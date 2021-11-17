Diyanet bizi unutur mu?

Hayatımızın gittikçe tadı kaçıyor. Şekere de yüzde 25 zam geldi. Şimdi bizi yönetenler diyecek ki; “Şekeri hayatınızdan çıkarın. Zaten zehir. Tıp otoriteleri öyle diyor!”. Artık bir dilim baklavayı bile zor yiyeceğiz... Benzine, motorine de zam geldi. “Artık gezmeyin...” Doğal gaz, elektrik el yakıyor... Tek lambayla oturun, vanaları iyice kısın, tencereyi fazla kaynatmayın”... Et lüks oldu. Patlıcan padişah, domates kral, biber, pırasa prenses... “Porsiyonları küçültün...” “Dolar tutulmuyor. “Dolarla mı maaş alıyorsunuz?”

BEYAZ PEYNİR VE KAVUN!

Gariban, eskiden masasına gazete kağıdı serer, biraz beyaz peynir, bir dilim kavun, yanında çay bardağına konmuş bir yudum rakı, yaşamın güçlükleri ile ezilen kemiklerini neşelendirirdi. Şimdi ulusal içkiyi rafta görüyor. Ona kavuşmak için ölümü göze alıp, acemi kimyager gibi sahtesini üretiyor. Diyecekler ki; “Rakı haram, ulusal içkimiz ayran onu için...” Sütün, yoğurdun yanına yanaşmak, azgın boğaya yanaşmak gibi oldu. Garibanın, dar gelirlinin, sokakta yorulmuş çoluk çocuğun gıdasıydı simit... O da imparator şimdi. Un fiyatları dolar hazretleri gibi uçup, yükseliyor... Neredeyse; “Pasta yiyin, ekmek zararlı” diyecekler. Pek yakında... Bu taşı toprağı bereket taşan güzel ülkemizde, Hoca Nasrettin’in eşeğine benzeyeceğiz... Tam açlığa alışırken ölüp gideceğiz. Diyanet Başkanı acaba Atatürk’e yaptığı gibi, ardımızdan bir duacığı esirger mi?

ŞAŞIRMAK UNUTULDU

Olanlardan yaşadıklarımızdan önceleri çok şaşırıyorduk. “Yok olmaz böyle şey” demekten dilimizde tüy bitince, artık şaşırmayı da unuttuk. Neredeyse lügatınızdan çıkacak. Ardı ardına gerçekleşen, akıl tutulması demeçler, “tok açın halinden anlamaz” ibaresini alışkanlık edinen vekillerimizden su gibi akıyor. Oysaki hesap da ortada, karşı tezlerin acıtıcı gerçekleri de. En büyük maharet; bu koşullarda asgari ücretle geçinmek. Dört kişilik, kiralık evde oturan bir aile, çay ve simitle yaşasa, acından ölür. Giyinme, ısınma, aydınlanma, ulaşım giderlerini nasıl karşılasın? Aslında bunu başaranların Guinness rekoru olarak kayıtlara geçmesi gerekir. Şükür ki toplumsal dayanışma duygusunu yitirmemiş bir toplum yapısı var. Ana- baba evlada, evlatlar ana babalara yardımcı. Hayırlı akrabalar büyük güç... Toplumun dayanışma kültürünü kaybetmemiş olması büyük şans. Balık tutmayı öğretmeyi, bedavaya yedirmeyi yeğleyen iktidar da, karınca kararınca sosyal yardımları gündemde tutuyor. Bu durum hazırcılık ve tembelliğe neden olup, öte yandan siyaseten yarar sağlama dengelerini bozuyor.

DİZGİNLERİ KAYBETMEK

Demokrasilerde iktidarlar, hangi nedenle olursa olsun, yönetimde dizginleri kaybedince görevlerini yeni bir güce devrederler. Bunun nedeni, vatandaşların refah kalitesinin belli bir düzeyin altına düşmesidir. Bu durumun göstergeleri; işsizliğin artması, para değerinin düşmesi, sosyal güvenliğin alarm vermesi, dış politikadaki başarısızlık, eğitimdeki bozukluk, gelecek endişesi gibi çoğaltabileceğimiz nedenledir. Demokratik ülkelerde bu ölçüyü kaçıran iktidarlar, iyisini yapmayı vaat eden, halkın da umutlar olduğu başka bir siyasi güce yönetimi devrederler. Bunun yolu da, normal zaman dışında erken seçimle güven tazelemektir. Ülkemizde büyük bir kesim çok zorlayan koşullar nedeniyle bunu bekliyor. Aksini yapan ve direnenler, ya iktidarın nimetlerini daha uzun yaşamak, ya da icraatlarının sorgulanabileceğinden ürkerek durumu sürdürmek amacındadır. İşte gerçek demokrasi ile çakma demokrasinin farkı burada yatar.