Aslında bugün “cartlak kebap”ı yazacaktım, karşıma “cartlamış ekonomi” çıkıverdi

İnanın son yıllarda şöyle ağız tadıyla “pazar yazısı” bile yazamaz oldum.

Ülkemin gündemi o kadar yoğun, o kadar karmaşık, o kadar can yakıcı!

Gündemden uzak bir yazı kaleme almaya kalksam, hemen “Tanzer Bey, hayırdır?” diye sual etmeler başlıyor.

Tatiller ve seyahatler dahil, onlarca yıldır “7 gün 52 hafta” köşesini bırakmayan bir yazar olarak, kentimin, ülkemin ve seyrek de olsa dünyanın sorunlarını dile getirmeye çalışıyorum.

Bugün kafama koymuştum sizlere “cartlakkebap”ı yazacaktım, önceki gün karşımıza “cartlamış ekonomi” çıkıverince, her ikisini de anlatmaya karar verdim.

Siz hiç “cartlak kebap” yediniz mi?

“Cartlak” dersen bazı yerlerde anlamazlar.

“Cağartlak” diyeceksin.

“Cartlak kebap”, ciğer kebabın bölgesel adı.

Ağırlıklı olarak Güneydoğu Anadolu’da kullanırlar.

Şanlıurfa’da, Gaziantep’te, Diyarbakır’da…

Ve “cartlak kebap”, öyle öğle veya akşam yemeklerinde yenmez.

Yenir de, esas sabah yiyeceksin.

Sabahın köründe…

“Cartlakkebap”la ilk Urfa’da tanışmıştım.

90’lı yılların başında…

Kısa adı KOSİAD olan Kocaeli Sanayici ve İşadamları Derneği’nin başkanlığını yürüttüğüm yıllarda, her yıl iki kez GAP bölgesine gezi düzenlerdik.

Bu gezilerin ilkinde yemiştim ilk cartlak kebabı.

Sabahın beşinde…

Sonra “cartlakkebap”aaşık oldum.

Ne zaman Güneydoğu’ya gitsem,kahvaltımı “cartlakkebap”la yapıyorum.

Bazen öğle ve akşamları da “cartlak kebap” götürüyorum.

Güneydoğulu “cartlak kebap”sız yapamaz

Her gittiğimde Güneydoğu halkının “cartlakkebap”a ne kadar düşkün olduğunu gözlerim.

Onların iştahını, dürümü ısırırken gözlerinden fışkıran mutluluğu gördükçe, “Acaba cartlak kebap yasaklansa bu halkın hali ne olur?” diye aklımdan geçiririm.

“Cartlakkebap”sız yapabilirler mi acaba?

Veya “cartlak kebap” isyanı mı çıkarırlar?

Güneydoğu’da hangi şehre giderseniz gidin, gece gündüz 24 saat hizmet veren mutlaka bir “cartlak kebapçı” bulursunuz.

Her köşe başında, mobil veya sabit tezgâhların önünde, “cartlak kebap” severlerin kuyruk oluşturduğunu görürsünüz.

Nasıl yapılır?

Ciğer, kuzu ciğeri olacak.

Ciğeri, kuşbaşı büyüklüğünde parçalara ayırın.

Ciğer çözünü de aynı büyüklükte parçalara bölün.

Kuşbaşı büyüklüğündeki 5 tike ciğer ve 1 çözü; her şişe iki tike ciğer, 1 tike çöz, 3 tike ciğer olacak şekilde saplayın.

Şişlere geçirilmiş ciğerleri harı geçmiş kömür ateşinde yakmadan çevire çevire pişirin.

Pişerken üzerine damak zevkinize göre tuz, biber, kimyon atın.

Pişen ciğerleri servis tabağına koyup, üzerine bir miktar karabiber atın.

Kuru soğanı ince ince doğrayıp, sumak ekşisiyle karıştırın.

Maydanozları da ince bir şekilde doğrayarak karıştırın.

Hazırladığınız piyazı tabaktaki ciğerin yanına limon, yeşilbiber, turp ve mevsimine göre yeşillikle birlikte konarak servise sunun.

