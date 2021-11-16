Siyasi rant elde etmek için “Atatürkçülük” oynamaya kalkanlar

Benim yaşım, 74.

Gazetenin yaşı, 47.

Onlarca yıldır kimleri gördük kimleri…

Öylesine tuhaf tipler, zavallılar…

Rüzgâra göre yön değiştirenler…

Sürekli esen rüzgârın kucağında oturanlar…

Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ve fikirlerine, salt siyasi iklim öyle gerektirdiği için, uzak duranlar…

İsmini söylemekten dahi kaçınanlar…

Hatta tarihimizde öyle biri yokmuş gibi davrananlar…

Kendisine ve ailesine çamur atanlar…

Utanmadan küfür ve hakaret edenler…

Lanet okuyanlar ve lanet okunmasına göz yumanlar…

Şimdi baktılar ki, dağ taş Atatürk…

Sokaklar, caddeler, meydanlar, törenler, eğlence yerleri, tiyatrolar, konserler ve en önemlisi sosyal medya “Atatürk” sevgisiyle coşuyor, “Atatürk” sesiyle çınlıyor…

Atatürk’ün bu yükselen ivmesinden “siyasi rant” çıkarmaya kalktılar.

Görmüyor musunuz, son günlerde “Atatürk’ü yeni keşfedenlerin sayısı” iyice arttı.

Parti liderleri…

Kanaat önderleri…

Gazeteciler…

Dillerinden Atatürk’ü eksik etmiyorlar.

Öve öve bitiremiyorlar.

Biz bunlara “çıkar Atatürkçüleri, rant Atatürkçüleri” diyoruz.

Milletin Atatürk’e olan ilgisinden, sevgisinden, aşkından “pay kapmaya” çalışıyorlar.

Bu “Atatürk coşkusunu”, ilk seçimde kendileri için “oya dönüştürmek” istiyorlar.

Bu memlekete Atatürkçülük gerekiyorsa…

Son günlerde “Atatürk üzerinden rant devşirme” olaylarını izlerken, eski Ankara Valisi Nevzat Tandoğan’ın hâlâ belleklerde olan o sözünü hatırladım.

1929-1946 yılları arasında tam 17 yıl Ankara Valiliği yapan, tek parti yönetiminin simge ismi Tandoğan, tartıştığı gençlere ne demişti?

“Bu memlekete komünizm gerekiyorsa ve komünizm yararlı bir şeyse onu da biz getiririz, size ne oluyor?”

“Tek parti” rejimini anlatan bundan daha veciz (kısa ve çarpıcı söz) bir ifade olamaz.

“Tek parti rejimi” çoktan sona erdi, ancak Türkiye döndü dolaştı onlarca yıl sonra daha kötüsüne, “tek adam rejimine” mahkûm oldu.

Bugün doğrudan doğruya “Bu memlekete Atatürkçülük gerekiyorsa…” denmiyor, fakat benzer davranışı çağrıştıran olaylara tanık oluyoruz.

Daha yeni, 10 Kasım’da, Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83’üncü yıldönümünde yaşadıklarımızı şöyle alt alta bir sıralayalım.

Diyanet İşleri Başkanlığı, ilk defa mesaj yayınladı

Bu, ilk oluyor…

Diyanet İşleri Başkanlığı, ilk defa bu yıl 10 Kasım’da Atatürk için mesaj yayınladı.

Cuma Hutbelerinde Atatürk’ün ismini hiçbir zaman geçirmeyen, 20 Temmuz 2020’de Ayasofya’nın açılışında isim vermeden “Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar” diyerek Mustafa Kemal Atatürk’e lanet okuyan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, durup dururken mesaj yayınlaması beklenemez.

“Saraydan” talimat gelmiş olmalı ki, aşağıdaki mesajı yayınladı:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 83. yılında saygıyla anıyor; geçmişten günümüze vatan ve mukaddesat uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla ve rahmetle yâd ediyoruz.

Kahraman ecdadımızın büyük fedakârlıklarla bizlere emanet ettiği vatanımızı ve medeniyet değerlerimizi her daim güçlendirerek geleceğe taşımak, şanlı tarihimize ve aziz milletimize vefa borcumuzdur. Hürriyetine meftun bir milletin mensupları olarak bugün bizlere düşen, bu mukaddes vatanı ilim, irfan ve hikmetle yüceltmek; devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için var gücümüzle çalışmaktır.”

