“Yalandan kim ölmüş!” derler.

İroni için dahi söylense ne kadar yanlış ve tehlikeli bir söz…

Çünkü yalan kadar acımasız bir katil bulmak zordur…

Ve acımasız bir katili hafife almak, tehlikeye davetiye çıkarmaktır.

Yalanın acımasızlığını öldürdüklerinin çeşitliliğinde görürsünüz…

Mesela hakikati öldürerek hakikatin hayatımıza temel oluşturmasına mani olur.

Hakikatin temel alınmadığı bir hayatta güveni tesis etmek mümkün değildir.

Dolayısıyla hakikatin katli güvenin de katlini beraberinde getirir.

Güvenin olmadığı yerde saygıyı inşa edemezsiniz.

Böylece güvenin katli saygının da katlini doğurur.

Saygının olmadığı yerde sevgi de olamaz, varlığını devam ettiremez.

Yani saygıyı öldürerek sevgiyi de öldürmüş olursunuz.

Sevginin yokluğu ise merhameti yok eder.

Yani sevgiyi katletmek merhameti de katletmek demektir.

Peki, merhametin olmadığı yerde neyi kaybedersiniz?

Kısaca hayatı diyebiliriz.

Zira merhamet, insanın zulmü karakter haline getirmesine en büyük engellerden biridir.

Zulmün olduğu yerde ise hayatın devamını temin etmek mümkün değildir.

Böylesi bir tehlikeye “bir kereden bir şey olmaz” diye de yaklaşmamak gerekir.

Bir kere söylemeye başladığınızda yalanı devam ettirmemek oldukça zordur.

Yalan yalanı doğurur.

Yalan yalanı doğurdukça yalana yönelik tedbir almak da imkansız hale gelir.

Çünkü tedbir almaya çalışmak yalanı kabul etmeyi gerektirir ve kabul etmek, en azından gelecek tepkileri göğüslemek açısından, bir cesaret meselesine dönüşür.

Bu cesaret gösterilemezse, yalan karakter haline gelir.

Yalanı karakter haline getiren insanlar ise bulundukları toplum için büyük bir tehlike arz ederler.

Zira doğruya yönelik tedbir alabilmeyi adeta imkansız hale getirirler.

Neticede hayatı tehdit eder hale gelirler.

O nedenle “yalandan kim ölmüş” demeyin, dedirtmeyin…

Çünkü yalan bizzat “hayatı” bitirir de anlayamazsınız…