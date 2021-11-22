AKP döneminde en az 787 çocuk işçi hayatını kaybetti!

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle bir değerlendirmede bulundu…

Çocuk işçiliğe dikkat çekti…

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin değerlendirmesini birlikte okuyalım;

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“Sayısı milyonu aşan çalışan çocuklar da Türkiye işçi sınıfının en güvencesiz, korunmasız, sömürülen ve şiddete uğrayan kesimini oluşturuyor.

AKP’nin hayata geçirdiği tarım, sanayi, eğitim ve sosyal politikalar her geçen gün daha fazla çocuğun işçileşmesini beraberinde getirdi.

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Diğer yandan ise sanki “çocuk işçilik” yokmuş gibi bir hava verilerek bu sorun görünmez kılınmaya çalışıldı.

Oysa iş cinayetlerinde hayatını kaybeden kimya işçisi Ahmet Yıldız, gıda işçisi Ula Kerem, metal işçisi Süleyman Yörük, otel işçisi Muhammet İsa Soysal ve yüzlerce çocuk “Avrupa’nın Bangladeş’i” haline getirilen Türkiye kapitalizminin en gerçek yüzünü göstermektedir. İşte AKP’nin çalışan çocuklara yönelik politikasının özeti de budur...

Ne söylerseniz söyleyin, birbiriyle çelişen açıklamalar yapın, güneş balçıkla sıvanmaz. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından beri iş cinayetlerinde en az 787 çocuk işçi hayatını kaybetti…

2002 yılında en az 1 çocuk,

2003 yılında en az 18 çocuk,

2004 yılında en az 29 çocuk,

2005 yılında en az 27 çocuk,

2006 yılında en az 29 çocuk,

2007 yılında en az 28 çocuk,

2008 yılında en az 29 çocuk,

2009 yılında en az 12 çocuk,

2010 yılında en az 24 çocuk,

2011 yılında en az 24 çocuk,

2012 yılında en az 15 çocuk,

2013 yılında en az 59 çocuk,

2014 yılında en az 54 çocuk,

2015 yılında en az 63 çocuk,

2016 yılında en az 56 çocuk,

2017 yılında en az 60 çocuk,

2018 yılında en az 67 çocuk,

2019 yılında en az 67 çocuk,

2020 yılında en az 68 çocuk ve

2021 yılında şu ana kadar en az

57 çocuk çalışırken hayatını kaybetti…”

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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin verilerini yukarıda sizinle paylaştım…

2002 yılından beri iş cinayetlerinde en az 787 çocuğun öldüğü belirtildi…

Gerçekten de yüksek bir rakam…

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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, iki hafta önce de iş cinayetleriyle ilgili bir rapor hazırlamıştı…

Raporda, “AKP’nin iktidara geldiği Kasım 2002’den beri iş cinayetlerinde en az 28 bin 380 işçi hayatını kaybetti” denildi…

Hem çocuk işçiliği ölümlerinde, hem de iş kazalarında ölüm sayısı çok yüksek…

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6. Köprü Karamürsel’de!

Karamürsel’in simgesi olan Balık Adasına bağlantıyı sağlayan köprülerin bakımının Karamürsel Belediyesi tarafından yapılmasına bazı vatandaşlar esprili yaklaştı. “Türkiye’de şu anda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, ve son olarak yapılan Çanakkale Köprüsü ile 5 köprü var. 6.’ncısı da Karamürsel’de ‘Karamürsel Balık Adası Köprüsü’ diyerek espride bulundular.

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Ekmek bir ilde

daha 2,5 liraya çıktı

Ekmek fiyatları İstanbul'dan sonra Denizli'de de 2,5 liraya yükseldi. 2021 Temmuz'da 200 gram ekmeğin 1,50 liradan 1,75 liraya yükseldiği Denizli'de ekmek fiyatları bir yılda yüzde 66 zamlanmış oldu. Kocaeli’de şu anda 200 gram ekmek 2 lira… Diğer illerde peş peşe ekmeğe zam haberleri geldi… Bakalım Kocaeli’de de ekmek fiyatlarında bir artış olacak mı?