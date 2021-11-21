Karamürsel’de 'ASKERE GİDİYORUZ' diyerek PARA TOPLAYANLAR türedi!

Ekonomik kriz büyüdükçe…

İşsizlik artıkça…

Kolay para kazanma yolları da çoğaldı…

Karamürsel’den gazetemize mail gönderen okurumuz, ilginç bir konuya temas etti…

Durumu size özetleyeyim…

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Karamürsel’de bu aralar hayli revaçta olan, dolandırıcıların yeni haksız kazanç yöntemi, ‘Askere gidiyoruz’ yalanıyla para toplama…

Yani anlayacağınız, kutsal asker ocağını bile dolandırıcılığa alet ettiler…

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Karamürsel’de yoldan geçenlere, esnaflara, pazarda kolonya tutup ‘askere gidiyoruz, ihtiyacımız var’ diyerek milleti kandırıyorlar. Bilhassa yaşlılar durumlarına acıyıp para veriyor.

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Yöntem şu; bir grup genç Karamürsel’in belli bir bölgesinde (milletin alışveriş yaptığı) bir elinde kolonya diğer elinde tepsi (bazen sırtlarına veya başka bir yerlerine Türk Bayrağı ile), önce kolonya dökmeye yeltenerek (duruma göre döktükten sonra) ya kendisinin ya da bir başkasının askere gideceğini söyleyerek sizden para istiyor. Bunu yapanlar genelde 20-35 yaş aralığında.

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Karamürsel’de bir anda ortaya çıkan kimliği belirsiz kişiler, kapı kapı gezerek, ellerinde tepsiyle gezen, insanlara önce kolonya ikram ediyor.

Çevredekilerle bir süre sohbet ederek, maddi durumlarının iyi olmadığını söyleyip, "asker harçlığı" adı altında para toplamalarından, başta esnaf olmak bu durumdan herkes şikayetçi…

Esnaflar ve vatandaşlar, bu tür dolandırıcılık yapanların engellenmesini istiyorlar…

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Simit, zengin yemeği oldu

Eskiden bir çay ve bir simitle karın doyardı… Maliyeti düşüktü… Son zamanlardaki zamlardan sonra kahvelerde çayın fiyatı 2 lira, simidin de fiyatı üç lira oldu… Yani bir çay, bir simit 5 lira… Eskiden 1 çay, 1 simit 2.5-3 liraydı… Yani neredeyse yüzde yüz arttı… Simidin üç lira olmasıyla, simit artık fakirin yiyeceğini değil, zenginin yemeği oldu…