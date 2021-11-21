Ağız ve diş sağlığımız…

“Ağız ve diş sağlığı” hem bireyler hem de ülke için çok büyük öneme sahip.

Diş çürüğü ve apse;

sinüzit, nezle, faranjit, bademcik iltihabı, kemik erimesi, diyabet, obezite, solunum sistemi sorunları, kalp, karaciğer, böbrek ve mide hastalıklarının başlangıç noktası olarak belirlenmiş!

Yani;

Eğer ülkemizde “ağız ve diş sağlığını önlemek” üzerine ciddi bir planlama ve uygulama yapabilirsek, pek çok hastalığı önleyecek ve ülkemizin sınırlı kaynaklarını bu yüzden harcamamış olacağız.

Ne yazık ki, ülkemizin bugünkü koşullarında “Ağız ve Diş Sağlığı” konusunda vatandaşların bilincini yükseltme ve “Koruyucu Kamusal Sağlık” hizmetleri son derece yetersiz kalıyor.

Elbette, bu konuda “toplumsal bilinç” aileden ve ilkokullardan başlamalı.

Ülkemizle ilgili birkaç gerçeğe dikkat çekelim;

· Türkiye’de 4 kişiye 1 diş fırçası düşüyor! ( İngiltere ve İsveç’te kişi başına 2.5 fırça)

· Gelişmiş ülkelerde bir kişi yılda en az 2 kez diş hekimine giderken, Türkiye’de nüfusun yüzde 10’u yaşam boyunca hiç diş hekimi yüzü görmüyor!

· Türkiye’de hanelerin yüzde 50’sine diş macunu ve diş fırçası girmiyor! 10 kişiden 7’si hiç diş fırçalamıyor!

Oysa, dişler günde en az 2 kez, 2 dakika süreyle, kahvaltı öncesi ve akşam yatmadan önce fırçalanmalı. Diş macunu en az 3 ayda bir değiştirilmeli.

İyi güze de, ekonomik koşullar nedeniyle “SAĞLIKLI ve DENGELİ BESLENME” olanaklarından yoksun, yoksulluğun pençesindeki insanlar diş fırçası ve macunu tüketme lüksüne sahip olabilirler mi?

Demek ki, çocuk yaşta diş sağlığı eğitimi verebilmek için BİLİNÇ kadar MADDİ GÜÇ de gerekli!

Bunun için, öncelikle ülkedeki “EKONOMİK EŞİTSİZLİK” giderilmeli.

SOSYAL DEVLET’in öncelikli görevi budur.

Bir ülkede Bilim ve teknoloji alanında çalışma ve gelişme yoksa,

“ÜRETİM EKONOMİSİ” yoksa, İŞSİZLİK ve GEÇİM SORUNU varsa, ağız ve diş sağlığı olabilir mi?

İnsan ağızlarına bakın; eksik ve çürük dişler, kokan ağızlarla karşılaşacaksınız!

Bu yüzden, türlü hastalıkların fitili çekiliyor!

Bu yüzden hastanelerimiz lebalep dolu!

Bu yüzden bu ülkenin kaynakları SAĞLIK için yetersiz kalıyor!

Vatandaş, SGK güvencesinde bile olsa, KAMUSAL SAĞLIK hizmetinden büyük ölçüde yoksun kalıyor, maddi gücü olanlar ise diş tedavisi için özel polikliniklere gitmek zorunda kalıyor!

2017 itibariyle Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM) sayısı sadece 22 adet! Ve uzun kuyruklar, uzun süreli beklemeler vatandaşı bezdiriyor!

Millet bu çileyi çekerken, Milletin vekilleri ve yakınları için sağlığın her alanında her şey milletin kasasından ödeniyor! Örneğin, vekillerimize, kendi kararlarıyla 12 implant hakkı veriliyor!

Hak mı, adalet mi bu?

Peki ya DİŞ HEKİMLERİ?

Diş hekimliği çok meşakkatli bir eğitim süreci gerektiriyor! Beş yıllık bir üniversite eğitiminde aileler ağır maddi bedeller ödüyor! İş bununla da bitmiyor; Diş Hekimliği’nin çeşitli uzmanlık alanlarında ek eğitim görmek gerekiyor. Üstelik, muayene açmak hayli pahalı ve çoğu diş hekimi için olanaksız! Bu nedenle 15 bin 394 hekim özel sektörde çalışıyor! Özel muayene sayısı 10 bin 775. (2017 araştırması)

İşsiz kalan pek çok hekim ya düşük maaş ve primlerle özel bir klinikte çalışıyor ya da farklı alanlarda hayatını kazanmaya çalışıyor.

Sonuç;

Gerçek anlamıyla SOSYAL DEVLET kimliğine ve KAMUSAL SAĞLIK düzenine kavuşmadan, ne halkın sağlığını ne de ülkenin gelişmesini sağlayamayız!

Diş hekimlerimize saygıyla…