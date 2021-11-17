Ekim ve Kasım ayında yeni zamlarla uyandık!

Ekonomik kriz derinleşiyor… Dolar 10.50, Euro 11.50 seviyesinde… Yurtdışına bağımlı olan Türkiye’de, dövizin her yükselişi, maalesef bize zam olarak yansıyor… https://medyascope.tv yazarı Aytuğ Özçolak, zamlarla ilgili güzel bir değerlendirmede bulundu…

Ekim ve kasım aylarında gelen zamları derledi…

Yazıya göre Ekim ayının 13 gününe zam haberleri ile uyandık, kasım ayının ilk yarısında da birçok ürüne yeni zamlar geldi… Özçolak’ın değerlendirmesini birlikte okuyalım,

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Türkiye’de kış aylarına girilmesi ile birlikte birçok ürün ve hizmete zam yapıldı. 31 gününün 13’üne zam haberleri ile uyandığımız ekim ayında, Türk Lirası’nın (TL) sert şekilde değer kaybetmesiyle yükselen döviz kurları özellikle doğalgaz ve yakıt fiyatlarını etkiledi. Zamlar kasım ayında da devam etti.

EKİM AYI BOYUNCA ÜRÜN VE HİZMETLERE GELEN ZAMLAR:

1 EKİM: Benzine 29 kuruş, LPG’ye 71 kuruş zam yapıldı. Benzinin litre fiyatı 7.80 liraya dayandı, LPG’nin litre fiyatı ise 5.95 liraya yükseldi. Ayrıca aynı gün sanayi ve elektrik tüketimi amaçlı kullanılan doğalgaza gelen yüzde 15’lik zam ile 1,000 metreküp doğalgaz 2 bin 358 lira oldu.

2 EKİM: Yurtiçi aramalarda azami ücret 7 kuruş zamlandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet sitesinde yer alan karara göre, mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 80.64 kuruştan 87.53 kuruşa yükseldi.

3 EKİM: Sigara fiyatları paket başına ortalama 1 lira zamlandı.

6 EKİM: Benzine 35 kuruş, gazyağına 70 kuruş, motorine 23 kuruş zam geldi. 7.35 liradan satılan 95 oktan kurşunsuz benzin 7.84 lira, 7.50 liradan satılan 98 oktan kurşunsuz benzin 7.99 lira, 6,81 liradan satılan Euro Dizel 7.30 lira, 6.57 liradan satılan gazyağı ise 7.27 lira oldu.

15 EKİM: Benzine 17 kuruş, motorine 41 kuruş zam yapıldı. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 7.78’den 7.95’e, Ankara’da 7.84’ten 8.01’e, İzmir’de 7.85’ten 8.02 liraya yükseldi. Motorinin litre fiyatı da yaklaşık olarak İstanbul’da 7.53’ten 7.94’e, Ankara’da 7.61’den 8.02’ye, İzmir’de 7.62’den 8.03 liraya çıktı.

19 EKİM: Motorine 23 kuruş zam geldi. Motorinin litresi İstanbul ‘da 7.96 liradan 8.19 liraya, Ankara’da 7.99’dan 8.22 liraya, İzmir’de 8.01’den 8.24 liraya yükseldi.

20 EKİM: LPG’ye 20 kuruş zam geldi. Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 5.95 liradan 6.17 liraya, Ankara’da 6.03 liradan 6.25 liraya, İzmir’de ise 6.05 liradan 6.27 liraya yükseldi.

25 EKİM: Benzine 44 kuruş zam geldi. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 7.92 liradan 8.36 liraya, Ankara’da 8.03 liradan 8.47 liraya, İzmir’de ise 8.03 liradan 8.47 liraya yükseldi.

26 EKİM: Benzine iki günde gelen ikinci zam ile litre fiyatı 28 kuruş arttı. Fiyat, İstanbul’da 8.39 liradan 8.67 liraya, İzmir’de 8.47 liradan 8.75 liraya çıktı.

28 EKİM: İstanbul’da ekmeğe yüzde 25 zam yapıldı. Bir ekmeğin fiyatı 2 liradan 2.5 liraya yükseldi.

31 Ekim: Elektrik üreten santrallerin kullandığı doğalgaza yüzde 47, sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 48 zam geldi. Sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife 3.500 lira, elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1,000 metreküp doğalgaz 4.000 lira oldu.

KASIM AYINDA GELEN ZAMLAR

1 KASIM: LPG’ye 49 kuruş zam yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 02.11.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG oto gazda 49 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” denildi.

