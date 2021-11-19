Otomobilde tüketici tercihi İKİNCİ ELDE yoğunlaştı!  

Devletin Özel Tüketim Vergisi’ni (ÖTV) biraz indirmesiyle özellikle sıfır kilometre arabalarda bir miktar indirim oldu. Vatandaşlar da sıfır kilometre arabalara hücum etti… Kısa bir zaman içinde bayilerde araba kalmayınca, vatandaş bu kez ikinci ele ilgi gösterdi…

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Türkiye’nin önde gelen 2.el araç ilan platformu arabam.com, Türkiye’de yaşayan araç sahiplerinin sıfır km. ve ikinci el araç tercihleri ile ilgili satın alma davranışlarını araştırdı. arabam.com’un kasım ayında 810 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmasına göre tüketicilerin ikinci el araç tercih etme sebebi daha ekonomik olması, ancak ikinci eldeki fiyat artışını gören bazı tüketiciler de yönünü sıfır araçlara çeviriyor.

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Araştırma katılımcılarının % 71,7’si şu an araç alsa ikinci el araç tercih edeceğini, % 28,3’ü ise sıfır km. araç tercih edeceğini söylüyor. İkinci el tercih edeceğini söyleyenlerin % 58,9’u daha ekonomik olduğu için, %19,7’si değer kaybının sıfır araçlara nazaran daha az olduğu için, %10,1’i ayağını yerden kessin mantığı ile düşündüğü için, %5,8’i takas imkanı olduğu için ve %5,5’i ödeme alternatifleri daha geniş olduğu için ikinci el araçları tercih edeceğini belirtiyor.

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Sıfır km. tercih edeceğini söyleyenlerin % 41’i ikinci el araç fiyatları neredeyse sıfır araçlar kadar pahalı olduğu için, % 24,7’si bakım masrafları ile ilgilenmek istemediği için, %21,1’i aracın ilk sahibi olmak istediği için, %8,4’ü satın alım işlemleri daha güvenli olduğu için ve 4,8’i konforlu ve son teknoloji olduğu için sıfır km. araç tercih edeceğini söylüyor. Sıfır araç almayı düşünenlerin aslında ilk tercihinin özellikle sıfır km. otomobiller olmadığı ve ikinci ele yüksek fiyat vermektense bütçesini biraz daha artırıp sıfır araç almayı planladıkları görünüyor.

SIFIR KM. ARAÇ TERCİH EDENLER

İNDİRİM KAMPANYASI İSTİYOR

arabam.com’un gerçekleştirdiği araştırmada sıfır km. araç tercih edeceğini söyleyenlere “hangi kampanyaların olmasını istersiniz?” sorusu yöneltildiğinde katılımcıların %63,7’si indirim kampanyaları istediğini söyledi. Tüketicilerin %15,8’i kredi desteği kampanyaları, %9,6’sı faiz indirimi, %5,5’i takas desteği kampanyaları, %2,7’si 1 yıllık ücretsiz bakım kampanyaları, %2,1’i ek garanti kampanyaları, %0,7’si boya koruma kampanyaları istediğini söyledi.

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Sıfır km. araç almayı düşünenlere hangi fiyat aralığında araç tercih edeceği sorulduğunda ise tüketicilerin %38,7’si 180.000 TL-200.000 TL aralığında, %35,2’si 200.000 TL-300.000 TL aralığında, %10,6’sı 300.000 TL-400.000 TL aralığında, %6,3’ü 400.000 TL-500.000 TL aralığında, %9,2’si 500.000 TL ve üzerinde araç almayı düşündüğünü belirtti.

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Araştırma katılımcılarına hangi tarihte otomobil almayı düşündükleri sorulduğunda tüketicilerin %27,3’ü kasım ayı içerisinde, %23’ü 2022’nin ilk üç ayında, %15,3’ü aralık ayında araç almayı düşündüğünü söyledi. Katılımcıların % 34,4’ü ise araç alma tarihinin henüz belli olmadığını söyledi.

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Döviz fırladı…

Döviz bu kadar artıkça, araba fiyatları da uçmaya devam edecek.

Bugün ne alırsan, karlısın…

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Oyunlara ayrılan

zaman yüzde 69 arttı

Digital Report Dergisi ve DORinsight Araştırma Şirketi’nin gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türkiye’de pandemi döneminde oyunlara yapılan harcamalar yüzde 48 arttı. Oyunlara ayrılan zamanın yüzde 69 arttığının belirtildiği araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 35’i günde 1-2 saatini oyunlara ayırırken yüzde 3’ü ise 6 saatten fazla oyun oynuyor. Katılımcıların yüzde 80’i aktif olarak dijital oyun oynuyor. Dijital oyun türlerinden en fazla tercih edileni ise bulmaca.

