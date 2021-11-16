Tarihin her döneminde, tarihin altın sayfalarını süsleyerek varlığını sürdürmüş, ve sürdürecek olan Yüce Türk Milletimizin bugün ihtiyaç duyduğu en önemli konulardan birisi de hoşgörüdür!

Kısaca kendine aykırı gelse de önüne gelen sorunları, bireysel ya da kitlesel düşünceleri anlayışla karşılayarak olabildiğince hoş görmek yeteneği olarak tanımlayabiliriz.

Felsefe terimi olarak baktığımızda; kendisinin düşünce ve davranışlarıyla çelişse bile, başkalarının düşünce ve kanılarını özgürce dile getirmelerinden rahatsız olmamak, onların da ne denli geçerli olabileceğini sabırla dinleyip anlamadan tepki göstermemek…

Hoşgörülü bir insan nasıl olmalıdır?

Hoşgörülü olmanın ilk ve en büyük adımı empati kurma yani kendini karşısındakinin yerine koyabilme yeteneğine sahip olmaktır. Bu zaman içerisinde eğitimle, ortak ve gelişmiş kültürle kazanılabilen bir yetenektir. Özetle, kendini bir başkasının yerine koyup onu anlayabilmek anlamı taşır. İnsan bu özellikleri belli düzeylerde taşımakla beraber kontrol edebilme becerisini geliştirebildiği düzeyde hoşgörülü olur.

Kişi, mantıklı düşünce yerine baskıcılığa, otoriter uygulamalara yönelirse ve sorunlara otoriter uygulamalarla çözüm bulmaya çalışırsa, hoş görü sayesinde kavuşabileceği çok daha sağlıklı sonuçlara ulaşmaktan yoksun kalır. O halde yapılması gereken, sorunları mantıklı düşünceler yardımıyla çözmektir. Önyargılar, mantıklı düşünme ve toplumsal huzur içerisinde birlikte yaşamak ideallerini zorlaştırır hatta engeller.

Sosyal Bilgiler açısından hoşgörü nedir? Her şeye öncelikle anlayışla karşılayarak olumlu bakış penceresinden bakabilmek ve olabildiği kadar hoş görmek. Müsamaha, tolerans. Hoşgörü Sosyal Bilgiler terimi olarak hoşgörü, kişinin kendisininkinden farklı dini inançlara, ahlaki değerlere veya dünya görüşlerine sahip başka insanlara müdahale etmekten bilerek veya isteyerek kaçınmasıdır.

Hoşgörüyü geliştirebilmek yolunda yardımcı olabilecek düşünce ve davranışlar.

Hoşgörü; Dinleme, sorgulama, müsamaha, tahammül, katlanma, gereğinde görmezden gelme veya göz yumma; başkalarını olaylar karşısındaki düşüncelerinde serbest bırakma, kendi görüşümüze ve çoğunluğun görüş biçimine aykırı düşen görüşlere sabırla, hem de yan tutmadan katlanma demektir. İzin verme, aldırmama, iyi karşılama anlamlarına da gelir.

Pozitif hoşgörü nedir?

Her şeyden önce eğitimle ve deneyimlerle olacağı ve olgunlaşacağı gerçeğini göz önünde bulundurmak gerekir. Bu nedenle hoşgörü eğitiminin hedefi, insanların kültürel değerlerinin anlaşılması, insanlık onurunun tanınması ve saygı ona gösterilmesidir.

Pozitif Hoşgörünün bir başka ayağı da; Hoşgörünün, hoşgörüsüzlüğün konusu olan yada olabilecek kişilere, gruplara, topluluklara yardımcı olmayı, onları olması gereken olumlu düşünceye ulaşabilmeleri yolunda desteklemeyi ve geliştirmeyi gerektirdiği, şeklinde yorumlanmasıdır.

Hoşgörülü olmanın ve hoşgörülü davranabilmenin olmazsa olmaz, temel ögesi de ahlaktır! Çünkü ahlakın olmadığı yerde hiçbir manevi düşünce, inanç ve davranışın düzgün olabilmesi mümkün değildir.

Bugünkü toplumsal ve özellikle de siyasal yaşamımızda geldiğimiz noktada, giderek kayba uğrayan hoş görü seviyesiyle, geçmişimizdeki hoşgörü anlayışımıza özlem duymamıza neden olan; İyi niyetli, saygıyla donatılmış, ahlakla yüceltilmiş hoş görüye yine ve yeniden çok ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum…