Gol yine göbekten geldi

4-2-3-1 DE TUTMADI

Kocaelispor’da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, gerek sakatlıklar ve gerekse milli takımlara gidenler sakat ve yorgun dönenler nedeniyle sık sık kadro değiştirirken, sistemde de değişikliğe gitti, ama yine Bandırma’dan yenilgi, hem de yine cepheden yenen golle geldi

ÖN LİBERO SORUNU

4-1-4-1 sitemiyle yıllardır rakipleri ezen ve geçen yıl da bu yönde başarılı olan teknik patron Mustafa Reşit Akçay, Mandjeck’in yokluğunda 4-2-3-1 sistemine döndü ve savunmanın önünü ikiledi, ama yine gol bu noktadan geldi. Savunmayı Semih-Diogo-Musa Nizam-Atila’dan kuran Akçay, önlerinde Mehmet Taş ve Omolo’ya yer verdi. Ancak bu ikili, üst üste gelen iki ataktan sonra üçüncüsünde golü önleyemedi. Ofansa da katkı sunamayan bu ikili, sonumuzu hazırladı. Bandırma Mehmet Özcan ile 30.dakikada göstere göstere golü buldu.

TAKIM İÇERİSİNDE SORUNLAR VAR

Bu arada teknik heyet ile futbolcular arasında zorunlar yaşandığı dedikoduları ayyuka çıkarken, 2-1’lik Gençlerbirliği iç saha yenilgisi, ardından Denizli’de zar zor kazanılan 1-1’le gelen bir puan, sonra 2-1’lik 9 kişilik Bursa galibiyeti, ve Bandırma’da gelen 1-0 deplasman yenilgisi, ondan daha da önemlisi son derece silik futbol. Balıkesir, Tuzla, İstanbul, Keçiören galibiyetleriyle 4’lük seri yakalayan takımın, bir andaki bu çöküşü, soru işaretlerini de artırdı.

SON DÖRT MAÇTA BİR GALİBİYET

Son dört maçta elde edilen 1 galibiyet (O da Bursa karşısında), 1 beraberlik ve 2 yenilgi, takımın bir anda Play-Off hattından uzaklaşmasına neden oldu. Tam kapasite tribün kararı alınmışken gelen bu başarısız sonuçlar, otomatikman seyirciyi yarı yarıya indirecek ve destek de kaybolacak. Cumartesi günü Menemen ile oynanacak hem bizim için hem de rakip için son derece kritik maç öncesi endişe hakim. Şu bir gerçek ki, Akçay’ın 4-2-3-1’i bir daha gözden geçirmesi, başkan Koyun’un takımın içine girmesi gerekecek.