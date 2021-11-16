Deplasmanlı liglere çıkıyorsak averaj takımı olmayalım

‘Kağıt’tan kaplanlar derler ya…

Bizimki de o hesap…

‘Kağıt’tan Efeler, Dev Adamlar yanıyor…

Bu görüntü bize yakışmıyor…

İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor salonu artık voleybolcularımız için bir kahır yeri haline geldi.

2.Lig temsilcimiz İzmitsporlu kadınlar ile 1.Lig temsilcimiz Kağıtsporlu Efeler, iç sahada bile set alamıyor.

Geçtiğimiz sezon Efeler Ligi’nin kapısından dönen Kocaelispor büyükşehir Belediye Kağıtspor, Rest Property Alanya Belediyespor takımına da 26-28, 18-25 ve 17-25’lik setlerle teslim oldu.

Bu görüntü ‘Spor Kenti Kocaeli’ sloganına hiç, ama hiç yakışmıyor.

Eğer böyle rezil olacaksak deplasmanlı liglere hiç yükselmeyelim, mahalli kalalım. Yükseliyorsak da, bunun sonunu düşünüp, zirveye oynayalım.