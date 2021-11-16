Kocaeli Şehir Hastanesi Başhekimi kim olacak?

Uzun bir süredir yapımının tamamlanması beklenen Kocaeli Şehir Hastanesi, dev bir kompleks olacak. Çalışan sayısı ve gün içerisindeki nüfusuyla “Kocaeli’nin 13’üncü ilçesi”olmaya aday bu hastaneile ilgili cevabı beklenen birçok soru var.

En önemli soruların başında, Şehir Hastanesi yapıldığında diğer hastanelerin durumu ne olacak? Mesela Kocaeli Devlet Hastanesi, SEKA Devlet Hastanesi ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kapanacak klinikler olacak mı?

Olacaksa hangileri?

Şehir Hastanesi tam kapasiteyle çalışmaya başladığında tamamen kapanacak hastaneler olacak mı?

Şehir Hastanesi açıldığında Kocaeli’nin mevcut sağlık çalışanları dışında yeni sağlıkçılar ve hekimler ilimize gelecek mi?

Bunlar vatandaşın merakla beklediği cevaplar.

Bu cevaplarla ilgili net bir açıklama bugüne kadar yapılmadı.

6 Temmuz 2019’da dönemin valisi Hüseyin Aksoy bir değerlendirme toplantısı yapmış ve bu toplantıda 2020 yılında Kocaeli Şehir Hastanesi’nin faaliyete geçeceğini ve böylece kentimizde bazı hastanelerin kapatılacağını ancak henüz kapatılacak hastanelerin net olarak hangileri olduğunun bilinmediğini söylemişti.

Aradan 2 yıl geçti, Şehir Hastanesi tamamlanamadı ve halen hangi hastanelerin ya da polikliniklerin kapatılacağı belirlenmedi.

Vatandaş mevcut düzendeki kalitesinin bozulmasını istemiyor. Oturduğu bölgeye en yakın olan hastaneyi tercih eden vatandaş Şehir Hastanesi’nin ardından bölgesindeki hastanenin kapanmasını istemiyor.

Umarız halkın bu sesine kulak verilir ve Şehir Hastanesi, bir birleştirici hastane değil de alternatif yeni bir hastane olarak planlanır. Konum olarak ulaşımı zor bir bölgeye yapılan hastanenin mevcut durumu etkilemesi istenmiyor.

Peki bu hastanenin başhekimi kim olacak?

Kentimizde gizliden gizliye bir başhekimlik savaşı var desek yalan söylemiş olmayız.

Ben bu şehre küserek il değiştiren pek çok hekim gördü. Çok değerli hekimlerimiz birer ikişer farklı illere gittiler. Umarım bundan sonra benzer olaylar yaşamayız. Kentimizde çok değerli ve işinin ehli hekimlerimiz var. Anadolu illeri şöyle dursun, İstanbullu hastaların bile Kocaeli’yi tercih ettiğini görebiliyoruz.

Bu yüzden işinin ehli devlet adına sağlık hizmeti veren hekimlerimize de dört elle sarılmalıyız.

Gelelim Kocaeli Şehir Hastanesi’nin başhekimliği konusuna.

Yapımı yılan hikayesine dönen ve her dönem yeni bir tarih verilerek ötelenen hastane açılışının 2022 yılına kaldığını kestirmek çok da zor değil. Bu yeni hastanenin başına kimin geçeceğiyle ilgili yaptığım istişarelerde, karşıma Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Hüseyin Şaşkın çıktı. Başarılı bir kalp doktoru olan ve bulunduğu hastanede de sağlam bir ekip kuran Şaşkın, kalplere dokunmayı başarmış bir hekim. Kulağıma gelenlere göre uzun bir süredir yönettiği Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne başhekim olarak düşünülüyormuş. Şimdilik Şehir Hastanesi’nin başhekimliğine tek bir aday gösteriliyor gibi görünüyor. Umarım hastane en kısa sürede hizmete girer, kentimize yeni hekimler ve sağlıkçılar gelir. Mevcut düzen korunarak yeni bir hastaneye daha kavuşuruz…

Hükümet araç piyasasına el koysun

Son iki yıldır otomobil piyasası içinden çıkılmaz bir hal aldı. Piyasada sıfır otomobil bulunmazken ikinci ellerin fiyatları ise sıfır araçların çok çok üzerine çıktı. Tüm araçlar aynı anda zamlandığı için ve sıfır araç bulunamadığı için satılan aracın yerine yenisi konulamaz oldu. Galericiler satın aldıkları aracın üzerine 5-6 ya da 7 bin TL kar koyarak satarken para kazanıyordu, şimdi satın aldıkları aracın üzerine 50-60 bin TL koyuyorlar. Ama ona rağmen para kazanamamaya başladılar. Ucu tutulamayan piyasa her geçen gün artıyor. Bir yıl önce 150 bin liraya satılan araç bugün 330 bin liraya satılıyor.

Bu işin sonu ise hiç iyi değil. İnsanlar araba almaya da satmaya da korkuyor. 4 ay önce aldığı arabadan 60-70 bin TL kar sağlayan vatandaş bile yaptığı kara sevinemiyor.

Piyasa böyle giderse, eski araçlara rağbet artacak ve devletin hurda teşviki uygulaması bile trafikteki sıkıntılı araçların bertaraf edilmesine yetmeyecek. Ev ve arsalardan bile fazla prim yapan ikinci el otomobiller şu sıralar biriktirilmiş ya da kredilendirilmiş paraları süpürge gibi çekiyor.

Bu durumun önüne geçmek için hükümetin devreye girmesi gerekiyor. En azından kasko bedelinin üzerinde araç satışlarının durdurulması şart. Yoksa böyle giderse en ucuz sıfır araba fiyatı 300 bini bile geçecek.

Kocaeli Barosu kuruluş yıldönümünü kutlayacak

Kocaeli Barosu’nun kuruluşunun 83’üncü yıldönümü bugün düzenlenecek olan törenle kutlanacak. Kocaeli Barosu’ndan yapılan açıklamaya göre, 83’üncü yıldönümü nedeniyle Baro Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir, Baro yönetimi ve kayıtlı avukatlar, bugün saat 09.30’da İzmit Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunacak. Baro başkanının günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla da buradaki tören sona erecek.