Milletvekilliği ve milletvekili nasıl olmalıdır!

Düşüncelerimi sunacağım aşağıdaki satırlar nedeniyle “ SEÇKİNCİ” lik yaptığımı düşünen veya dillendirenler olacaktır. Ben diyeceğimi diyeyim de, varsın ne derlerse desinler…

1-) Milletvekili seçilmek için aday olanlar, asıl olarak en az lise ve dengi üstü eğitimli olmalıdır. Partiler seçim bölgelerindeki Milletvekili aday listelerini ön seçimden çıkan sonuçları bu oran dahilinde düzenlemelidir.Seçim bölgelerinde 5 Milletvekili ve altında Milletvekili çıkaran bölgelerde Lise mezunu olmayan adaylıklar kabul edilmemelidir. Lise ve dengi okul mezunu olmak mecburiyetine tek istisna olarak; 5 ve yukarı sayıda Milletvekili çıkaranlarda bir, 10- ila 30 Milletvekili çıkaran bölgelerinde iki, 30 Milletvekilinden çok Milletvekili çıkaran bölgelerde en fala 3-4 Milletvekili için Lise ve dengi okul mezuniyetinin altında kota tanınmalıdır.

Anayasa ilkeleri olarak temel görüşümüz, TBMM’nin, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosundan oluşan ikili sistem olmasının en doğrusu olacağıdır. Şayet iki meclisten oluşan bir sistem olursa senatörlerin en az 4 yıllık yüksek okul mezunu olmaları aranmalıdır.

2-)Parti listelerinde yer alan ve milletvekili seçilecek olanların en az %50 si, 25- 40 yaş aralığında olmalıdır.

3-) Aslında ilk bakışta cinsiyet ayrımcılığı gibi görünse de, ülkenin genel anlayışı ve siyaset kültürü nazara alınarak örneğin % 40 oranında kadınlar lehine cinsiyet kotası olmalıdır.

4-) Milletvekili adayları siyasi partilerin Cumhuriyet Başsavcılığında resmi kaydı bulunan, partili bütün üyelerin seçim kurulu nezaretinde yapılacak çarşaf liste şekliyle, seçim bölgesindeki milletvekili sayısının en az yarısından bir fazla aday işaretlenmek suretiyle belirlenmelidir.

5-) MV en fazla 2 dönem seçilebilmelidir. Bir dönem ara vermek suretiyle yeniden aday olabilirler. Bakanlık yapan veya partisinin üst yönetim (Başkan yardımcısı gibi) kadrosunda en az iki yıl süre ile görev yapanlar istisnai olarak 3. Kez bir dönem daha seçilebilmeli siyasette devamlılığı sağlayacak kurumsallaşma olmalıdır.

6-) Parti liderleri, partilerinin iki seçim döneminde başarılı olmaları halinde bir dönem daha seçilebilmeli. İki dönem ilk iki sıraya giremeyen partilerin liderleri iki dönemden fazla seçilmemelidir.

7-) Anayasanın 10. Maddesinde yer alan eşitlik ilkesi gereğince, “ Hiçbir kimseye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz”. Hükmüne açıkça aykırı olan “Kıyak emeklilik”, millet vicdanına uygun hale getirilmelidir, şöyle ki; Bütün vatandaşlarımızın emekli olabilmeleri için yıllar boyu süren çalışmaları ve belirli sayıda prim ödemleri zorunluğu ve yaş haddi uygulaması varken; bütün bu kriterleri ortadan kaldırarak kısa bir süre Milletvekilliği yapanlara emeklilik hakkı tanıyan düzenleme ortadan kaldırılmalıdır. Milletvekilleri için de belirlenecek bir çalışma süresi sonrasında bir dönem milletvekilliği yapma ve yaş sınırlamasına göre emeklilik hakkı getirilmelidir. (Örneğin 10-15 yıl prim ödemiş olmak ve en az bir dönem milletvekilliği yapmak ve yaş sınırına geldiğinde Emekli aylığına hak kazanmak gibi- seçimlerin öne alınması/ Erken seçim 2 yıldan az olmamak üzere seçim dönemi kavramına olumsuz etki etmemelidir.)

Milletvekillerine en yüksek devlet memuru maaşına eşit oranda sabit ücret ödenmelidir. Harcırahları ve sosyal haklardan yararlanmaları en yüksek devlet memuruna tanınmış bulunan haklarla eşit olmalıdır. Unutulmasın ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘e milletvekillerinin maaşlarına ne kadar zam yapalım diye sorulduğunda cevaben “öğretmen maaşlarını geçmesin” demiştir.

8-) Ayrıca, TBMM’ne devamlılıkları kontrol altına alınmalıdır. Meclis görüşmelerine katılmaları ve komisyon ve benzeri çalışmalarında yer almaları karşılığında “ huzur hakkı “ ödenmelidir. (Kart basma ve mesai süresi esasları uygulanabilir)

9-) Ülke yönetimine katkı sağlayacak hukuki düzenlemeler hazırlayıp Meclis’e sunarak sağladıkları katkılar karşılığında (Örneğin kanun teklifi gibi) bir hak ödemesi yapılmalıdır.

10-) Meclise devamlılığın sağlanması için, geçerli bir hukuki nedeni veya mazereti olmaksızın belirli bir gün sayısı (örneğin her yıl yasama dönemi için 20 gün gibi) belirlenmeli. Devamsızlık hakkını doldurup aşması halinde milletvekilliği kendiliğinden sona ermelidir.

11-) Milletvekilliği, kendilerini vekil olarak seçen eden asillerden (halktan) farklı olarak bir üst statüye sıçrama tahtası olamayacağı gibi, yüksek gelirli, özel öncelikler ve imtiyazlar sağlayan bir meslek yada kıyak yaşam aracı olmamalıdır…

OLSUN DA O ZAMAN GÖRELİM BAKALIM VATANSEVER MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARIMIZI…