CHP’nin Anadolu ile helalleşmesi

Dinimizin en temel kuralı helalleşmedir.

İnsanlar bu nedenle birbirlerine “hakkını helal et” diyerek helalleşme gereği duyarlar.

Helalleşme sadece insanlar için değil, kurumlar için de gereklidir.

Geçen hafta CHP Genel Başkanı sayın Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, “Ben ömrümde, ülkemizde nefreti ve sevgiyi gördüm. Artık sevgi kazansın istiyorum. Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım” şeklinde çok önemli ve tarihi bir açıklama yaptı.

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Cumhuriyetin kurucu partisi CHP bu ülkenin kuruluş felsefesini oturturken çok önemli işler yaptı.

Ama demokrasi ile tanışmamış, eğitim görmemiş, dünya ile bağları kesilmiş Anadolu’da bugünkü cumhuriyetin kuruluşunu yapmak ve tamamlamak çok zor bir görevdi.

Bazen topluma acı reçeteler de sunuldu.

Bazen ölçüyü aşacak mahiyette işler de yapıldı.

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İstiklal mahkemelerinden, demokrasiye geçiş denemelerine kadar önemli işler yapılırken, doğal olarak bazı hataların yapılması da mümkündü. Örneğin zamanın genel başkanının sayın Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı adayı olması aşamasında ‘eşi başörtülü bir cumhurbaşkanı istemeyiz’ şeklindeki açıklaması önemli hatalardan birisiydi. Ülkemiz çok acılar çekti. rahmetli Menderes ve arkadaşlarının, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının ve benzer dava adamlarının, gençlerin asılmaları önlenemedi.

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Toplumun kendisini dindar yada milliyetçi olarak tanıtan kesimleri ile iyi niyetli de olsa bazı sıkıntılar oldu. Emperyalizmin çabaları ile partilerin arasında ciddi duvarlar örüldü. Gençlerimiz kamplara bölündü, böldürüldü. Hala Anadolu insanı insan haklarından demokrasiye, barıştan ekonomik krize kadar ciddi zorluklarla yaşamaya çalışıyor. Bir toplumsal helalleşmeye, toplumsal mutabakata çok ihtiyaç var. Sayın Kılıçdaroğlu partisinin hatalarından bahsederken aslında devletin hatalarından da bahsediyor.

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Sayın Kılıçdaroğlu bence bütün bunların farkında. Son açıklamasından önce de kendisinin helalleşme çabaları oldu. Abdullah Gül’ün eşi için bunları söyleyen CHP Kılıçdaroğlu liderliğinde başörtüsü sorununun bitirilmesini sağlayacaktı. Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül’ü, MHP ve AKP dışındaki yapıyı yanına çekerek, onlarla eşit koşullarda bir güven ve işbirliği ortamı yaratarak aslında çok önceden bu helalleşmeyi kurumsal anlamda sağlamaya başlamıştı.

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Bir kişinin yada siyasi partinin en önemli meziyeti varsa hatalarını kabul ederek, muhatabı ile helalleşmesi helalleştiği kesimlerle barışarak güçlü bir yol çizmesidir.

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Sayın Kılıçdaroğlu’nun helalleşme isteği aslında tüm siyasi parti liderlerinden beklenen bir davranış biçimidir.

Kendisini siyasal yelpazenin neresinde görürse görsün, inancı ve dünya görüşü, etnik alt yapısı ne olursa olsun Anadolu insanını ile helalleşmeye yönlendirme ihtiyacı vardır.

Bu helalleşme çabası, toplumumuzda barışı, denge ve denetleme mekanizmaları ile örülen yeni bir Anayasa ve tam demokrasiyi getirecektir.

Bu anlayış ülkemizde topyekün bir kalkınmayı, barışı ve istikrarı getirecektir.

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Sadece CHP’nin değil tüm siyasi partilerin helalleşmeyi gündemine alması, hatta devletin vatandaşlarla helalleşmesi ve bu helalleşmeden de dünya devleti bir Türkiye’nin oluşturulması mümkündür.

CHP, Kılıçdaroğlu liderliğinde gerçekten toplumun tüm kılcal damarlarına girmeye ve iktidar olmanın alt yapısını oluşturmaya başlamıştır.

Sayın Kılıçdaroğlu bu tarihi çıkışı ile Anadolu insanının umutlanmasını sağlamıştır. Helalleşme gerçekten geleceğimizin kurulması ve kurtarılması için olmazsa olmaz bir davranıştır.