Ne olacak bu işçilerin hali?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), iş sağlığı, iş güvenliği ve iş cinayetleriyle ilgili her ay bilgilendirmede bulunuyor…

Kocaeli, sanayi kenti…

İşçi kenti…

Maalesef iş cinayetleri çok can sıkıyor…

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin değerlendirmesini birlikte okuyalım,

“En kapsamlı toplu iş sözleşmesi olan asgari ücret görüşmeleri öncesi tartışmalar başladı. İktidar temsilcileri ve yandaş medyada 3500-3800 TL civarı asgari ücret tutarları dillendirilip seçim kozu olarak sunulmaya çalışılıyor. Türk-İş Başkanı ise tarihin en büyük artışı olacağını söyleyip bu işi fazla uzatmadan on günde bitirelim diyor.

Diğer yandan işçi örgütlenmeleri (sendikalar, dernekler, işçi birlikleri, odalar, partiler) alanlara çıkarak asgari ücret sürecine dair taleplerini haykırmaya başladı:

İNSANCA YAŞAMAK

1-İnsanca yaşamaya yetecek asgari ücret belirlensin.

2-Asgari ücret ve bütün ücretlerin asgari ücret kadarı için tüm vergi ve kesintiler sıfırlansın, net ödensin.

3-Asgari ücret sonrası ilk vergiye esas gelir dilimleri milli gelire göre artırılsın.

4-En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine yükseltilsin.

5-Elektrik, su, doğalgaz ve internet faturaları vergi ve kesintiden muaf tutulsun.

6-Tüm gıda ürünlerinde KDV sıfırlansın.

7-Asgari ücret görüşmeleri halka açık olarak yapılsın.

İŞ GÜVENLİĞİ MÜCADELESİ

İşçi sağlığı ve iş güvenliği mücadelesi açısından asgari ücret mücadelesi önemli bir başlık. Sağlıklı, yeterli, dengeli beslenme ve sosyal yaşamın idamesi sağlığımız için olmazsa olmaz. Bunun için yukarıdaki taleplerin hayata geçirilmesi acil bir zorunluluk.Ancak biliyoruz ki, insanca ve onurlu bir yaşam için sıraladığımız taleplerimiz bize bahşedilmeyecek, mücadelemizle kazanılacak. Bu noktada işçi sağlığı ve iş güvenliği mücadelesi de asgari ücret eylemleri sürecinde üzerine düşeni yapacaktır.

TRT’DEN CANLI YAYINLANSIN

Asgari ücret görüşmeleri de işçiler adına yapılan en büyük toplu iş sözleşmesidir. Yine işçilerin büyük çoğunluğu asgari ücretin az üstünde bir ücret almaktadır. Yani bugün asgari ücret ortalama ücret haline getirilmiştir. İşte tam da bu yüzden asgari ücretin belirlenmesi işçi denetiminde yapılmalıdır. İlk adım olarak da görüşmeler kapalı kapılar arkasında yapılmamalı TRT’den canlı olarak yayınlanmalıdır...

EKİM AYINDA 165 İŞ CİNAYETİ!

Yüzde 64’ünü ulusal basından; yüzde 36’sını ise yerel basın, işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, meslek örgütleri ve sendikalardan öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla Ekim ayında en az 165 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti...

İŞ CİNAYETLERİNİN AYLARA GÖRE DAĞILIMINA BAKTIĞIMIZDA:

• Ocak ayında en az 203 işçi,

• Şubat ayında en az 142 işçi,

• Mart ayında en az 144 işçi,

• Nisan ayında en az 258 işçi,

• Mayıs ayında en az 239 işçi,

• Haziran ayında en az 180 işçi,

• Temmuz ayında en az 155 işçi,

• Ağustos ayında en az 178 işçi,

• Eylül ayında en az 189 işçi,

• Ekim ayında en az 165 işçi hayatını kaybetti.

• 2021 yılının ilk on ayında iş cinayetlerinde en az 1853 işçi arkadaşımızı kaybettik.

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165 emekçinin 145’i ücretli (işçi ve memur), 20’si kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor.İş cinayetlerinde ölenlerin 16’sı kadın işçi, 149’u erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri eğitim, metal, sağlık ve genel işler işkollarında meydana geldi.Beş göçmen/mülteci işçi hayatını kaybetti: 3’ü Suriyeli, 1’i Afganistanlı ve 1’i Gürcistanlı.

İŞ CİNAYETLERİNİN İŞ KOLLARINA GÖRE DAĞILIMI

Ölümler en çok inşaat/yol, ticaret/büro/eğitim/sinema, tarım/orman, sağlık, taşımacılık, madencilik, konaklama, belediye/genel işler, kimya, metal, gıda, gemi/tersane, güvenlik ve enerji işkollarında meydana geldi.

• Tarım işkolunda 17 işçi ve 5 çiftçi hayatını kaybetti.

• Ölümlerin dörtte biri sanayi işkollarında.

• Covid-19 nedenli ölümler en çok sağlık ve eğitim/büro işkollarında meydana geldi.

Ekim ayında iş cinayetlerinde ölenlerin 9’u (yüzde 5,45) sendikalı işçi. Sendikalı işçiler gıda, kimya, eğitim, büro, metal, sağlık ve güvenlik işkollarında çalışıyordu.

İŞ CİNAYETLERİNİN YAŞ GRUBUNA GÖRE DAĞILIMI

Genel olarak yaş gruplarına göre ölümlere bakarsak:

• 14 yaş ve altı yaş grubunda 2 işçi,

• 18-27 yaş grubunda 18 işçi,

• 28-50 yaş grubunda 84 işçi,

• 51-64 yaş grubunda 38 işçi,

• 65 yaş ve üstü yaş grubunda 13 işçi,

• Ve yaşını bilmediğimiz/öğrenemediğimiz 10 işçi hayatını kaybetti.

İŞ CİNAYETLERİNİN ŞEHİRLERE GÖRE DAĞILIMI

15 ölüm İstanbul’da; 8 ölüm Kocaeli’de; 7 ölüm Antalya’da; 6’şar ölüm Ankara, Bursa, Samsun ve Zonguldak’ta; 5’er ölüm İzmir, Konya, Rize, Sakarya, Şanlıurfa ve Uşak’ta; 4’er ölüm Çorum ve Eskişehir’de, 3’er ölüm Adana, Batman, Erzurum, Hakkari, Kayseri, Kütahya, Mersin, Tekirdağ ve Trabzon’da; 2’şer ölüm Aydın, Balıkesir, Bingöl, Çanakkale, Düzce, Giresun, Isparta, Malatya, Manisa, Muğla, Niğde, Tokat ve Bulgaristan’da; 1 ölüm Adıyaman, Afyon, Bartın, Bolu, Denizli, Elazığ, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırıkkale, Nevşehir, Ordu, Siirt, Sivas, Tunceli, Van, Çin ve Gana’da meydana geldi…”

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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) açıklamasını yukarıda okudunuz…

Ekim ayında en az 165, yılın ilk on ayında ise en az 1853 işçi hayatını kaybetti…

Kocaeli’de ise ekim ayında 8 işçi öldü.

İlk 10 ayda ise 1853 kişi hayatını kaybetti…

Gerçekten de çok yüksek bir rakam.

İş kazalarının, iş cinayetlerini azaltmak için hem işçi sendikaları, hem de işveren bir araya gelmeli ve kalıcı çözümler bulmalı. Yoksa ocaklar yanmaya devam edecek.

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İzmit Unutmaz!

İzmit Belediyesi, ‘İzmit Unutmaz’ etkinlikleri kapsamında ünlü tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter’i ölümünün 2. yıldönümünde anacak

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ‘İzmit Unutmaz’ etkinlikleri kapsamında 17 Kasım 2019’da hayatını kaybeden usta tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter’i anacak. Anma etkinliği bugün saat 18.00’de Cumhuriyet Parkı Aile Çay Bahçesi’nde gerçekleştirilecek.

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Programın konuk konuşmacısı olan Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Araştırma Görevlisi Ayşegül Yıldız Ulaş usta tiyatrocu Yıldız Kenter’in kişiliği ve sanat hayatı hakkında katılımcılara bilgiler verecek. Halka açık olarak gerçekleştirilecek söyleşi etkinliği İzmit Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

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Kocaeli Devlet kadrosunu güçlendirdi

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. M. Tamer Tuncer, Kocaeli Devlet Hastanesi’nde göreve başladı. Tuncer, 1996 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2000 yılında Ankara Numune Hastanesi’nde ihtisasını tamamladı. 2004-2020 yılları arasında Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Tuncer son olarak Kocaeli Devlet Hastanesi’nde Radyasyon Onkolojisi Uzmanı olarak hasta kabulüne başladı. Tuncer’e başarılar diliyoruz.

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1.8 milyon aileye 1.6 milyon bedava kömür

Türkiye Kömür İşletmeleri 2020'de 1,8 milyon aileye toplamda 1,6 milyon ton kömür dağıttı. 2019'a kıyasla dağıtım yapılan aile sayısı 200 bin azalırken dağıtım yapılan kömür miktarı arttı. Kurumun kârı ise yüzde 97 geriledi.