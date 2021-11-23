Dibe çöken eğitim ve öğretmenlerimiz

Sevgili okurlarım, bugün “Öğretmenler Günü”…

Tüm öğretmenlerimizin bu özel gününü kutluyor, esenlikler diliyorum.

Bugün sizlere öğretmenlik mesleğini anlatacak, öğretmenlere keyif başlayacak değilim.

Bu meslekle ilgili, eğitimle ilgili gerçeklerimizi konuşacağız.

Eğitim, ülkemizde en çok konuşulan konuların başında gelir.

Eğitimin ne kadar kötü olduğunu da hemen hemen herkes kabul eder.

Eder de, sorunun çözümü için gereken yapılmaz, radikal adımlar atılmaz.

Atılmaz çünkü “eğitimin kötü olması”, ülkeyi yönetenlerin işine gelir.

Onlar, “eğitimsiz ve yoksul insanlar” ın “daha kolay ve isteğe göre” yönetilebildiğini çok iyi bilir.

Sistem, bu hedefe uygun olarak düzenlenmiştir.

Bilimden uzak, itiraz etmeyen, sormayan ve sorgulamayan, verilenle yetinen bir toplum yaratmak…

Mümkün olduğu kadar toplumdaki “birey” sayısını azaltmak…

Toplumu, daima “güdülebilen” seviyede tutmak…

Eğitim sistemimiz böyle kurgulanmış, böyle devam ettiriliyor.

Eğitimin okul binası gibi “fiziksel eksiklikleri” her geçen yıl azaltılsa bile, öğretmen gibi “kalite eksikliği” sürekli kötüleşiyor.

Eğitimde “eşitlik” var mı?

Ülkemizde yıllardır “eğitimde eşitlik” yalanı söylenir.

Yakında, 1-3 Aralık 2021 tarihleri arasında bu konuda “şura toplantısı” da yapılacak.

Oysa eğitimde en büyük sorun, “eşitsizlik” tir.

Az sayıda “iyi eğitimli insan” yetiştiriyoruz.

Bir miktar “vasat eğitimli insan”…

Çok sayıda “kötü eğitimli çocuk” mezun ediyoruz okullarımızdan.

Oranları mı?

Bu konuda sağlıklı bir veri yok.

Ancak grupları, yüzde “10-20-70” olarak ifade etmek mümkün.

Eğitimin düzelebilmesi için önce bu eşitsizliğin ortadan kaldırılması şart.

“İyi eğitimli insan” sayısı çok artırılmalı.

Oranlar tam tersine döndürülmeli…

Peki, bu nasıl olacak?

İşe “öğretmen kalitemizi yükselterek” başlamalıyız.

Dünyanın neresine giderseniz gidin, eğitim sisteminin kilidi de anahtarı da “öğretmen”dir.

Şunu unutmayalım…

İyi öğretmenler, iyi öğrenciler yetiştirir.

“Kötü öğrenci” yoktur, ona “iyi öğretemeyen öğretmen” vardır.

Tabii öğrenci, tıbbi nedenlerden dolayı “öğrenme güçlüğü” çekmiyorsa…

Bu basit, ancak pek değerlendirmeye alınmayan bir gerçektir.

Tabii bir de “özel okul” sorunumuz var.

Eğitimi ticarileştirdik.

Parası olan “iyi eğitim” alıyor, parası olmayan “sıradan eğitim”!

Yani kafadan eğitimde “eşitlik” yok.

Türkiye’de tüm eğitim kademelerinde 67 bin 125 bakanlık okulu, 14 bin 617 de özel okul var.

Hemen hemen okullarımızın yüzde 20’si özel okul.

Bu oran, her yıl daha da artıyor.

Öğretmenlerimiz böyle olursa…

Biliyorsunuz, ülkemizde artık “öğretmen yetiştiren okullar” yok.

Önce “Köy enstitüleri”, arkasından “eğitim enstitüleri” ve nihayet “öğretmen okulları” ülkemizi yöneten muhteremler tarafından “gereksiz” bulunarak kapatıldı.

