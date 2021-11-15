Z kuşağı umudunu yurtdışına bağlamış!

Ekonomik kriz derinleştikçe, gençlerin de umudu azalıyor…

Gençler karamsar, gençler umutsuz.

Yapılan son araştırmaya göre “daha iyi bir yaşam için göç etmeyi” tercih edeceklerini söyleyen gençlerin oranı yüzde 61’i buluyor. Geliriyle rahatça geçinebildiğini söyleyen gençlerin oranı sadece % 13… Sözcü gazetesinden Özlem Ermiş Beyhan’ın haberini göre, gençler umudunu yurtdışına bağlamış durumda. Haberi birlikte okuyalım;

MEVCUT GELİRİMLE ANCAK GEÇİNİYORUM

Gençlerimiz ailelerinin ekonomik durumundan endişeli, umudu siyasette değil yurtdışına göç etmekte ve sosyal medyada arıyor. İstanbul Ekonomi Araştırma, 18-30 yaş arası gençler arasında bir araştırma yaptı. Buna göre Türkiye'de gençlerin yüzde 83'ü ailesinin ekonomik durumu hakkında endişe duyuyor. 18-30 yaş grubunda 3 bin genç ile yapılan anketin sonuçlarına göre gençlerin yüzde 29'u “Mevcut gelirimle geçinmekte çok zorlanıyorum” derken, “Mevcut gelirimle ancak geçiniyorum” diyen gençlerin oranı yüzde 31, “Mevcut gelirimle zor geçiniyorum” diyenlerin oranı yüzde 27 olarak belirlendi.

GELECEK PLANLARI

Geliriyle rahatça geçinebildiğini söyleyen gençlerin oranı ise yüzde 13 oldu. Araştırma Türkiye'de gençlerin ekonomik güvencesizlik hissinin de etkisi ile geleceğe dair şimdiden planlama yaptığını ortaya koydu. Gençlerin yüzde 54'ü gelecek planları ile hemen her gün meşgul olduğunu söyledi.

YURTDIŞINA GÖZ ETMEK

Araştırmaya göre bu ortamda gençler umudunu yurtdışına bağladı. Gençlerin yüzde 61'i daha iyi bir yaşam için göç etmeyi tercih edeceğini belirtti. Daha iyi bir toplumda yaşama adına siyasete katılma eğilimi çok düşük: Yüzde 24. Bunun yerine bir sivil toplum hareketine destek vermek (% 54) ya da sosyal medyada bir hareket başlatmak eğilimi (%60) ağırlık kazanıyor.

DURUM KÖTÜLEŞECEK

Araştırma gençlerin geleceğe dair umutsuz olduğunu net biçimde ortaya koyuyor. “Size göre gelecek kuşak sizin kuşağınıza nazaran ekonomik özgürlükte daha iyi durumda mı olacak” sorusuna “Hayır, daha kötü olacak” diyenlerin oranı yüzde 58. Aynı olacak diyenler ise yüzde 11. Araştırmaya katılan her 4 gençten sadece 1'i yeni kuşağın ekonomik olarak daha özgür olacağını öngörüyor.”

ACI BİR TABLO

İstanbul Ekonomi Araştırma’nın sonuçlarını yukarıda okudunuz.

Gençlerin yüzde 61'i daha iyi bir yaşam için göç etmeyi tercih edeceğini belirtiyor…

Kim kendi ülkesinden ayrılmak ister ki… Düşünün ülkenin şartları o kadar zor ki, gençler umudu yurtdışına bağlamış.

Gerçekten de acı bir tablo.

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TRT’nin vatandaşa 11 yıllık

faturası: 6.6 milyar dolar

Kamuoyunda tarafsız yayın yapmadığı ve yandaşlık yaptığı gerekçesiyle sürekli eleştirilen, muhalefetin yayınlarına yer vermeyen TRT için vatandaştan toplanan elektrik enerji payı ve bandrol ücretlerinin 11 yıllık bilançosu ortaya çıktı. Söz konusu 11 yıllık dönemde toplanan toplam miktar 6 milyar 685 milyon 329 bin dolar oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarında TRT payının alınmayacağını açıkladı… Bu da iyi bir gelişme…

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Maliye Bakanı

dalga mı geçiyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, “Hazine olarak yurt içi borçlanmamızı azaltacağız. Toplam borcumuzun yüzde 50’si kadar yurt içi dövizle borçlandık. 2022 yılında yurt içi döviz borçlanması yapmak istemiyoruz” dedi. Elvan ayrıca akaryakıt fiyatlarıyla ilgili "Akaryakıt fiyatları Avrupa’da bir euro civarında, bizde de bir euro civarında. Şu anda akaryakıt fiyatları bir doların altında" ifadesini kullandı. Tamam da Almanya’da asgari ücret 2 bin Euro civarında… Bizde 260 euro civarında… Buna ne demeli?