Bandırmaspor tırmanıyor Keny&Mulumba tutulamıyor

Pazar günü konuk olacağımız Bandırmaspor, takım istatistiklerinde isabetli şutta 3., topa sahip olmada ve başarılı pasta 4. Sırada yer alıyor.

Oyuncu istatistiklerine bakıldığında ise Bandırmasporlu pas başarısında Remi Mulumba 2., isabetli şutta Philippe Paulin Keny 3. Sırada bulunuyor.

SIRALAMALARDA HIZLA YÜKSELİYOR…

Bandırmaspor pazar günü ağırlamaya hazırlandığı Kocaelispor maçından önce, genel takım ve ferdi istatistiklerde dikkat çekiyor. Takım istatistiklerinde isabetli şutta maç başına 4.83’lük ortalamayla 3. Sırada yer alıyor. Bu kategoride İstanbulspor 5.00 ile 1., Eyüpspor 4.92 ile ikinci sırada bulunuyor. Topa sahip olma oranında ise 4.sırada yer alan Bordo Beyazlı Marmara ekibi, yüzde 54’lük orana sahip. Bu kategoride yüzde 62 ile Manisa FK 1., İstanbulspor yüzde 58 ile 2., yüzde 54 oranla 3.sırada yer alıyor. Başarılı pas sayısında da Bandırma ekibi 364 ile 4. Sırada yer alıyor. Bu kategoride de Manisa FK 456 ile 1., İstanbul 391 ile 2., Bursaspor 382 ile 3.sırada yer buldu. Bandırmaspor, yüzde 81’lik oranla, pas başarı yüzdesinde de 3.sırada yer alıyor. Bu kategoride Manisa FK yüzde 84 ile 1. , Bursaspor yüzde 81 ile 2. Sırada bulunuyor. Kocaelispor tüm bu kategorilerde ilk 5’e giremiyor.

KENY VE MULUMBA’YA ÇOK DİKKAT EDECEĞİZ…

Ferdi sıralamalarda da iki Bandırmasporlu öne çıkıyor ve ikisi de yabancı oyuncu. Maç başına şut ortalamasında Bandırmalı Philippe Paulin Keny 2.56 ile 3.sırada bulunuyor. Bu kategoride Bolulu Kassongo 3.40 ile 1., Keçiörenli Emeka Friday Eze 2.80 ile ikinci sırada yer alıyor. İsabetli şutta da Kassongo 1.80 ile 1., İstanbullu İbrahim Yılmaz 1.50 ile 2., Bandırmalı Kenny 1.44 ile 3.sırada bulunuyor. Maç başına başarılı pas yüzdesinde ise Manisalı Nizamettin Çalışkan 73 ile 1.sırada yer alırken, hemen arkasında Bandırmalı Remi Mulumba 64 ile 2.sırayı elinde tutuyor. Yani istatistiklere baktığımızda, pazar günü deplasmandaki rakibimiz Royal Hastanesi Bandırmaspor, birçok kategoride ilk sıraları zorlarken, ferdi sıralamalarda da önemli rakamlara ulaştı.

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GEÇMİŞE ALDIRMIYOR YENİ BİR SAYFA AÇIYOR

Sezona kötü bir başlangıç yapan Bandırmaspor’un puan dunumu istatistikleri de farklı görüntü sergiliyor. 12 maçta 22 puan toplayan ekip, içeride 5 maçta 9 puan toplarken, dış sahalarda 7 maçta 13 puan topladı. Bordo Beyazlılar halen 4.sırada yer alıyor. Bu yüzden Kocaelispor’un pazar günkü maçı kendisi adına gerçek anlamda 6 puan, Bandırma için ise tam 9 puanlık değer taşıyor. Çünkü Bandırma’nın bir maç fazlalığı var

İKİ MAÇTA SÜPER BAŞLADI, ÜÇ MAÇTA ÇÖKTÜ…

Royal Hastanesi Bandırmaspor, yeni sezona art arda iki galibiyetle başladı ve zirveye ortak oldu. İlk hafta Denizli deplasmanında, Süper Lig’den yeni düşmüş rakibi karşısında ilk yarıda attığı gollerle 2-0 galip gelen Bandırma, ardından iç sahadaki ilk, ligdeki ikinci maçında Menemen’i konuk etti ve ikinci yarıdaki golle 1-0 kazandı. Bu süreden sonra bir anda çöküş dönemine geçen takım, art arda 3 maç kaybetti. Sırasıyla deplasmanda Erzurum’a 1-0, yine deplasmanda Ümraniye’ye ilk yarıda yediği gollerle 2-0, iç sahada ise Eyüpspor’a 2-1 yenilirken duraksama dönemi yaşadı.

BİR AÇILDI, PİR AÇILDI…

Sonra bir açılan bandırma yine pir açıldı ve deplasmanda Manisa’yı 3-1, evinde Altınordu’yu 2-1, deplasmanda Adana’yı tam 5-1 yenerken patlama yaptı. Yine bir haftalık çöküş döneminde lider Ankaragücü’ne evinde 2-1 yenilirken ardından iki hafta üst üste kazandı. Deplasmanda Tuzla’yı tam 3-0 yenen Bordo Beyazlılar, içeride de Samsun’u 2-0 ile devirdi. Son maçta da Bolu deplasmanında 0-0 berabere kalan takım bir anda 4.sıraya kadar yükseldi. Royal Hastanesi destekli Bandırmaspor, deplasmanda daha çok maç oynadığı için deplasman karnesinde pekiyi aldı. İç sahada ise başarılı gözükmedi. Son üç maçta hiç gol yemeyen takım, doğal olarak hiç yenilmedi. Kocaelispor ile yıllarca çok ağır sonuçları olan olaylar yaşayan ezeli rakip, seyircisini yavaş yavaş yeniden tribüne çekiyor.

GOLCÜLERE DİKKAT…

Gol istatistiğinde ise Bandırma ekibi iç sahada 5 maçta 3 galibiyet 2 yenilgi alırken, 7 gol attı, ama tam 5 gol yedi. Deplasmanda 7 maça çıkan takım, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Konuk olduğu maçlarda 13 gol atan takım sadece 5 gol yiyerek son derece ilginç bir istatistik sergiledi. Toplamda 12 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan Bordo Beyazlılar, 20 gol atıp, 10 gol yiyerek müthiş bir performans sergiledi. 22 puanla dördüncü sıraya yerleşti. Doğancan ve Keny 4’er golle 8 gollük katkı sağlarken, Bentley ve Landel 3’er golle 6 gole imza attı. Okan 4 asist yaptı. Bu arada Bandırma’nın attığı 20 golün dakikalara dağılımına bakıldığında, 1-15 arası hiç gol atamadığı, 16-30 arası 4 gol attığı, 31-45 dakikalar arasında da 5 gol attığı görülüyor. Takımın böylece ilk yarılarda 9 gol kaydettiği ortaya çıkıyor. Bandırma maçların ikinci yarılarında ise 46-60 arası 3, 61-75 arası 4, 76-90 dakikalar arası yine 4 gol attı. Yani Bandırma maçların ikinci yarılarında 11 gol kaydetti. 18 sarı kart gören takım, hiç kırmızı kartla tanışmadı. Sarı Kart sıralamasında da, 4 kartla Fransız Remi Mulumba öne çıktı.