7 KASIM: Çeşitli alkol ürünlerine yeni zamlar geldi. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş yeni alkol zamlarını duyurdu. Sosyal medya hesabından yeni fiyat listesini paylaşan Aybaş, “Zamlar hayırlı olsun. Yeni Rakı hariç çoğu ürünlere kur farkı zam geçişi oldu. Önümüzdeki günlerde daha büyük ÖTV zammı kapıda” diye yazdı.

11 KASIM: İstanbul’un bazı ilçelerinde 1 Eylül’den itibaren 2.5 liradan satılmaya başlanan ekmek fiyatlarındaki yüzde 25’lik artış dün (15 Kasım), İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Toplantısı’ndan sonra resmileşti.

15 KASIM: LPG’ye 25 kuruş zam geldi. EPGİS tarafından paylaşılan açıklamada, “Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 16 Kasım 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG oto gazda 25 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” denildi.

15 KASIM: Türkşeker’in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, KDV hariç kilogramı 3.93 liradan satılan kristal şeker fiyatı yüzde 25 artırılarak 4.9125 liraya çıktı. Kristal şekerin KDV dahil fiyatı ise 5.3055 lira olarak belirlendi. Böylece kristal şekerin 50 kilogramlık çuval fiyatı 212 liradan 265.28 liraya çıktı.

16 KASIM (KOCAELİ): Simidin fiyatı 2.5 liradan 3 liraya çıktı. Ekmek zammı kapıda…

16 KASIM (KOCAELİ): Derince Belediyesi, Çenesuyu’na yüzde 25 zam yaptı…

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Yukarıda size ekim ve kasım aylarında gelen zamlardan bir kesit sunduk…

Bu zamların sonu nereye varacak belli değil.

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Ücretli çalışan sayısı

yıllık yüzde 9,3 artmış!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,3 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 12 milyon 702 bin 090 kişi iken, 2021 yılı Eylül ayında 13 milyon 885 bin 464 kişi oldu. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Eylül ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe % 8,6, inşaat sektöründe % 10,1 ve ticaret-hizmet sektöründe % 9,6 arttı.

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Oyunlara ayrılan

zaman yüzde 69 arttı

Digital Report Dergisi ve DORinsight Araştırma Şirketi’nin gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türkiye’de pandemi döneminde oyunlara yapılan harcamalar yüzde 48 arttı. Oyunlara ayrılan zamanın yüzde 69 arttığının belirtildiği araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 35’i günde 1-2 saatini oyunlara ayırırken yüzde 3’ü ise 6 saatten fazla oyun oynuyor. Katılımcıların yüzde 80’i aktif olarak dijital oyun oynuyor. Dijital oyun türlerinden en fazla tercih edileni ise bulmaca.

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Türkiye, E-Ticaret’e

katılımda dünya ikincisi

İngiltere merkezli global sosyal medya ajansı We Are Social’ın Hootsuit ile birlikte yaptığı “Ekim 2021 Dijital Dünya” araştırmasında, 16-64 yaş grubundaki internet kullanıcılarına bir önceki hafta içinde online mal veya hizmet satın alıp almadıkları soruldu. Tayland’ın yüzde 69,2 ile ilk sırayı aldığı araştırmada, Türkiye ikinciliği yüzde 65,1’lik oran ile Güney Kore ile birlikte paylaştı. E-Ticaretin en yaygın olduğu ülkelerden Çin’de bu oran yüzde 64, İngiltere’de yüzde 63,3, ABD’de yüzde 56,9 olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE GEÇEN YIL 22. SIRADAYDI

Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, önceden yılda bir kez yapılan araştırmanın bu yıl her çeyrekte tekrarlandığını anımsatarak, “2020’de ilk 3 sırayı Endonezya, İngiltere ve Tayland paylaşırken, 22. sıradaki Türkiye dünya ortalamasının bile altında kalmıştı. Temmuz 2021’de Türkiye ilk kez dünya ortalamasının üzerine çıkmış; yüzde 44,5’luk oranla 12. sırada yer almıştı. Türkiye, e-ticarete yeni katılımın en yoğun olduğu ülke konumunda. Bu ivme devam ederse, 2022’de dünyada açık ara lider olacaktır“ diye konuştu.

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Pandemiyle birlikte e-ticaret de arttı.. Açıkçası ülke olarak e-ticareti sevdik. Araştırmaya göre 2020’yi dünya ortalamasının altında kapatan Türkiye, bu yıl Güney Kore ile birlikte ikinciliği paylaştı. Böyle giderse, Türkiye birinciliği de alacak.