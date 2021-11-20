Market teslimat uygulamaları şikayetleri yüzde 357 arttı!

Market teslimat uygulamalarıyla ilgili verilerini paylaşan Şikayetvar, 2021’in ilk 9 ayında en çok sorun yaşanan konuları derledi.

Market teslimat uygulamalarında siparişin teslim edilmemesi ya da geç teslimat en çok karşılaşılan sorun oldu.

Rapora göre, geçen yıla oranla şikayetler yüzde 357 artarak şikayet sayısı 20 bin 505’e yükseldi.

Platform üzerinden en çok aranan uygulama ise Getir oldu.

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Özellikle pandemi döneminde tüketicilerin hayatını kolaylaştıran sektörlerden biri olan market teslimat uygulamaları, popülerliğini tüm dünyada koruyor.

Kullanıcıların evlerinin konforunu terk etmeden kolaylıkla tüm market ihtiyaçlarını karşılayan bu uygulamaların gün geçtikçe daha fazla ilgi görmesi beraberinde şikayetleri de getirdi. Çözüm ve karar verme aracı olan Şikayetvar, tüketicilerin market teslimat uygulamalarıyla ilgili en çok sorun yaşadığı konuları açıkladı.

ŞİKAYETLER YÜZDE 357 ARTTI

Market teslimat uygulamalarıyla ilgili verilerini paylaşan Şikayetvar’a göre bu sektörle ilgili 2020’in ilk 9 ayında 4.498 olan şikayet sayısı 2021’in aynı döneminde yüzde 357 artış göstererek 20 bin 505’e yükseldi. Şikayet artışıyla paralel olarak çözüm sayısı da arttı. 2020’de bu sektörle ilgili Şikayetvar’a ulaşan şikayetlerin 1.005 çözüme kavuşurken 2021’de bu rakam 2 bin 969 oldu.

EN ÇOK GETİR ARAŞTIRILDI

Tüketicilerin bir referans kaynağı olarak başvurduğu ve satın alma kararıyla ilgili araştırma yaptığı Şikayetvar verilerine göre 2021’in ilk 9 ayında market teslimat uygulamaları kategorisine 730 bin 312 ziyaret gerçekleşti. 730 bin 312 ziyaretin yüzdesel olarak marka bazında dağılımı ise şöyle sıralandı: Getir (yüzde 68.7), Trendyol Hızlı Market (yüzde 7.2), YemeksepetiBanabi (yüzde 6.2), Hepsiexpress (yüzde 5.3), istegelsin (yüzde 2.8), diğer (yüzde 9.8).

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Şikayetvar, karar vermek için gelen ziyaretçilerin en çok yaptığı market teslimat uygulamaları karşılaştırmalarını da inceledi. Markaların müşteri memnuniyeti ve şikayet yönetimi konularında performanslarının karşılaştırıldığı “Marka Karşılaştır” verilerine göre market teslimat uygulamaları kategorisinde tüketicilerin en çok karşılaştırdığı marka Getir oldu. Hepsiexpress-Trendyol Hızlı Market karşılaştırması üçüncü sırada yer aldı.

ŞİKAYET EDİLEN KONULAR

Market teslimat uygulamalarıyla ilgili en çok şikayet edilen konular ise şöyle sıralandı:“Siparişin teslim edilmemesi veya geç teslim edilmesi, gönderilen ürünlerin bozuk, yanlış, eksik ya da tarihi geçmiş olması, verilen siparişin temin edilmemesi ve iptal edilmesi, kampanya şartlarına uyulmaması (“Kampanya kodu kullanılmıştır” hatası, kampanyalı ürünün temin edilmemesi), uygulamada yaşanan sorunlar (Sisteme giriş çıkış sorunları, üyelik problemleri).”

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Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim!

Kimlerle arkadaşlık yaparsanız, kimlerle oturup kalkarsanız, onların ahlâkından size, sizin ahlâkınızdan onlara bir şeyler geçer. İnsan, beraber bulunduğu kişilerden etkilenir.İnsan daha çok anlaştığı, huyunu suyunu bildiği, sevdiği, yanında bulunmaktan hoşlandığı kimselerle arkadaşlık kurar; dostluk eder. Dolayısıyla bir kimsenin iyi ya da kötü olduğu, arkadaşlık kurduğu kimsenin kişiliğine bakılarak anlaşılabilir.Özet: Kişiler zamanla birlikte olduğu insanlardan, bulundukları ortamlardan etkilenirler. Birlikte bulundukları kimseler iyi ise iyi kötü ise kötü olurlar. Öyle olmasalar bile arkadaşları gibi oldukları düşünülür.

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Arkadaş çevresi kötü olan insanlar, bu kişiler ile dolaşıp aynı işleri yapmaktan bir süre sonra kötü yola girerler. İyi olanlar ise her zaman ılımlı, sevecen, yardımsever ve hoşgörülü olurlar. Çocuklarımız kötü bir ortamda yetişiyorsa ve arkadaşları kötü davranışlarda bulunuyorsa çocuklarımız bir süre sonra kötü huylu olurlar. Aynı şekilde iyi bir arkadaş çevresindeyse hayatta çok daha başarılı ve iyi bir insan olurlar.

