olan il İzmir olarak açıklanırken, televizyonda en çok diziler ilgi gördü. TİAK ayrıca 2022-2027 5 yıllık dönem için reyting ölçümleri konusunda mevcut yüklenici olan Kantar Medya’yla anlaşma yapıldığını duyurdu.

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Türkiye’de televizyon izleme araştırmalarını organize eden TİAK, Türkiye Televizyon İzleyici Ölçümü Araştırması 2020 sonuçlarını ve yeni döneme ilişkin gelişmeleri, düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu.

TELEVİZYON İZLENME SÜRESİ ARTTI

Toplantıda açıklanan Televizyon İzleme Ölçümü Yıllığı 2020 sunumunda yer alan verilere göre, Dünyada ortalama 2 saat 54 dakika olan televizyon izleme süresi Türkiye’de 4 saat 33 dakika olarak gerçekleşti. Türkiye’de, 2019 yılına kıyasla, pandeminin yaşandığı 2020 yılında ortalama televizyon izleme süresi 19 dakika arttı.

HAFTA İÇİ ÇARŞAMBA

2020 yılı verilerine göre, hafta içi %18,91 ile en fazla Çarşamba günü izleme yapılırken, hafta sonu ve diğer tüm günler içinde en fazla izleme oranına sahip gün % 19, 49 ile Pazar günü oldu. Yıl ortalamasına bakıldığında, en fazla televizyon izlenen saat aralıkları ise 20:00-23:00 olarak belirlendi. 2020 yılında en çok televizyon izlenen ay Nisan, en az TV izlenen ay ise Ağustos olurken, yılın ortalama televizyon izleme rekoru, 29 Mart 2020 (Pazar) günü 6 saat 48 dakikayla gerçekleşti.

DİZİLER BAŞI ÇEKİYOR

Tüm izleyiciler arasında, diziler %29, çocuk programları ise %21,1 ile toplam izlenme payı en yüksek program türleri oldu. Türk dizileri yurt dışında da ilgi odağı olarak büyük başarı kazandı. 25 Türk dizisi, 11 ülkede, 2020 yılı boyunca en çok izlenen ilk 10 program arasına girdi.

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Bu diziler arasında ‘Bir Zamanlar Çukurova’ 3 ülkede, ‘İstanbullu Gelin’ ve ‘Sen Anlat Karadeniz’ 2 ülkede listeye girmeyi başardı. Ayrıca ‘İstanbullu Gelin’, ‘Fazilet Hanım ve Kızları’, ‘Beni Affet’, ‘İkizler Memo-Can’ ve ‘Siyah Beyaz Aşk’ yapımları yayınlandıkları ülkelerde tüm programlar arasında 2. sırayı aldı.

2020’de Dünyada en çok televizyon izleyen ülke ise 5 saat 45 dakika ile Romanya iken, İzlanda 1 saat 16 dakika ile en az televizyon izleyen ülke olmuştur.

“Pandemide 2. evleri ölçüme dahil ettik”

Geçen yıllara farkla ölçümlemede misafir izlemelerini ve zaman kaydırmalı izlemeleri de raporlamaya dahil ettiklerini ifade eden TİAK Genel Müdürü Dursun Güleryüz, “Özellikle 2020 yılında ülkemizde de etkisini gösteren Covid-19 pandemisinin de etkisiyle 2. evlerde (yazlık, kır evleri vb.) artan televizyon izlemelerini de ölçüme dâhil ettik. Bu gelişmede de dünyada öncü ülkeler arasındaki yerimizi aldık. Televizyon izleyicilerinin ekran ile ilişkisi çok dinamik; lineer televizyon izleme pratiği hala çok etkin fakat televizyon izlerken zaman, mekân kavramı, platformlar ve izleme araçları hızla değişiyor. Ölçüm sistemimize yönelik yaptığımız gelişmeler izleyici ölçümleri konusunda yaşanacak yeniliklere ışık tutacak ve birçok ülkeye örnek olacaktır” diye konuştu

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Televizyon İzleme Araştırma Komitesi’nin verilerini yukarıda okudunuz… Yani Türkiye’de en çok Çarşamba ve Pazar günleri televizyon izleniyor…

Siz de en çok bu günler de televizyon izliyorsunuz?