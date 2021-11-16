Üniversite Sporları Federasyonunun 25. Yılı

İlk olarak 1996 yılında Prof. Dr. Emin Ergen’in başkanlığında kurulan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun 5. Olağan Genel Kurulu 05 Kasım 2021 günü Ankara’da yapıldı. Genel Kurul delegeleri oy birliği ile Prof. Dr. Mehmet Günay’ı başkan olarak seçti.

Yeni ekibi ile 3 yıl sürecek bu zaman diliminde farklı özellikteki faaliyetlerin ip uçlarını veren Günay, özellikle 2022’deki Büyük Taarruz’un 100. yılında Afyon’dan başlayıp İzmir’de bitecek bazı önemli etkinliklerden söz etti. 2023’te ise Cumhuriyetin kuruluşunun yüzüncü yılına özgü faaliyetlerde Üniversitelerimizin Spor ekipleri ile katılacakları organizasyonlara ev sahipliği yapacaklarını belirtti.

İki yıldan bu yana yapılamayan Üniversite Sporları karşılaşmalarının yeniden başlayabileceği haberi büyük bir memnuniyet ile karşılandı. Umarım Sağlık Bakanlığı verileri bu türden maç ve yarışmaların yapılmasına izin verir.

Bu federasyonun ikinci başkanı olan Prof. Dr. Kemal Tamer, 25 yıl sonunda noktayı koyduğu söyledi. Şu anda FISU’nun Yönetim Kurulu Üyeliğini de yapmakta olan hocamız, kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Bu süre zarfında çok iyi başarılara imza atan Üniversitelerin yetkililerine 25. Yıl Plaketlerini takdim etti.

Genel Kurul esnasında, yönetmelik maddeleri içerisinde yer alan bir konuda değişiklik önerisi verildi. Birkaç delege imzası ile verilen teklifte TMOK’un iki delege ile Genel Kurula katılması konusu sanıyorum değiştirildi. Divana gelen önerinin açıklanmasını kimsenin anladığını sanmıyorum ama el kaldıranların sayısına bakarak kabul edildiğinin söylenmesi bir TMOK üyesi olarak beni rahatsız etti.

Başkanının IOC üyesi olduğu, aynı zamanda FITA Başkanı olan bir kuruluşun Üniversite Sporları Federasyonunun 4 yılda bir yapacağı seçimler esnasında 2 delege ile temsil edilmesinin kimleri rahatsız ettiğini doğrusu anlayamadım! Bu arada TMOK Başkanımızın bir Üniversite mensubu olduğunu burada belirtmeliyim.

Üniversite Sporları Federasyonu 2005 yılında İzmir, 2011 yılında Erzurum’da iki Universiade* yaptı. Devletimizin, yerel yönetimlerimizin ve federasyonlarımızın olağanüstü destekleri ile düzenlenen bu oyunlar, Dünya spor tarihindeki yerini altın harfler ile yazdırmıştır. Bu vesile ile “Efe”** ve “Kanka”ya*** yerine getirdikleri görevlerinden dolayı bir kez daha teşekkür etmeliyiz.

Bir başka konuyu burada belirtmeliyim: 2011 Üniversiteler Kış Spor Oyunları öncesi, bu organizasyonun en önemli unsurları olan federasyonlar ve onların başkanlarını Keltepe’de **** bir araya gelmelerini sağlamıştım. Yıl sanıyorum 2008 idi. Sonrasında Erzurum’da buluştuk. Bu oyunları Türkiye’ye almak için gidilen yerde “Türkiye’de kar yağıyor mu?” sorusu ile karşılaşıldıktan sonra, oyunların başlamasına bir gün kala, açılışın töreninin ortalarında yağmaya başlayan kar sonrası oradaki herkesin bu kadar sevindiğini, ben bir başka yerde görmedim.

25 yılın hikâyesi çok. “2029 Universiade” için İstanbul’u aday olarak göstereceğiz. Hemen çalışmaya başlamak gerekir. Bir başka yazımda bu konuyu tartışacağız.

*: Dünya Üniversiteler Spor Oyunları (Yaz ve Kış olarak farklı tarihlerde düzenleniyor).

**: 2005’deki İzmir’deki Universiade’ın maskotu olan “Yalı Çapkını” olarak bilinen kuş.

***: 2011 Yılındaki Erzurum’daki Universiade’ın Çift Başlı Kartal şeklindeki maskotu.

****: Kocaeli’deki bugün Kartepe diye bilinen yükseltinin eski adı.