Diyanet’in bu mesajı,bence, iktidarın“Memlekete Atatürkçülük gerekiyorsa…”gizli gündeminin ilk belirtisi.

Valilikler, ilk kez mevlit okuttu

Bir ilk daha…

İlk defa bu yıl, 81 il valiliği 10 Kasım’da Atatürk ve silah arkadaşları için camilerde mevlit okuttu.

Kocaeli Valiliği’nin “Atatürk ve silah arkadaşları için mevlidi şerif ve dua” programı da 10 Kasım’da saat 12.30’da İzmit Fevziye Camii’nde gerçekleştirildi.

Arkadaşlarımız, valiliğin geçen yıllardaki 10 Kasım programlarını taradılar, hiç birinde “Atatürk ve silah arkadaşları için mevlit okuma” yoktu.

Ankara bu yıl talimat vermiş olacak ki, tüm valilikler Atatürk için mevlit okuttu.

Bu da iktidarın “Memleket için Atatürkçülük gerekiyorsa…” gizli gündeminin ikinci belirtisi.

Ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri

Tarih, 10 Kasım 2021

Yer, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu.

Erdoğan; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu’nca düzenlenen Atatürk’ü anma töreninde satırbaşlarıyla şunları söyledi:

*Gazi'nin siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri mirasına sahip çıkan birisi varsa o da biziz.

*Atatürk isminin arkasına sığınanlar ne yapıyorlar? Maalesef milletleri aleyhine hangi faaliyet varsa onun değirmenine su taşıyan, garip olmanın ötesinde çarpık bir Atatürk istismarcısı kesimle karşı karşıyayız. Düşünün ya bizi gibi Avrupa'ya şikâyet edenlerden bir şey olur mu? Batı'nın büyükelçilerine bizi şikâyet edenlerden bir şey olur mu? Sadece son günlerde yaşananlar bile bu çarpıklığın hangi boyutlara vardığını göstermeye yeterlidir. Türkiye bunda terör sorunu yaşadık, güya Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partinin başındaki zatın bunların hiçbiri için yabancı büyükelçilere Türkiye'nin çıkarını korumak adına mektup yazdığını hatta ima yollu bir cümle kurduğunu görmedik. Ama ülkenin en büyük yatırımını engellemek için tamamı yalan ifadelerle kendi iş insanlarımızı tehdit ediyor yetmiyor yabancılara mektup yazıp Türkiye'yi karşı ittifak çağrısı yapıyor.

*Gazi hayatta olsaydı emin olun bunları o partiden sopayla kovalardı. Gerçi bu partinin mevcut yapısı içinde Atatürk o partinin kapısından içeri sokulur muydu bilmiyoruz.

*Yaptığı istişareler sonucunda Anadolu'ya geçerek Milli Mücadele'yi başlatmaktan başka bir çare kalmadığını gördü. Samsun'a doğru yola çıktı. Cumhuriyetin ilanıyla taçlanan Milli Mücadele'nin bu safhası da tamamlayıcı olarak karşımıza çıkmaktadır. Nutuk'ta Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte üç hedef belirtildi. Yurdumuzu mamur ve medeni seviyelere çıkaracağız. Milletimizi Refah ve kaynaklara sahip kılacağız, milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesi üstüne çıkaracağız. Gazi'nin istikameti budur. Milli iradenin üstünlüğü temeli üzerine bina edilen devletimizin 2000 yıllık devlet silsilemizin devamı olduğu asla unutulmamıştır. Milletimiz her tökezlemenin ardından devletine sahip çıkarak, Cumhuriyet'in ilelebet yaşatılacağını göstermiştir.

*Bize diyorlar ya Suriye'de, Libya'da ne işin var diye, hani siz Kemalisttiniz? Bu millet nerede ne yapılması gerektiğini iyi biliyor ve vakti, saati geldiğinde atıyor. Gelişmelerin arkasından değil, önünden gitmek için Avrupa'yı ve dünyayı yakından takip etmiştir. Biz BM binasının karşısında Türkevi inşa ettik. Niçin inşa ettiniz diyenler çıkabilir. Orada adeta birilerine mesajımızı en güzel şekilde verdik.

Erdoğan, ne demek istedi?

Şu iki cümle AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşlerini çok iyi özetliyor:

BİRİNCİ CÜMLE:“Gazi hayatta olsaydı emin olun bunları o partiden ( CHP’den) sopayla kovalardı.”