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Hakan Lamper’den

meslektaşlarına sitem

Avukat Hakan Lamper, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu… Lamper mesajında, “Meslektaşı arıyorsun, cep telefonunu sekreteri açıyor. Kendini tanıtıyorsun, "ben ileteyim, size dönüş sağlasın, neydi konu?" diyor. Arkadaşlar... Yapmayın bunu… Çok ayıp.”… Av. Lamper haklı… Bir meslektaş, bir meslektaşına bunu yapmamalı.

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Öğretmenlik Meslek

Kanunu beklentileri!

24 Kasım Öğretmenler Günü… Öğretmenlerle ilgili açıklamalar peş peşe gelmeye başladı… Eğitim Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Şahin Yaşlık da öğretmenlerle ilgili, “24 Kasım’da öğretmenlerimize verilebilecek en büyük müjde, özlük haklarını koruyup geliştirecek, çalışma şartlarını iyileştirecek, uğradıkları şiddeti önleyecek, sorunlarına çözüm üretecek ve mesleklerinin itibarını hak ettiği yere taşıyacak bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun TBMM gündemine getirilmesidir” ifadesinde bulundu… Öğretmenlik, kutsal bir meslektir… Öğretmenlerin bütün beklentileri karşılanmalıdır.

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Çiftçi sayısı

düşüşe geçti!

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) hazırladığı son istihdam izleme bülteni, çiftçi sayısındaki düşüşün 2021 Ağustos’ta da sürdüğünü ortaya koydu. Buna göre, 2020-2021 Ağustos aralığındaki bir yıllık süreçte çiftçi sayısı yüzde 7.2 oldu. TEPAV'ın sozcu.com.tr ile paylaştığı verilere göre, 2020 Ağustos’ta 577 bin 923 olan sigortalı çiftçi sayısı, 2021 Ağustos’ta 536 bin 42’ye geriledi. 2020 Haziran’da 586 bin 354 olan sigortalı çiftçi sayısı, 2021 Haziran’da 541 bin 346’ye gerilemiş; 2020 Temmuz'da 582 bin 468 kişi olan sigortalı çiftçi sayısı da 2021 Temmuz'da 551 bin 610 kişiye inmişti. Çiftçi üretmedikçe, Türkiye’nin iki yakasının bir araya gelmesi zor gözüküyor.

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Kahvenin tadı kaçtı!

Kahve fiyatları, Vietnam ve Brezilya’da baş gösteren sorunlar nedeniyle kilogram başına 5 doların üzerine çıktı. Böylece emtia piyasasında kahve fiyatları 2012 Ocak ayından gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Arabica vadeli kontratları, Brezilya'daki üretimin azalmasıyla sene başından bu yana yüzde 90 civarında yükseliş gösterdi. Yapılan zamlarla, kahve keyfimiz de kaçtı.

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Türkiye’nin tercihi çay oldu

Ajans Press’in, Visual Capitalistverilerinden elde ettiği güncel bilgilere göre ülkelerin en çok aldığı kafeinli içecekler belli oldu. Böylelikle Türkiye’de bu içeceğin çay olduğu kaydedildi. Türkiye gibi tercihini çaydan yana kullanan diğer ülkeler Çin, Hindistan, İngiltere ve Japonya oldu. Kahveyi tercih eden bazı ülkeler ise Almanya, İsveç, Yunanistan olurken, hakkını meşrubattan ( kola, enerji içecekleri ve diğer alkolsüz içecekler) yana kullanan ülkeler ABD, Güney Afrika, İspanya, İsrail, ve İtalya olarak kayıtlara geçti.

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Ekonomik kriz, işsizlik

ve geçim sıkıntısı!

Yöneylem Araştırma Şirketi'nin 27 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında, 27 ilde 2 bin kişiyle gerçekleştirdiği ‘Türkiye siyaset paneli' ekim ayı araştırmasının sonuçlarına göre halkın yüzde 90'ı Türkiye'nin acilen çözülmesi gereken sorunlarının başında ekonomik kriz, işsizlik ve geçim sıkıntısını gösterdi.

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Seçmenin yüzde 55'i, ekonominin mevcut durumunun sorumlusu olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gösterdi. Araştırmaya göre hanelerin yüzde 47'sinde en az bir kişi iş arıyor, işsiz. Seçmenlerin yüzde 48.5'i geçtiğimiz ay ödeyemediği bir faturası ya da karşılayamadığı bir zorunlu ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin en acil çözüm bekleyen sorunu sorusuna seçmenler açık arayla ekonomik kriz olarak yanıt verdi.