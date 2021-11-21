Olacağı buydu

Kocaelispor seriden sonra nedense acı bir fren yaptı…

Gençlerbirliği’ne içeride yenilen takım özgüvenini kaybetti…

Önceki hafta (milli aradan önce) 10 kişilik çaresiz Bursa karşısında da neredeyse berabere kalıyordu…

Dün Bandırma’da çekirge yakalandı…

Yani bir sıçradı. İki sıçradı hesabı…

Hem de üç pozisyon art arda “Geliyorum” diyen golden sonra, teslim olduk…

İlk yarı sahada gözükmeyen Dino, ikinci yarının başında sakatlanıp çıktı…

Mevlüt oyuna girdi, forvet canlandı…

Ama olan oldu…

Geç kalınmış bir karardı…

Her zaman tek golcüye bağlanan takımlardan korkarım…

Bizim de başımıza bu geldi…

Dino yok…

Körfez yok…

Savunmadaki inanılmaz hatalar, sezon başından bu yana sürüyor…

Mutlaka gol yiyoruz…

Bu kez de yedik ama yanıt veremedik…

Kaçınılmaz son da geldi…

Dünkü maçta yine en çok çalışan Benhur’du ve yine en sakar da oydu…

İnanılmaz goller kaçırdı…

Eğer ilk yarıda bir gol atabilsek, belki de Bandırma’ya panik yaptıracaktık…

Mehmet Özcan göstere göstere golü atınca, fişimiz çekildi…

Korcan bile saçma sapan hatalar yaptı…

Dün Bandırma kazanmadı, biz kaybettik…

Daha kötü olabiliriz…

Bu maç geride kaldı ama asıl önümüzdeki haftalarda sıkıntı yaşayacağımız ortada…

Savunma çok hata yapıyor…

Korcan da bir yere kadar takımı kurtarıyor, ama o da tükenmek üzere…

Dino’ya bağlanmak, sonunda başımıza iş açacaktı ve dün açtı bile…

Mevlüt Erdinç ise katkı sağlayacak gibi ama, henüz o da tam hazır değil…

Bu günlerimizi arayabiliriz…

İş ocakta yine 10 transfere doğru gidiyor…

Bakalım daha neler göreceğiz ?..

17 adam aldık, takımın durumu ortada…

Bakalım Tahir başkan bu hüsrana ne diyecek ?..

Akçay bırakır mı ?..

Şu an için Mustafa Reşit Akçay’ın bırakacağı bir ortam yok…

Takımı zaten Turgay Karslı yapıyordu, yine o yapacak…

Yani giderse de çok şey değişmez…

Bence asıl sorun kulübün çevresindeki kulislerde…

Sanki takım içerisinde bir huzursuzluk yaratılmak isteniyor…

Savunma da buna çanak tutuyor…

Görüntü bu…

Sadece kendine çalıştığı ortaya çıkan ve takımla sevinçlere bile katılmayan Dino karakterinin gereğini yapıyor…

Dedim ya…

Kendini kulüpten üstün tutan bu çatıda barınamaz…

Adam kenet hakaret etti, taraftara sırtını döndü, biz hala alkışlıyoruz…

Ne diyeyim…

Kel başa şimşir tarak…