Başiskele sahilinin acilen düzenlenmesi gerekiyor

Başiskele ilçesi Kocaeli’de en çok gelişen ve yerleşim alan ilçelerimizden birisi.

Sahilde bulunan Makina Kimya (M.K.A), Hayat Kimya ve benzeri fabrikalar olmasa tam bir cennet beldesi.

Bakımsız vaziyette bulunan Başiskele sahili Büyükşehir Belediye başkanlığının yaptığı düzenleme ile bir yaşam alanına dönüştürüldü.

Sahilde artık 2 önemli 5 yıldızlı otel var.

Ayrıca kafeler, lokantalar ve birçok işletme sahilde iş yapmaya başladı.

Sahil artık ekonomik bir değer noktasına geldi.

Seymen’de bulunan askeri kışlanın park haline getirilme kararı da çok doğru bir karar.

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İzmit merkezde oturan birçok kişi Başiskele’ye taşınarak oturmaya başladı. Bu ilgi Başiskele’nin ekonomik ve sosyal yapısında da önemli değişiklikler getirdi. Başiskele değerli ve önemli ilçelerden birisi olmaya başladı.

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Bu gelişmeler nedeniyle tatil günlerinde hemşerilerimiz Başiskele sahiline akın akın gitmeye başladılar. Toplu taşıma olmadığı için de doğal olarak özel araçları ile gidiyorlar. İnsanlar sahilde nefes alıyor. Yeşilin, sahilin ve sessizliğin tadını çıkartarak dinleniyorlar. İşletmeler de para kazanıyor.

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Ancak bu ilgi doğal olarak sahilde önemli bir araç kalabalığına sebep olmaya başladı. Adeta insan kadar araç sahilde park etmeye, dolaşmaya, hız yapmaya, dinlenmek yada yürümek için sahile gelen hemşerilerimizi rahatsız etmeye başladı.

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Biz genellikle sorun çıkmadan çare üretmeyiz. Önce sorun çıkar, sorun taşınamaz noktaya gelir. Ondan sonra çare üretmeye çalışırız, ama bu arada olan olmuştur ve çare üretmek daha da zor olmaya başlar. Oysa ki; sorunu önceden görerek çözmek çağdaş belediyeciliğin en temel göstergesidir.

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Biliyorsunuz inşaatlar için otopark zorunluluğu var. Belediyeler otopark yaptırmak yerine otopark ücreti alarak inşaat ruhsatı veriyorlar. Başiskele’ye son dönemde çok fazla inşaat yapıldı ve yapılıyor. Bu yapılaşma belediyede ciddi miktarda bir otopark ücreti birikimi sağlamış olmalı.

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Yasa gereği otopark ücretlerinin ayrı bir hesapta toplanması ve bu paranın sadece otopark için kullanılması gerekiyor. Aksi davranış görevi kötüye kullanmak oluyor.

Başikele Belediyesi’nin bu güne kadar otopark yaptığına tanık olmadım.

Önce Başiskele Belediyesi’ne bugüne kadar yatırılan otopark paralarının ne miktarda olduğu, otopark yapımında kullanılıp kullanılmadığı, başka alanlarda harcanıp harcanmadığının sorulması, belediyenin bu konuları şeffaf belediyecilik anlayışı ile kamuoyu ile paylaşması gerekir.

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Başiskele yada Büyükşehir Belediyesi’nin sahilde araç trafiğini tatil günlerinde yasaklaması, sahili sadece insanlara tahsis etmesi, bunun için de sahile yakın yerlerde modern otoparklar yapması ve sahili daha da yaşanabilir hale getirmesi gerekir.

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Eski Gölcük yolunun bulunduğu sahil kesiminde NAİLA 1 kafeye kadar güzel bir yürüyüş yolu var.

Bu yolun arada bulunan askeri tesislerin kaldırılması ile Başiskele’ye kadar uzatılması, Başiskele sahilinin de makina kimya tesisleri kaldırılarak Gölcük’e kadar uzatılması gerekiyor.

Başiskeli sahilinin bugünden yapılacak çalışmalarla daha da güzelleştirilmesi gerekir.

Geç kalındığında sorun daha da zorlaşabilir.