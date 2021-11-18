Dolar yükseldikçe ölüme sürükleniyorlar

Hayatın en acı anıdır çaresiz kalmak.

Hele ki canınızdan çok sevdiğiniz kişilerle alakalı bir çaresizlik yaşıyorsanız bunun ıstırabını anlatmak kelimelerle mümkün değil.

Evet SMA’lı hastaların ailelerinden bahsediyorum. Tedavi edilebilmesi için milyon dolarlar talep edilen hastaların anne ve babalarından…

Doların her artışında yürekleri ağızlarına gelen bu aileler, her geçen gün çaresizliği daha da çok hissediyorlar.

Nedir SMA?

SMA (Spinal Muskuler Atrofi) omurilikte bulunan ön boynuz motor sinir hücrelerini etkileyerek hareket kabiliyetini kısıtlayan bir kas hastalığıdır.

Bu hastalığa yakalanan bebeklerin belli bir yaş ve belli bir kiloya kadar tedavi edilmesi gerekiyor. Tedavi için kaybedilen her gün çocuğun yaşam kalitesini azaltıyor ve tedavi edilebilme ihtimalini yok ediyor.

Ülkemizde birçok SMA’lı bebeğimiz var. Türkiye’de tedavisi bulunmayan bu hastalık birkaç ülkede tedavi edilebiliyor.

Tedavi, küçük bir iğne ve akabinde 3 aylık gözlemle mümkün oluyor. Bu tedavi yöntemi Türkiye tarafından kabul görmediği için de SGK’lı bile olsanız tedavi masraflarını devlet karşılamıyor.

SMA hastalığına yakalanan ailelerin tamamı, tedavi için gerekli parayı yardım kampanyalarıyla toplamaya çalışıyor.

Yardım Türkiye’de Türk Lirası olarak toplanıyor, tedavi yurt dışında dolar ile yapıldığı için, doların her yükselişi bu ailelerin çocuklarını ölüme sürüklüyor.

Tedavi için gerekli olan 2.5 milyon dolara ulaşmak için verilen mücadele, dolara gelen her artışın ardından yerini ümitsizliğe bırakıyor.

Mart ayında 2,5 milyon doları toplamak için 18,5 milyon (trilyon) toplaması gereken bir ailenin, şimdi 27 milyon (trilyon) toplaması gerekiyor. Bir başka deyişle hedefe ulaşmak için 18,5 milyon toplayan ailenin bütçesinde 8.5 milyon (trilyon) daha toplaması gerekiyor. Ve üstelik bu rakamı birkaç ay içinde toplaması gerekiyor.

İşin özü, minik bedenlerin yaşama tutunabilme ümidi doların her artışında biraz daha yitiriliyor.

Dolar yükseldikçe toplanan para eriyor.

Değerli okurlarım, bugün bir iyilik yapmak istiyorsanız, bir sevap kazanmak istiyorsanız gelin SMA’lı çocuklar için küçük de olsa bir bağışta bulunun.

Sosyal medyada düzenlenen yardım kampanyalarına destek olun.

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Hekimler hak arayışında

Türk Tabipler Birliği tarafından İstanbul’da başlayıp Ankara’da sona erecek olan “Beyaz Yürüyüş” kapsamında hekimler, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir basın açıklaması yapacak. 23 Kasım’da İstanbul’da başlayacak olan yürüyüşün ikinci gününde yani 24 Kasım’da saat 12.30’da Kocaeli’de bir araya gelecek olan hekimler mağduriyetlerini ve sorunlarını dile getirecek. Düzenlenen basın açıklamasının ardından da Beyaz Yürüyüş devam edecek.

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Taci bir haftadır kayıp

Körfez ilçesi 95 Evler Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin Demirçeken isimli vatandaşımızın kedisi Taci, bir hafta önce evin balkonundan atlayarak sokakta kaybolmuş. ‘İngiliz British cinsi kediden bir daha haber alınamamış. Bu sevimli kediyi görenlerin 0551 445 62 14 nolu telefonla iletişime geçmesi isteniyor.

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Mahalle arası TIR parkları büyük sorun oluyor

Birçok limanı bünyesinde barındıran Körfez ilçesinde TIR parklanmaları büyük sorun yaşatmaya başladı. Yarımca girişine bırakılan ve hatta sokak aralarına park edilen TIR araçları, bölgede hem trafiği etkiliyor hem de tehlike yaratıyor. Limana gelen TIR’ların gelişi güzel paklanmalarından şikâyetçi olan vatandaşlar, sorunun çözülmesini istiyor. Son açılan OYAK limanının ardından bölgedeki yoğunluk biraz daha arttı. Mahalle halkı yerel yönetim ya da limanların bu konuya eğilerek çözmelerini istiyor.