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Makale Yazısı-16 Kas 2021 - 20:00

Hoşgörü
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Tarihin her döneminde, tarihin altın sayfalarını süsleyerek  varlığını sürdürmüş, ve  sürdürecek  olan  Yüce Türk Milletimizin bugün  ihtiyaç duyduğu en önemli konulardan birisi de hoşgörüdür!  

Kısaca kendine aykırı gelse de önüne gelen  sorunları, bireysel ya da kitlesel düşünceleri  anlayışla karşılayarak olabildiğince hoş görmek yeteneği olarak tanımlayabiliriz. 

Felsefe terimi olarak baktığımızda; kendisinin düşünce ve davranışlarıyla çelişse bile, başkalarının düşünce ve kanılarını özgürce dile getirmelerinden rahatsız olmamak, onların  da ne denli geçerli olabileceğini sabırla dinleyip anlamadan tepki göstermemek…  

Hoşgörülü bir insan nasıl olmalıdır? 

Hoşgörülü olmanın ilk ve en büyük adımı empati kurma yani kendini karşısındakinin yerine koyabilme yeteneğine sahip olmaktır. Bu  zaman içerisinde eğitimle, ortak ve gelişmiş kültürle kazanılabilen bir yetenektir. Özetle, kendini bir başkasının yerine koyup onu anlayabilmek anlamı taşır. İnsan bu özellikleri belli düzeylerde taşımakla beraber kontrol edebilme becerisini geliştirebildiği düzeyde hoşgörülü olur. 

Kişi, mantıklı düşünce yerine baskıcılığa, otoriter uygulamalara yönelirse ve sorunlara otoriter uygulamalarla çözüm bulmaya çalışırsa, hoş görü sayesinde kavuşabileceği  çok daha sağlıklı sonuçlara ulaşmaktan yoksun kalır.  O halde yapılması gereken, sorunları mantıklı düşünceler yardımıyla çözmektir. Önyargılar, mantıklı düşünme ve  toplumsal huzur içerisinde birlikte yaşamak ideallerini zorlaştırır hatta engeller. 

Sosyal Bilgiler açısından hoşgörü nedir? Her şeye öncelikle anlayışla karşılayarak olumlu bakış  penceresinden bakabilmek ve olabildiği kadar hoş görmek.  Müsamaha, tolerans. Hoşgörü Sosyal Bilgiler terimi olarak hoşgörü, kişinin kendisininkinden farklı dini inançlara, ahlaki değerlere veya dünya görüşlerine sahip başka insanlara  müdahale  etmekten bilerek veya isteyerek kaçınmasıdır. 

Hoşgörüyü geliştirebilmek yolunda yardımcı olabilecek düşünce  ve davranışlar. 

Hoşgörü; Dinleme, sorgulama, müsamaha, tahammül, katlanma,  gereğinde görmezden gelme veya göz yumma;  başkalarını olaylar karşısındaki düşüncelerinde serbest bırakma, kendi görüşümüze ve çoğunluğun görüş biçimine aykırı düşen görüşlere sabırla, hem de yan tutmadan katlanma demektir. İzin verme, aldırmama, iyi karşılama anlamlarına da gelir. 

Pozitif hoşgörü nedir?

Her şeyden önce eğitimle ve deneyimlerle olacağı ve olgunlaşacağı gerçeğini göz önünde  bulundurmak gerekir. Bu nedenle hoşgörü eğitiminin hedefi, insanların kültürel  değerlerinin anlaşılması, insanlık onurunun tanınması ve saygı  ona gösterilmesidir.   

 

Pozitif Hoşgörünün bir başka  ayağı da; Hoşgörünün, hoşgörüsüzlüğün konusu olan yada olabilecek kişilere, gruplara, topluluklara yardımcı olmayı, onları olması gereken olumlu  düşünceye ulaşabilmeleri yolunda desteklemeyi ve geliştirmeyi gerektirdiği, şeklinde yorumlanmasıdır. 

 

Hoşgörülü olmanın  ve hoşgörülü davranabilmenin olmazsa olmaz,  temel  ögesi de ahlaktır! Çünkü ahlakın olmadığı yerde  hiçbir  manevi  düşünce, inanç ve davranışın düzgün olabilmesi mümkün değildir. 

 

Bugünkü toplumsal ve özellikle de siyasal yaşamımızda geldiğimiz  noktada, giderek kayba uğrayan hoş görü seviyesiyle, geçmişimizdeki hoşgörü anlayışımıza özlem duymamıza neden olan;  İyi niyetli, saygıyla donatılmış, ahlakla yüceltilmiş  hoş görüye yine ve yeniden çok ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum… 

 

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Yazar Raif Kandemir - Mesaj Gönder

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