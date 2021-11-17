Sadece “tuzu kuru olanlar” ve “rant geliriyle geçinenler” farkında değildir, ama piyasalar alev alev!

Bugüne kadar böylesine zorluk, böylesine belirsizlik yaşanmadı.

Sanayicinin, işadamının, esnafın; bir gün sonrasını, hatta günün ilerleyen saatlerini planlaması mümkün değil.

İşlerini “anlık” yürütüyorlar.

Otel sahibi bir dostum aradı, “Toptancılar yağ ve şeker satışını durdurdular. Araba çıkardım, bakkallardan yağ ve şeker topluyorum” dedi.

Bir arkadaşım telefon etti, “Geçen yıl bir ton meşe odununu 500 liraya almıştım, geçen hafta sordum 1000 lira dediler, bu hafta sordum 1100 liraya çıkarmışlar” diye dert yandı.

Bir inşaat müteahhiti mesaj atmış, “İki hafta önce ihaleden bir iş aldım, daha başlamadan zarardayım. İnşaat malzemeleri her gün zamlanıyor. Bu piyasada kim nasıl iş yapacak?” diye soruyor.

Birkaç gün önce gazetemizde Eşmeli ayva üreticisi Saniye Tarcan’ın feryadı vardı.

Kilosu 2 lira 65 kuruşa mal ettiği ayvaya, alıcılar en fazla 2 lira veriyormuş, o da kızmış ağaçları kesmiş üzerine gaz döküp yakmış.

Gazete ve matbaalar da zor durumda

Uzağa gitmeyelim, gazete çıkaran ve matbaa işleten bizler de büyük zorluklar içindeyiz.

Kullandığımız bütün malzemeler kâğıt, kalıp, film, boya hepsi dolarla, ancak satışlarımız “TL” ile.

Can mı dayanır buna?

Matbaamızda yıllardır kurumların baskı işlerini yapıyoruz.

Eskiden bir yıllık, altı aylık sabit fiyatlarla iş yapabiliyorduk, şimdi günlük teklif verirken bile “kâr-zarar” konusunda tereddüt yaşıyoruz.

Bütün matbaacılar, sıkıntı içinde.

Kocaeli Matbaacılar Derneği Başkanı Mehmet Akif Şen’in cumartesi günü gazetemizde çıkan demecini okumuşsunuzdur.

Şen, “Müşterilere fiyat veremiyoruz. Yıllık anlaşma yapamıyoruz. Kâğıt fiyatı artınca, anlaşma yaptığımız firmalardan teklif gelmesin diye dua ediyoruz. Zarar etmeye başladık” diyor.

Böyle piyasa olur mu?

Savrulduk gidiyoruz…

İşin garibi, bu kaosun ne kadar süreceğini, piyasada taşların ne zaman yerli yerine oturacağını da kimse bilmiyor.

Ülkeyi yönetenler, “sanki her şey normalmiş” havasında.

Acil çözüm bekleyen sorunları bir tarafa bıraktılar, sanki yapılması gereken her şey yapılmış da sıra onlara gelmiş gibi, “millet bahçesi” ve “millet ormanı” kurmaya yoğunlaştılar.

Tamam, onlar da gerekli, ama önce piyasalardaki şu yangını bir söndürelim.

“Fen lisesine gerek yok, gelin siz başka bir okul yapın”

Size bir olay anlatacağım…

Bu olay, Türkiye’nin AKP iktidarı tarafından nasıl bir noktaya getirildiğinin en güzel kanıtı.

Karabük’te, hayırsever iş insanı Recep Özçelik, “fen lisesi olması şartıyla” okul yaptırmak ister.

İl milli eğitim müdürlüğü, Recep Özçelik’in bu yazılı isteğini Milli Eğitim Bakanlığına gönderir, görüş sorar.

Bakanlık, “Karabük’te bir fen lisesi var, ikinci bir fen lisesine gerek yok” diye cevap verir.

Bunun üzerine Karabük Valisi ve Karabük Milli Eğitim Müdürü hayırsever iş insanına, “Gelin siz başka bir okul yapın” telkininde bulunur.

Ancak Recep Özçelik kabul etmez, “Benim gönlümde bir fen lisesi yaptırmak var. Fen liseleri bu ülkenin aydınlık geleceği için önemli. Cumhuriyet kenti Karabük’e sadece fen lisesi yaptırırım, başka bir okul yaptırmayı düşünmüyorum” diye cevap verir.

CUMHURİYET Gazetesi’nde bu haberi okuyunca şunu düşündüm.

Acaba hayırsever Recep Özçelik, fen lisesi yerine imam hatip lisesi yapmayı önerseydi, Milli Eğitim Bakanlığı “Karabük’te 4 imam hatip lisesi var, beşinci imam hatip lisesine gerek yok” der miydi?

Siz ne dersiniz, Milli Eğitim Bakanlığı “imam hatip lisesine” itiraz eder miydi?

Bir şey daha…

Hiç şüpheniz olmasın, Karabük il yöneticilerinin “Gelin siz başka bir okul yapın” telkinin altında mutlaka “imam hatip lisesi” iması vardı.