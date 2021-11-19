Türk Devletleri Teşkilatı Sekizinci Zirvesi: 121 maddelik sonuç bildirisi yayımlandı

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 8. Zirvesi, İstanbul’da Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda Türkiye’nin ev sahipliğinde tamamlandı.

Bu yıl, “Dijital Çağda Yeşil Teknolojiler ve Akıllı Şehirler” temasıyla toplanan zirveye, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan devlet başkanları katıldı.

Zirveye gözlemci üye olarak katılan Macaristan Başbakan seviyesinde katılım gösterdi.

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreterliğinin İstanbul’daki binasının açılışını yapan liderler, ardından toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardında, Türk Devletleri Teşkilatı Sekizinci Zirve Bildirisi yayımlandı.

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Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi, 12 Kasım 2021’de İstanbul’da ‘Dijital Çağda Yeşil Teknolojiler ve Akıllı Şehirler’ temasıyla toplandı.

Toplantıya; Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti. Zirveye; Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Sayın Gurbangulu Berdimuhamedov, Macaristan Başbakanı Sayın Viktor Orban ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Sayın Bağdat Amreyev katıldı.

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Evet, Türk Devletleri Teşkilat başkanları bu zirvede gelecekte hayata geçirilmesi ümidi ile ilgili birçok kararlarda aldılar.

İnşallah bu kararlar biran önce gerçekleştirilir.

Oysaki yıllar önce bir araya gelinilmesi gerekiyordu.

Bu birliktelik gerçekleştirilirse herkesin yararına bir sonuç çıkacağı kesindir.

Bu birlikteliğin sağlanamaması için güçlü lobilerin elbirliği yapacağı da hesaba katılmalıdır.

Daha şimdiden korkuya kapılan güçler tek tek ortaya çıkmaktadır.

Başta Ermeniler ve destekçileri Azerbaycan da sınır çatışmaları ile kendilerini belli ettiler.

Türk Devletlerinin güçlü birlikteliği dünyada demokratik, siyasi ve ekonomik alanda birçok parametreleri büyük oranda

değiştireceği kesindir.

Marmara Depremi sonrası Türkiye'ye gelen ABD başkanı "

Bill Clinton 21 yüzyılın nasıl şekilleneceği Türklerindir kendilerine biçeceği role

göre olacaktır." dediği tarihi sözü unutulmamalıdır.

Türk Devletleri Sekizinci Zirvesinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek başarılar diliyorum.

PROVOKATÖR ERMENİLER

BELALARINI ARIYORLAR

Fırsatçı, hayal peşinde koşup ve bazı emperyalist devletlerin piyonu olmayı alışkanlık haline getiren Ermeniler tarihten bile ders almamaktadırlar.

2020 yılında 30 yıllık işgal altındaki topraklarını yine Ermenilerin çıkardığı 44 günlük savaşta büyük bir kısmını geri alarak haklı ve tarihi bir galibiyet ile Ermenileri perişan etmişti.

Zaferin birinci yıl kutlamalarını gölgelemek için provokatör Ermeni'ler usanmaz ve de utanmaz bir saldırı ile Azerbaycan'ın sınır birliklerinden 7 askerimizi şehit etmişlerdir.

Şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, yaralılarımıza Allah’tan acil şifalar diliyoruz.

Türk düşmanlığınız size barış ve huzur getirmeyecektir.

Kazanma hırsınız sizi hep kaybettirecektir.

Siz görmek istemediğiniz için kör;

Duymak istemediğiniz için de sağırsınız.

Yönetim Kurulu adına Bilal Dündar