Reklamı Kapat
Makale Yazısı-23 Kas 2021 - 20:00

Milletvekilliği ve milletvekili nasıl olmalıdır!
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Düşüncelerimi sunacağım aşağıdaki satırlar nedeniyle  “ SEÇKİNCİ” lik yaptığımı düşünen veya dillendirenler olacaktır.  Ben diyeceğimi diyeyim de, varsın ne derlerse  desinler… 

 1-) Milletvekili seçilmek için aday olanlar, asıl olarak en az lise ve dengi üstü eğitimli olmalıdır. Partiler seçim bölgelerindeki Milletvekili aday  listelerini ön seçimden  çıkan sonuçları  bu oran dahilinde  düzenlemelidir.Seçim bölgelerinde 5 Milletvekili ve altında  Milletvekili çıkaran bölgelerde Lise mezunu olmayan  adaylıklar kabul edilmemelidir. Lise ve dengi okul mezunu olmak mecburiyetine tek istisna  olarak;  5 ve  yukarı sayıda  Milletvekili çıkaranlarda  bir,   10- ila  30 Milletvekili çıkaran bölgelerinde  iki,    30 Milletvekilinden  çok  Milletvekili çıkaran bölgelerde  en  fala 3-4  Milletvekili için  Lise  ve dengi okul mezuniyetinin altında kota  tanınmalıdır. 

Anayasa ilkeleri olarak temel görüşümüz, TBMM’nin, Millet Meclisi ve  Cumhuriyet Senatosundan oluşan ikili sistem olmasının en doğrusu olacağıdır. Şayet  iki   meclisten oluşan bir sistem olursa  senatörlerin en az 4 yıllık  yüksek okul mezunu olmaları aranmalıdır.

2-)Parti listelerinde yer alan ve milletvekili  seçilecek  olanların en az %50 si, 25- 40 yaş  aralığında olmalıdır. 

 3-) Aslında ilk bakışta cinsiyet ayrımcılığı gibi görünse de, ülkenin  genel anlayışı ve siyaset kültürü nazara alınarak     örneğin  % 40 oranında   kadınlar lehine cinsiyet kotası olmalıdır. 

 4-) Milletvekili adayları siyasi partilerin Cumhuriyet Başsavcılığında resmi kaydı bulunan, partili  bütün üyelerin  seçim kurulu nezaretinde yapılacak  çarşaf liste şekliyle, seçim  bölgesindeki milletvekili sayısının en az yarısından  bir fazla  aday işaretlenmek suretiyle   belirlenmelidir. 

 5-) MV  en fazla 2 dönem seçilebilmelidir. Bir dönem ara vermek suretiyle  yeniden aday olabilirler. Bakanlık yapan veya partisinin  üst yönetim  (Başkan yardımcısı gibi) kadrosunda  en az iki yıl süre ile görev yapanlar istisnai olarak  3. Kez bir dönem daha  seçilebilmeli  siyasette  devamlılığı sağlayacak kurumsallaşma olmalıdır. 

6-) Parti liderleri, partilerinin iki seçim döneminde başarılı olmaları halinde bir dönem daha  seçilebilmeli. İki dönem  ilk iki sıraya  giremeyen partilerin  liderleri iki dönemden fazla  seçilmemelidir. 

7-) Anayasanın  10. Maddesinde  yer alan   eşitlik ilkesi gereğince,  “ Hiçbir kimseye, aileye, zümreye  veya sınıfa imtiyaz tanınamaz”.   Hükmüne açıkça aykırı olan “Kıyak emeklilik”, millet vicdanına uygun hale getirilmelidir, şöyle ki; Bütün vatandaşlarımızın emekli olabilmeleri için  yıllar boyu süren çalışmaları ve belirli sayıda  prim ödemleri  zorunluğu ve yaş haddi uygulaması varken; bütün bu kriterleri  ortadan kaldırarak  kısa bir süre Milletvekilliği yapanlara emeklilik hakkı tanıyan düzenleme  ortadan kaldırılmalıdır. Milletvekilleri  için de  belirlenecek bir çalışma  süresi sonrasında bir dönem milletvekilliği yapma  ve  yaş  sınırlamasına  göre emeklilik hakkı getirilmelidir.  (Örneğin 10-15 yıl  prim ödemiş olmak ve en az bir dönem milletvekilliği yapmak ve   yaş sınırına  geldiğinde  Emekli aylığına hak kazanmak gibi-  seçimlerin  öne alınması/ Erken seçim  2 yıldan  az   olmamak üzere  seçim dönemi kavramına  olumsuz  etki etmemelidir.) 

Milletvekillerine en yüksek devlet memuru maaşına eşit oranda sabit ücret ödenmelidir. Harcırahları ve  sosyal haklardan yararlanmaları  en yüksek devlet memuruna tanınmış bulunan haklarla eşit olmalıdır. Unutulmasın ki  Gazi Mustafa  Kemal Atatürk‘e milletvekillerinin maaşlarına ne kadar zam yapalım diye  sorulduğunda cevaben “öğretmen maaşlarını geçmesin” demiştir. 

 

8-) Ayrıca, TBMM’ne devamlılıkları  kontrol altına alınmalıdır. Meclis  görüşmelerine katılmaları ve  komisyon  ve  benzeri  çalışmalarında  yer  almaları  karşılığında    “ huzur hakkı “  ödenmelidir. (Kart basma ve mesai süresi esasları uygulanabilir) 

9-) Ülke yönetimine katkı sağlayacak  hukuki düzenlemeler  hazırlayıp  Meclis’e sunarak sağladıkları katkılar karşılığında (Örneğin kanun teklifi gibi)  bir  hak ödemesi yapılmalıdır. 

10-) Meclise devamlılığın sağlanması için, geçerli bir hukuki nedeni veya mazereti olmaksızın belirli bir gün sayısı (örneğin her yıl yasama dönemi için 20 gün gibi) belirlenmeli. Devamsızlık  hakkını  doldurup aşması halinde milletvekilliği kendiliğinden sona  ermelidir. 

 11-) Milletvekilliği,  kendilerini vekil olarak seçen  eden asillerden (halktan) farklı  olarak bir üst statüye sıçrama tahtası olamayacağı gibi,  yüksek gelirli, özel öncelikler ve imtiyazlar sağlayan bir meslek yada kıyak yaşam aracı olmamalıdır…  

OLSUN  DA  O ZAMAN GÖRELİM  BAKALIM   VATANSEVER MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARIMIZI… 

 

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Raif Kandemir - Mesaj Gönder

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL