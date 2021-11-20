Taxus - Porsuk Çamı, Porsuk Çamı ve Çeşitleri

Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle porsuk çamı ve çeşitleri ile ilgili bilgileri paylaşacağım. Porsukçamı çeşitleri park ve bahçelere dikildiğinde hemen fark edilebilecek değerli bir çam çeşidi olup sürekli yeşil, iğne yapraklı bitkilerdir. Çim sahaları üzerinde top mazı gibi birli ve üçlü gruplar halinde dikilir. Budamaya dayanıklı olduğundan birçok değişik şekiller verilebilir ve verilen şekli muhafaza ederek büyür.

Taxusler,tohumla ve yeşil dal çeliği ile çoğaltılır. Tohumları olgunlaştığında kırmızı etli bir meyve içinde bulunur. Yeşil dal çeliği, eylül ayında saksı toprağına sokulur. On iki ile onbeş derece sıcaklıktaki bir yerde tutulur. Dikilen çelikler, mart ayında köklenmiş duruma gelir. Ben, burada sizlerle birkaç değişik porsuk çamı çeşitleriyle ilgili bilgileri paylaşacağım.

Porsuk Çamı - Adi (Taxus Baccata): Park ve bahçelerin kıymetli bir ağacıdır. Bu ağaçtan süsleyici çok güzel bir çit yapılabilir. Tek ve grup halinde dikilebilir. Aynı zamanda budanabilir. Yaprakları sık ve koyu yeşildir.

Porsuk Çamı - Sütun Şeklinde Büyüyen (Altuni) (Taxus HibernicaAurea): Sütun şeklinde boylanır ve sık dallıdır. Güneş gören uçları alttan düz sarı, üstten kenarları sarı, ortası yeşil renktedir ve görünüşü çok güzeldir.

Porsuk Çamı - (Yalancı) (Cephalotaxus Durupacea): Dayanıklı, orta boyda büyüyen bir ağaçtır. Her çeşit toprakta yetişir, alacalı gölge yerleri sever.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe