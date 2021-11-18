Kılıçdaroğlu gençlere bir şeyi vaat etmeyi unutmuş

6 Kasım Cumartesi günü CUMHURİYET Gazetesi’nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla tam sayfa bir makale yayınlandı.

Kılıçdaroğlu, bu makalesinde gençlere sesleniyordu.

Gençlere, “özgürlük” ve “güzel bir gelecek” vaat ediyordu.

Başından sonuna okudum, sade anlaşılır bir dille yazılmış.

Hap gibi…

Kılıçdardaroğlu, vaatlerini şöyle sıralamış:

*İşsizliği yeneceğiz.

*Kamuda ikinci maaşa izin yok.

*Beşli çete için değil, sizin için harcayacağız.

*Her evde en az bir sigortalı olacak.

*Öğretmen açığını kapatacağız.

*Eğitimde ve istihdamda fırsat eşitliği sağlayacağız.

*Ailenizle birlikte sınıf atlayacaksınız.

*İlk otomobilinizi ÖTV’siz alacaksınız.

*Oyun konsollarında sıfır KDV. Uygulayacağız.

*Spora ve sanata özel destek vereceğiz.

*Ucuz, hızlı ve sansürsüz internet.

*Talep eden her öğrenciye yurt.

*Özgürce hesap soracaksınız.

*Nasıl istiyorsanız öyle yaşayacaksınız.

*Pasaportlarınızı ücretsiz alacaksınız.

*Kaybettiklerinizi yerine koyacaksınız.

*Kimse işinden olmayacak.

*İşe alımlarda mülakatlar kaldırılacak.

Vaatlerin satırbaşları böyle.

İyi bir çalışma yapılmış, gençlerin önüne somut vaatler konulmuş.

Tabii her vaadin nasıl yerine getirileceği de özetle anlatılmış.

Bence Kemal Klıçdaroğlu, bir şeye daha vurgu yapmalıydı.

Kendi iktidar dönemlerinde, gençlerin siyasette önlerinin açılacağına…

Gençlere, yurt sorunlarıyla ilgilenmeleri için fırsat verileceğine…

Gençler ülke sorunlarıyla ilgilenmezse

Dikkat ediyor musunuz, Türk gençliği ülke sorunlarından, dolayısıyla siyasetten tamamen uzaklaştırıldı.

Pasifize edildi…

Kendi dünyalarına hapsedildi.

Ara sıra yaşadıkları bir soruna cılız bir tepki veriyorlar, hepsi o kadar.

Bunda elbet yaşanan ara rejimlerin, AKP’nin son 20 yılda uyguladığı akıl almaz baskıların büyük etkisi var.

Büyükler korkularından konuşamayınca, gençler de sus pus oldular.

Üniversitelerde “fikir kulübü” var mı?

Benim bildiğim yok.

Varsa da “yok” hükmünde.

Göstermelik…

Siyasi partilerin gençlik kolları ne yapıyor?

Onlar da hikâye!

Gençlerin kurdukları sivil toplum kuruluşları ne yapıyor?

Seslerini duyan var mı?

Kentimizin ve ülkemizin herhangi bir sorunu konusunda açıklama yapıp tepki koyabiliyorlar mı?

Kendi gazeteleri, kendi dergileri var mı?

Veya “sosyal medyada” organize olabiliyorlar mı?

Ülkemizin gerçeklerinden uzaklar.

Ülke sorunlarından tamamen kopuklar.

Türkiye’de değil de başka bir dünyada yaşıyorlar.

Gidenler gitti, kalanlar ya umutsuz, ya da dümen suyunda

Çevremden biliyorum…

Yayınlanan verilere bakıyorum…

Ailesinin hali vakti yerinde olan, kendine fırsat yaratan, iş bulma ve iş kurma umudunu kaybeden, ülkemizde kurulmak istenen rejimden ürken, “Nasıl olsa kaybedecek bir şeyim yok” diyen gençler ne yapıp edip yurt dışına kaçıyor.

Bu gençlerle ilgilenen, bu göçü durdurmaya çalışan kimse de yok.

İktidar, sanırım “Bunlar zaten bizden olamaz” düşüncesiyle kılını kıpırdatmıyor.

Çünkü onlar için zaten amaç, kendileri de açıklıyorlar, “dindar-kindar ve de biat eden nesil” yetiştirmek.

Tepki verecek gençler gitti, tepkisiz gençler de dümen suyunda, ortadaki sessizlik bundan olsa.

İyi de zaman akıp gidiyor…

Bir süre sonra Türkiye’yi yönetme sırası gençlere gelecek.

Ancak gençler, Türkiye’yi yönetmeye hazır değil.

Üniversite yıllarında ülkesinin sorunlarından uzak tutulan bir gençlik, işbaşına gelince nasıl başarılı olsun?

Bence ülkemizin farkında olmadan yaşadığı en büyük sorunlardan biri de bu.

Başta CHP olmak üzere iktidara hazırlanan partiler, uzun süredir pasif durumdaki gençlerin bu durumuyla mutlaka ilgilenmeli.

Nerede “68 kuşağı” gençliği, nerede şimdiki gençlik?

12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra Türkiye’nin insan kaynağı biçildi yok edildi, bugün bunun acısını çok çekiyoruz.