İKİNCİ CÜMLE: “Gazi’nin siyasi, diplomatik, ekonomik ve askeri mirasına sahip çıkan birisi varsa o da biziz. (AKP)”

İkinci cümledeki “mirasa sahip çıkmak” ifadesine dikkat edin.

Teorik olarak, ancak “izinden giderek” mirasa sahip çıkılabilir.

Bundan da, “AKP’nin Gazi’nin izinden gittiği” sonucunu çıkarmak mümkün.

En azından Erdoğan’ın iddiası böyle.

Ve Erdoğan, “Gazi hayatta olsaydı emin olun bunları partiden sopayla kovalardı” derken, “Biz Gazi’nin siyasi, diplomatik, ekonomik ve askeri mirasına yeterince sahip çıkıyoruz, CHP’ye gerek yok” demek istiyor.

Ben 10 Kasım’da yaşananları böyle okuyorum.

Ne tesadüf, “sahibinin sesi” de devrede

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 10 Kasım mesajı…

Valiliklerin 10 Kasım’da Atatürk ve silah arkadaşları için mevlit okutması…

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anma töreninde dile getirdiği “Atatürkçü” görüşler…

Tesadüfe bakın ki, eşzamanlı olarak, “sahibinin sesi”, Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas da devrede.

Barlas, “Muhalefetin meşruiyet sorunu” başlıklı yazısında “CHP’nin kapatılabileceğini” açıkça ifade ediyor.

Bakın ne diyor:

"Acaba Türk siyasetinde meşru olmayan unsurlar, legal olarak yer bulabilirler mi? Mesela PKK'nın HDP ile birlikteliğine değiniliyor ve bu konu adeta sakız haline getiriliyor. Ve biliyoruz ki HDP hakkında bir de kapatma davası var. Yani bir parti, meşruiyetini kaybederse seçime katılabilir mi? Aynı durum Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu için de söz konusu değil mi? Sürekli yalan söyleyen, kendi ülkesini yabancı ülkelere jurnalleyen, ülkenin geleceği hakkında olumlu hiçbir görüşü olmayan bir siyasetçi ne kadar meşruiyet taşır? Yani bir bakarsınız, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönettiği Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir."

Dahası var.

Mehmet Barlas bir gün sonra kaleme aldığı “Hainleri de besliyoruz” başlıklı yazısında, “Türkiye düşmanı olarak ilan edilecek kişilerin yurt dışına gönderilebileceğini” söylüyor.

O ifadeler de aynen şöyle:

“İşte böyle açmazlarımız var. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra düşmanla işbirliği yapan bazı Osmanlılar, 150'likler diye listelenmiş ve sınırdışı edilmişlerdi. Acaba yine böyle bir liste mi yapalım? Mesela, Türkiye'yi hedef alan PKK terörizmine karşı sempatik davranan milletvekilleri 150'lik olmaya müstahak değiller midir?

Kısacası, toplumsal hayatımızda rol alan ve açık açık Türkiye'nin iyiliği değil, kötülüğü için uğraşan isimlerin bir listesini yapsak acaba 150'den fazla mıdırlar?

Bunlar hem topluma kötümserlik saçıyor hem de Türkiye'nin moralini bozuyorlar. Türkiye'nin düşmanları ile dostları aynı anda sanki kucak kucağa yaşamaktalar. Bu konuda eskisinden farklı davranmanın zamanı gelmiştir.”

Toparlarsak…

İktidar yeni bir “senaryo” yazmış, bunu oynuyor.

Prim yapan, değeri artan Atatürkçülüğe sahip çıkıyor, “Atatürk’ün mirasını biz temsil ediyoruz. Bu nedenle CHP’ye artık siyasi yaşamda gerek kalmadı” anlamına gelen söz ve davranışlarda bulunuyor.

Eşzamanlı olarak da Mehmet Barlas Sabah’taki köşesinde “CHP kapatılabilir, Türkiye’nin moralini bozanlar yurt dışına gönderilebilir” vurgusu yapıyor.

Tekrar edeyim:

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 10 Kasım mesajı…

Valiliklerin 10 Kasım’da mevlit okutması…

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’ü öven10 Kasım konuşması…

Mehmet Barlas’ın “CHP kapatılabilir” yazısı…

Tesadüf değildir.

Hazırlanan senaryonun birer parçasıdır.

Gelişmeler ciddiye alınmalıdır.

Zor durumdaki iktidarın “yapamayacağı hiçbir şey” yoktur.

Sandıktan çıkabilmek için akla hayale gelmeyecek her yola başvuracaktır.