Ne yaptığını gördüm, kim olduğunu biliyorum!..

Siyaset sahnesinde yaşanan olaylar kimilerince açık seçik görülür. Gören gözler ya suskunluğu ve siyasi erk ile işbirliğini seçer ya da tepkisini ortaya koyar.

Toplumun büyük kesimi, işsizlik, geçim sıkıntısı ve bunların yarattığı çilelerle boğuşurken, siyaset sahnesindeki “gerçek olayların” farkına varamaz!

Öte yandan, siyasi iktidarlar, her normal insanın duyarlı olduğu inanç ve yurtseverlik duyguları ile oynanarak, toplumun gözlerini ve bilincini kör etmeye çalışırlar!

Son zamanlarda siyasi iktidar, muhalefet partilerini yıpratmak için her olayı bu yöntemlerle kullanıyor!

Örnek mi?

Siyasi iktidar, Osman Kavala olayında “SOROSÇU BUNLAR” suçlaması ile karşıtlarını suçluyor, karalıyor!

Soros, ABD’li bir milyarder. Daha çok kazanmak için dünya ölçeğinde çeşitli oyunlar oynayan, her ülkede “yardımcı oyuncular” bulabilen bir kişi. Elbette, dünya finans, petrol ve silah sektörünün temsilcisi olan başka Soroslar da var!

Soros, 1984 yılında “Açık Toplum Vakfı’nı” kurdu.

2001 yılında Türkiye’de “Açık Toplum Enstitüsü’nü” kurdurdu.

2001-2006 arasında Türkiye’de 86 projeye 7 milyon ABD doları destek verildi. Enstitü 2008 yılında “Vakıf” oldu.

Mütevelli Heyeti’nde Can Paker, Osman Kavala, İshak Alaton ve Murat Sungur yer alıyordu.

Bir araştırma raporu üzerinde Can Paker ile Osman Kavala arasında anlaşmazlık çıktı. Raporun son bölümünde Fetullah Gülen hareketinin insanlara yaptığı baskıya yer veriliyordu. Can Paker rapora karşı çıktı ve açıkça Fetullah Gülen’e sahip çıktı. Kavala ise raporu destekliyordu. Kavala daha sonra Türkan Saylan’ın cenazesine katıldı, 2010 Anayasa referandumunda “yetmez ama evet” diyenlere karşı çıktı” (Kaynak: Soner Yalçın yazıları)

“Barış Süreci”nde ilginç olan bir haber;

“Can Paker başkanlığındaki Akil İnsanlar Heyeti Doğu Anadolu Grubu Hakkari’de Sivil Toplum Kuruluşları ve işadamlarıyla bir araya geldi. Paker, Öcalan’ı kastederek; “Keşke böyle bir barış sürecini başlatan kişi özgür bir ortamda bunu devam ettirebilse” dedi! ( 19. Nisan 2013/ gazete haberi)

Bugün;

Can Peker, her türlü iddia ve sorundan uzak, ama Osman Kavala, dört yıldır tutuklu! Üstelik, AİHM-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen!

AKP’nin iktidar sürecindeki kurmay kadrodaki en etkin isimlerinden Bülent Arınç ise; “2002’de Soros’un donelerini kullandık. O zaman baş tacıydı. İnsanların “Sorosçu” diye suçlanması yanlış” diyor! ( 27.10.2021/Gazeteler)

Bir diğer konu; HDP’nin kapatılması girişimi.

HDP’li bazı belediye başkanları ve Meclis üyeleri AKP’ye geçtiler! ( 15.8.2020/Gazeteler) Bu kişiler böylelikle aklanmış mı oluyorlar?

HDP, seçimle Meclis’e gelen, grubu olan ve Meclis’te sırası gelince Meclis Başkan Vekili ile Meclis’i yönetiyor!? Hazine desteği alıyor. Meclis Komisyonlarında yer alıyor. Aklı başında siyasetçiler açıkça “HDP Meşru bir partidir” diyorlar! HDP kapatılırsa, demokratik süreç dışına itilirse, tüm sorunlar çözülecek mi?

Uluslar arası antlaşmalarla, “ AİHM ile evrensel hukuk kurallarını Anayasal bir yaptırım nedeni” olarak kabul etmiş bir ülkeye bu yaşananlar yakışıyor mu?

Anayasa Mahkemesi’ kararı ile; “Laiklik karşıtı eylemlerin kaynağı” olduğu tescil edilmiş ve hüküm giymiş bir siyasi partinin, siyasi partilerin kapatılmasından medet beklemesi normal mi?

Kimi gözler gerçeklere karşı kördür!

Kimi diller haksızlık karşısında suskundur!

Ancak, şu kısa dünya yaşamında “barış ve huzur içinde yaşamak” ise tercihiniz, ne kör ne sağır ne de dilsiz olmayı içinize sindiremezsiniz!