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Arkadaşların hayatımızın her dönemindeki etkileri tartışılmazdır. Okul arkadaşları, yurt arkadaşları, ev arkadaşları, askerlik arkadaşları, iş arkadaşları… Eğer arkadaşlarımız iyi huylu, iyi işler yapan kimselerse bizler de onlarla birlikte iyi işlerle uğraşırız. Mesela; birinin arkadaşı kitap okumayı seviyor ve sürekli okuduğu kitaplardan bahsediyor. Bir süre sonra bu kişi de o kitapları merak ederek okumaya başlar.

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Bir başkasının arkadaşı da sigara kullanıyor. Zamanla o da arkadaşından sigaraya alışabilir. Arkadaşlarımızı tanıyan bir ortamda onlarla göründüğümüzde arkadaşlarımızın özelliklerinin bizde de olduğu düşünülür. Bu çok normaldir çünkü arkadaş olabilmek aynı şeylerden hoşlanmayı ve hemen hemen aynı karakterde olmayı gerektirir.Bu atasözü, tanımadığımız insanlar hakkında fikir sahibi olmak için arkadaşlarına bakmamızı hatırlatır. Bir bakıma kişi kişinin aynasıdır, sözünün başka bir ifadesidir. Günümüzde referanslık durumunu karşılar.

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"Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim" atasözü yukarıda da belirtildiği gibi arkadaşların huylarının birbirine benzemesi sebebiyle, bir insanın arkadaşının karakterine bakarak onun hakkında fikir sahibi olabileceğimizi ifade etmektedir.İşte bu yüzden arkadaş seçerken bazı şeylere dikkat etmek gerekir.Kişinin huyları, alışkanlıkları, ilgi alanları çok önemlidir.İnsanın arkadaşları adeta onu yansıtan bir ayna gibidir. Bu yüzden aynada yüzümüzün nasıl gözükmesini istiyorsak ona göre arkadaşlar seçmeliyiz. (Alıntı)

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Ayvanın faydaları

· Sıcak tutar: Kan akışını ve metabolizmayı hızlandıran ayva, kış aylarında sıcak tutar.

· C vitamini deposudur.

· Tokluk hissi verir.

· Aritmiyi ve çarpıntıyı önler.

· Ağız yaralarını giderir.

· Mide dostudur.

· Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

· İyileşme sürecini hızlandırır.

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Eldiven kullanın

Soğuktan en fazla etkilenen bölgeler baş, boyun, eller ve ayaklardır. Soğuk havalarda bu bölgelerdeki ısı kaybı yüzde 70 oranında artabilir. Özellikle kalp ve diyabet hastaları, soğukta rüzgarı göğüs bölgelerine alacak şekilde sokağa çıkmamalı. Havayı burunlarından almalılar mümkünse bir atkı ile ısıtarak içine almalılar. Dışarı çıkarken ağız ve burun atkı ile kapatılmalı ve hava ısıtarak içlerine alınmalıdır. Başlarına mutlaka bere takmaları, kulaklarından soğuk havanın girmesini de yine üst solunum yolu hastalıklarını önlemesi nedeniyle çok önemlidir. Hiç kalp ile ilgili şikayeti olmayan insanlar bile soğuk havada kalp ağrılarının geldiğini fark edebilirler. Ayrıca soğukta ellerin üşümemesi için genelde eller cepte dolaşılmaktadır. Oysa eldiven kullanılsa ve eller serbest bırakılsa bu davranış vücut ısısının düşmesini engellemektedir.

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Camdaki Kız medyanın ŞAMPİYONU OLDU

Medya takip kurumu Ajans Press,televizyon dizilerinin medya karnesini çıkardı.Ajans Press’in 1 Ekim- 17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği gazete, dergi ve internet siteleri özelindeki incelemede, hakkında en fazla haber yapılan dizinin 3 bin 751 haberle Camdaki Kız (Kanal D) olduğu görüldü. En çok konuşulan ikinci yapım ise Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un başrollerinde yer aldığı Sadakatsiz (Kanal D) oldu. Sadakatsiz hakkında gazete, dergi ve internet sitelerine 3 bin 200 haber yansıdı. Ay Yapım imzalı, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı Yargı dizisi ise 3 bin haber içeriğiyle listenin üçüncü sırasında yer buldu. Osmanlı İmparatorluğunu konu alan ve Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman (ATV) 2 bin 970 haberle listenin dördüncü sırasında yer alırken, ATV’nin bir diğer dizisi Bir Zamanlar Çukurova 2 bin 831 haberle en çok konuşulan beşinci yapım oldu.

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Stresin neden olduğu hastalıklar

· Depresyon ve anksiyete bozukluğu

· Kilo artışı veya sağlıksız kilo kaybı

· Egzama gibi cilt sorunları

· Çeşitli kalp hastalıkları

· Sindirim sistemi problemleri (gastrit, ülser, mide ağrısı)

· Uyku sorunlarının yaşanması

· Hafıza problemleri ve zihinsel sorunlar (Alzheimer, Demans).