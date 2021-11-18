Türkiye’de kaç milyon üniversite öğrencisi var?

Ekonomik kriz devam ediyor.

Dolar ve Euro aldı başını gitti…

Altının yanına yaklaşılmıyor…

Bir yandan da işsizlik…

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Genç işsizlerin sayısı her geçen gün artıyor…

Birçok üniversite mezunu genç, işsiz…

Birçoğu da ne iş olsa yaparım misali, buldukları işte çalışıyorlar…

Mesleklerini icra edemiyorlar…

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2020-2021 verilerine göre Türkiye’de önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora olmak üzere toplam öğrenci sayısı 8 milyon 240 bin 997 olurken, bir önceki döneme göre 300 binden fazla öğrenci artışı olduğu gözlendi.

Ajans Press’in, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye’de önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora olmak üzere toplam öğrenci sayıları belli oldu.

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Veriler 2020-2021 istatistiklerini yansıtırken, toplam öğrenci sayısının 8 milyon 240 bin 997olduğu kaydedilirken, en çok öğrencinin 3 milyon 492 bin 833 ile Anadolu Üniversitesi’nde olduğu saptandı.

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2019-2020 dönemine bakıldığında ise toplam öğrenci sayısının 7 milyon 940 bin 133 olduğu gözlendi. Türkiye’de 129 devlet, 74 vakıf, 4 adette vakıf MYO olarak toplam 207 üniversite olduğu belirlendi.

ÜNİVERSİTE MEZUNLARI

Türkiye’de 8 milyon üniversite öğrencisi var…

Peki ya üniversite mezunu işsizlerin sayısı ne kadar?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu konuya dikkat çekti.

Birlikte okuyalım…

Genç nüfusun yüzde 25’inin işsiz, her 4 işsiz gençten 1’inin de üniversite mezunu olduğu belirtildi. İŞKUR’in istatistiklerine göre ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olup İŞKUR’dan iş bekleyen üniversite mezunu sayısın 766 bin 674 olarak belirtildiğini, iş arama umudunu yitirenlerin bu listede yer almadığı ifade edildi.

İŞSİZ GENÇLERİN DÖRTTE

BİRİ ÜNİVERSİTE MEZUNU

Genç nüfusun yüzde 25’inin işsiz, her 4 işsiz gençten 1’inin de üniversite mezunu olduğuna dikkat çekti. TÜİK’in verilerinin sokaktaki işsizlikle örtüşmediğine vurgu yapan Gürer, “Ülkemizde neredeyse her evde birden çok işsiz var. Ülkemizde gençlerin yüzde 25’i işsiz. İşsiz gençlerin de dörtte biri üniversite mezunu” dedi.

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Yine resmi verilere göre İŞKUR’ a kayıtlı işsizlerin; 767’si doktora mezunu işsizlerden oluşmaktadır. Kayıtlı işsizlerin 417 bin 890’ı lisans mezunu, 17 bin 688’i yüksek lisans mezunu ve 330 bin 331 ‘i ise ön lisans mezunudur. Bu veriler dahi diplomalı işsizliğin boyutları açısından önemli.

İSTİHDAM ORANI DÜŞÜK

Yılda 1000 kişi mezun veren bazı bölümlerin kamudaki istihdamı 10’u bile bulmuyor. Bazı bölümlerden kamuya birkaç yılda 5-10 kişi alınıyor, bazı bölümlerden mezun olanlar hiç alınmıyor. Bu bölümlerde yıllık istihdam oranı yüzde 1’ler seviyesinde kaldığı için her yıl bu bölümlerden mezun olup işsizler ordusuna dahil olanların sayısı çığ gibi büyüyor. Çok sayıda ziraat mühendisi, veteriner, gıda mühendisi, mimar ve farklı branşlarda mühendisler işsiz geziyor. Atanmayan öğretmen, sağlıkçı gibi yüksek öğrenim görenlerle işsiz üniversite mezunu sayısı artıyor.

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Ajans Press’in, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye’de 8 milyon üniversite öğrencisi var…

Üniversiteden mezun olan öğrencilerin kaçı iş bulacak?

İşte bu sorunun cevabını vermek zor.