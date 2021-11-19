Türkiye, nereye?

Kişi, uçurumun kenarında…

Bir adım daha atsa, aşağıya yuvarlanacak.

Bile bile o son adımını atar mı?

Kendini bilen bir kişi, aklı şuuru yerinde olan bir kişi, o son hareketi yapmaz, geri çekilir.

Ama kişi “intihar etmeyi” kafasına koymuşsa, düşünmez, ölüme atlar.

İşte Türkiye, önceki gün tam bir “intihar olayı” yaşadı.

Sağduyu sahibi, ekonominin bilimini yapmış kişiler, “Yapmayın etmeyin, faizi bir kez daha düşürmeyin, bu intiharımız olur” dediler, dinletemediler.

“Ekonominin kitabını yazdığını” iddia eden kişi, uyarılara kulaklarını tıkadı, ülkeyi adeta “intihara mecbur” etti.

Herkes, dehşet içinde!

İntiharın şokunu yaşıyor.

Döviz koptu, fiyatlar kudurdu.

Tutana, erişebilene aşk olsun.

Marketler, “sınırlı satışa” geçti.

Çünkü herkes “elindekini koruma” derdine düştü.

İş yapan, üreten, zarar ediyor.

Döviz borcu olanlar, battı.

Taahhüt işi yapanlar, sizlere ömür.

Dün sabahtan beri telefonum susmadı.

Sanayici, tüccar, esnaf; feryat figan!

Böyle bir ortamda, kim işini nasıl çevirecek?

Nasıl ayakta duracak?

Ailesinin geçimini nasıl sağlayacak?

Yatırımlar ne olacak?

Ya istihdam?

Olup biteni nasıl değerlendiriyorum?

Okurlarım soruyor, benden net yorum bekliyor.

İşte yazıyorum…

Tane tane…

*Yaşananların “ekonomi” ile bir ilgisi yok. Alınan kararlar, tamamen “siyasi”.

*Kararlar, “siyasal İslam rejimini yerleştirme” amacı taşıyor. Ekonomiyi çökertmek, eskiyi bütünüyle yıkmak, yaratılacak kaos ortamında yeni rejimi ilan etmek istiyorlar.

*Bu kararlar, iktidarın “seçim endişesi taşımadığını” gösteriyor. Seçim endişesi duyan bir iktidar, böyle absürt kararlar almaz. Seçim yapmayı düşünmüyorlar.

*Peki, demokrasi ne olacak? Derin yoksulluğun bulunduğu ülkelerde, kimse demokrasiyi, adaleti ve hukuku düşünmez. Düşünecek durumda değildir… Toplum, demokrasi kültüründen uzaklaşır. Ekonomi çöktükçe, vatandaş iyice geçim derdine düşer ve siyasetten geri durur. Sonuç olarak, aç insan demokrasi ve adaleti düşünmez, ülkenin yönetimi bütünüyle “otoriter rejim”in kontrolüne girer.

*Kurulması düşünülen rejim, halkın cahilliğini ve yoksulluğunu iyice artırır, sonunda toplum “biat eden ve verilenle yetinen klasik bir Ortadoğu toplumu” haline gelir.

İşte Türkiye, tam böyle bir süreci yaşıyor.

Önce “kurumlar” ve “kurallar” yok edildi.

“Kurumsal devlet” tamamen ortadan kaldırıldı.

Devlet, “kurumsal akılla” değil, “günlük ruh haliyle” yönetilir hale getirildi.

Ve şimdi son “sahne” oynanıyor.

Kritik bir dönemeçteyiz.

Ya “koyun” olup, bu “oyun”a dahil olacağız…

Ya da “kurt” olup, bu “oyun”u bozacağız.

Benim Türk milletinin bu “oyun”u bozacağına güvenim tamdır.

Küfürden medet ummak

Küfür, “en olumsuz davranış” biçimidir.

Söyleyecek sözü olmayan, sonunda “küfür”e başvurur.

Ancak küfür ne kadar kabul edilemez bir yöntemse, “küfürden medet ummak” da o kadar kabul edilemez.

“Küfür” ve “küfürden medet ummak”; çaresizliğin, ezikliğin, meziyetsizliğin, beceriksizliğin ifadesidir.

Türkiye bir “küfür” olayı yaşadı, hemen ardından bu olay “siyasi ranta” çevrilmek istendi.

Sorunları çözemeyenler, toplumu kaosa sürükleyenler, fırsat bu fırsat deyip küfürden bile medet umar hale geldiler.

Yazık!

Cahilliğin itirafı zor!

Cahilin cahilliğini kanıtlamak kolaydır, fakat ona itiraf ettirmek güçtür.

Hz. ALİ

Dünyada örneği acaba var mı?

*Geçmediğimiz köprüye

*Girmediğimiz tünele

*Uçmadığımız havalimanına

*Yatmadığımız hastaneye

*Gitmediğimiz tren garına

bu ülkede yaşayan herkes para ödüyor.

Merak ettim, dünyada bir örneği acaba var mı?