“Çöz” yerine “kuyruk yağı” da kullanılır.

Hatta bulabilirseniz, “uykuluk”…

Ben “cartlakkebap”ı dürüm içinde severim.

Şöyle avuç büyüklüğündeki ince ekmeğe iki şiş çekeceksin, dürüm yapıp yumulacaksın.

İşin içine çatal bıçak girince tadı kalmıyor.

Neden cartlak?

“Kebap” tamam da, “cartlak” nereden geliyor?

“Cartlak”ın sözcük anlamı, kebapla bağdaşmayacak kadar farklı.

İnternette, “yaşlılıktan bunamış, delimsi, acuze, cadı, kendini beğenmiş, şımarık” diye yazıyor.

Bu anlamları kebapla bir araya getirmek olanaksız.

“Cartlak”ın ilk hecesine baktım, “cart” tek başına anlamlı.

“Sert bir şeyi yırtarken çıkan ses”…

Hani, Anadolu’da kızınca “Ağzını cart diye yırtarım” denir ya…

Sonuçta “cartlak”ın, yırtılma ve yırtılma sesiyle ilgili bir anlamı var.

İştahla yerken ağızdan çıkan ses midir, yoksa ciğer şişlerini pideye çekerken çıkan yırtılma ve dağılma sesi midir, bilemiyorum.

Okurlarımdan “cartlak”ın kebapla bütünleşen anlamını bilen varsa, yazarlarsa sevinirim.

Bu millet ağız tadıyla artık “cartlak kebap” bile yiyemiyor

Yaşı 60’ın üzerinde olanlar hatırlar.

Ciğer, bir zamanlar etin yanında çok makbul bir yiyecek değildi.

Kasaba gider et alır, çıkarken “Bizim kediye acaba ciğeriniz var mı?” diye sorardınız.

Veya kedinizin olduğunu bilen kasap, “Bu da tekir için” diye ayırdığı ciğeri size “ücretsiz” uzatırdı.

Ya şimdi?

Ciğer fiyatı, kırmızı et fiyatını geçti.

Nedeni, ülkemizde hayvan üretimi azaldı, kesilen hayvan sayısı düştü.

Et ithal ediyoruz, o etler de “karkas” olarak geliyor.

Bu nedenle ciğer fiyatı son günlerde kilosu 110-120 liraya kadar çıktı.

Fiyatları görünce, Güneydoğu illerinde yaşayanları düşünüyor ve üzülüyorum.

Ciğer, bir zamanlar “halkın eti” idi, şimdi ancak zenginlerin sofrasını süslüyor.

“Cartlak kebap sever” olarak bu durumu protesto ediyorum.

Biz neyse idare ederiz de, ya Güneydoğu Anadolu’da yaşayanlar ne yapsın?

“Cartlak kebap”, onların en önemli “yaşam sevinci”!

“Cartlamış ekonomi”ye gelince…

Artık çok küçük bir kesim hariç, Türk ekonomisinin cartladığını kabul etmeyen yok.

Duvara çarptık, uçurumdan aşağı yuvarlandık, herkes feryat figan, ama ülkeyi yöneten tek kişi, “Dediğim dedik, çaldığım düdük” demekten vazgeçmiyor.

“Düşük faiz, yüksek kur”da hâlâ ısrar ediyor.

Dünya ekonomi literatüründe böyle bir şey yok, ama muhterem “Ben bu işin kitabını yazdım” diye kesip atıyor.

“Kurumlar”, yok edildi…

“Kurallar”, yok edildi…

Haliyle “kurumsal devlet” ve “devlet aklı” da yok edildi…

Bir kişinin aklıyla yol bulmaya çalışıyoruz.

İşin garibi, alınan yanlış kararlar “dini gerekçeler”e dayandırılıyor.

Faiz harammış…

Bunlar, milletin hayatını cehenneme çevirerek cennete gideceklerini sanıyorlar.

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Sevgili okurlarım, bugün pazar.

Bugün size sadece “cartlakkebap”tan söz edecektim.

Ama ne yapalım, gündem gereği “cartlamışekonomi”ye de değindim.

Her şeye rağmen iyi pazarlar!