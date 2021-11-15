Milletin parasıyla millete hava atmayın!

Türkiye, “kara para” cenneti.

Başka?

Türkiye, “rant” cenneti.

Başka?

Türkiye, “çalışmadan üretmeden yaşanan” bir cennet.

Başka?

Türkiye, “bankamatik memurlar” cenneti.

Başka?

Türkiye, “makam arabası” cenneti.

Dikkat ediyor musunuz?

Türkiye’de belirli makamlarda bulunanlar, kendilerine verilen sıfat yetmezmiş gibi, ne yapıp ne edip temin ettikleri ultra lüks makam araçlarıyla kendilerine “daha üst statü” kazandırmaya çalışıyorlar.

Özellikle belediye başkanları ve rektörlerin “lüks makam aracı” tutkuları, hemen hemen her gün yerel ve ulusal gazetelere haber oluyor.

Anadolu’da nüfusu 4-5 bini geçmeyen ilçe belediyelerinin başkanları bile, koltuğa oturur oturmaz altlarına 400-500 bin liralık makam arabası çekiyor.

Komik oluyorlar…

“Ayranı yok içmeye, tahtırevanla gider tuvalete” hesabı, beldeleri yığınla sorunla boğuşurken, onlar lüks makam araçlarıyla hava atıyorlar.

Bizim rektörlerimiz de havalı

Türkiye’de 209 üniversite var.

131’i devlet, 78’i de vakıf üniversitesi

Vakıf üniversitesi rektörlerinin “makam aracı” tutkularını bilmiyorum.

Ama bir ikisi hariç tüm devlet üniversitesi rektörlerinin lüks makam aracı tutkusu en üst seviyede.

Girin internet sitesine, onlarca haberle karşılaşırsınız.

Rektörlerimize sıradan Mercedes bile yeterli olmuyor.

İlla Mercedes’in en üst modeli olacak.

Sanırım, “makam aracı tutkusu”, bulaşıcı bir hastalık.

“İmam-cemaat örneklemesi” burada da çok etken.

Ankara’da devleti yönetenler “İtibardan tasarruf olmaz” deyince, rektörler de “itibarlı olabilmek için” lüks makam araçlarına biniyorlar.

Rektöre executive araç kiralanacak

Geçenlerde SÖZCÜ’de çıkan haberin başlığı aynen böyleydi.

Executive araç kimin için kiralanıyor?

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul için.

Lüks sınıf araçta aranan özellikler şunlar:

*4WD

*Siyah renk

*Deri döşemeli

*Arka ve ön koltuk ısıtmalı

*Vakumlu kapı

*Ön farlarda led ışık çizgisi

*Ön arka kol dayaması

*Yol bilgisayarlı

*Motor hacmi en az 1950 cc, en fazla 2200 cc arası

*Yabancı menşeli

Nasıl ama?

Tam “itibardan tasarruf edilmez” ifadesine uygun bir araç değil mi?

Rektörüme yakışır.

Yönetenler, “hava atma” peşinde

Hangi seviyede olursa olsun, ülkemizi yönetenlerin yüzde 90’ı iş yapma, halka hizmet etme peşinde değil, “hava atma” peşinde.

Kıçımızdan fakirlik akıyor…

Borç içinde yüzüyoruz…

Ama “milletin parasıyla millete hava atma” alışkanlığımızı bir türlü bırakmıyoruz.

Gidin Avrupa ülkelerine, sorun soruşturun bakalım…

Belediye başkanları ve rektörlerin makam araçları var mı, yok mu?

Hepsi kendi otomobilleriyle işe gidip geliyorlar.

Hatta çoğu kez işe gidip gelirken bisiklet kullanıyorlar.

Bize yakışmıyor…

Milletin parasıyla bu fakir millete hava atma alışkanlığını artık bırakalım.

Siyasal yozlaşma

Geçen perşembe “siyasal ahlakta çifte standart”ı yazmıştım ya, bir okurum “Siyasal ahlakın karşıtı ne, belirtileri neler?” diye sormuş.

“Siyasal ahlak”ın karşıtı, “siyasi yozlaşma”…

Belirtileri mi?

Saymaya çalışayım…

*Rüşvet

*Adam kayırmacılık

*Hizmetsiz memuriyet, yani bankamatik memurluğu

*Siyasal kayırmacılık

*Oy ticareti

*Rant kollama

*Siyasal dalavere

*Hukuk ve adalete güvenin azalması

*Gönül yapmak için kuralların bozulması

*Devlet mallarının peşkeş çekilmesi

*Aşırı vaatlerde bulunma

*Suçların örtbas edilmesi

*Kurumların ve kuralların yok edilmesi

*İktidarın kişiselleştirilmesi

*Lider diktası

Aklıma geliverenler bunlar.

Ne dersiniz, ülkemizde “siyasal yozlaşma” var mı, yok mu?