Oysa eskiden öğretmen olmayı kafasına koyan çocuklar, bu okullara sınavla seçilerek alınır,formasyon verilerek idealist olarak yetiştirirlerdi.

Okulu bitirenlerin işleri de hazır olurdu.

Ya şimdi?

Üniversitelerin bazılarında öğretmenlikle ilgili bölümler var, ama aynı şey değil.

Sonunda Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen ihtiyacını karşılamak için, tüm üniversite mezunlarına açık sınav düzenliyor.

Üniversiteyi bitiren gençler, başka bir iş bulamamışlarsa, “Bari öğretmen olayım” diyerek bu sınavlara başvuruyor.

ÖSYM aracılığıyla yapılan bu sınavlarda, her öğretmen adayının kendi öğretmenlik branşındaki bilgisi ve yeteneği ölçülüyor.

Matematikse matematik…

Türkçeyse Türkçe…

Elimde, 2017 yılına ait “öğretmenliğe kabul sınavı” sonuçları var.

*Türkçe öğretmeni olmak için 15 bin 207 aday sınava girmiş. Kendilerine 50 soru sorulmuş… Cevap ortalaması oranı yüzde 32. 3.

*İlkokul matematik öğretmenliği için 6 bin 614 aday sınava girmiş. 50 soruya ancak yüzde 20. 1 oranında doğru cevap verilmiş.

*Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği için 23 bin 640 aday sınava girmiş. 50 soruya ortalama yüzde 21.2 doğru cevap alınmış.

*Lise matematik öğretmenliği için 17 bin 919 aday sınava girmiş.50 soruda ortalama doğru cevap, yüzde 16.7.

Diğer yıllarda yapılan sınavlarda da sonuçlar benzer.

“Öğretmen adaylarının başarı durumu” nu görüyorsunuz…

Demek ki, bu adayların çoğu da “kötü eğitilenler” den…

Kötü eğitilen öğrenciler, sonunda “bilgisi ve becerisi sınırlı öğretmenler” oluyor.

Bu öğretmenlerin yetiştirdiği öğrencilerin durumunu da siz düşünün!

Bir öğretmen, iyi bir eğitim almamışsa…

Bir öğretmen, “öğretmenlik idealine” sahip değilse…

O öğretmen, aslında “öğretmen” değildir.

Sınıfın başında bulunan her kişiyi, aslında biz “öğretmen” olarak görüyoruz.

Bugünkü sistem, sınıfların başına “öğretmen” değil, “bekçi” koyuyor.

Öğrencilerimizin durumu…

Ülkemizde öğrencilerimizin durumu ise şöyle:

“OECD” kısaltılmışının ne anlama geldiğini biliyorsunuz.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü…

OECD, periyodik olarak PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) sınavı yapar.

Dünyanın dört bir yanından 15 yaşındaki çocukların katıldığı bir sınav bu.

Üç alanda yapılıyor…

*Kendi anadilini anlama ve kendini bu dilde ifade etme becerisi.

*Matematik.

*Fen.

Bu sınavlarda öğrencilerimizin durumu hiç de iyi değil.

Öğrenciler, PISA’nın ölçtüğü üç temel alanda sorulan 40’ar soruya, Türkçede ortalama 15. 9, temel matematikte ortalama 5. 4, fende ortalama 4. 6 doğru cevap verdi.

Oranların düşüklüğüne bakar mısınız?

Hemen hemen bütün PISA sınavlarında sonuçlar aynı.

40 sorudan ortalama 4. 6’sına doğru cevap!

Ya Türkçedeki durumları?

Lise mezunlarının ezici bir çoğunluğu, kendi dilimizde yazılan metinleri anlayamıyor.

Kendilerini kendi dillerinde ifade edemiyor…

Bunun daha ötesi var mı?

Suçlu kim?

Yukarıda anlatmaya çalıştım…

Öğretmenlerimizin bilgi ve becerileri kötü!

“Öğretenler” in durumu kötü olunca, haliyle “öğrenenler” in durumu da kötü olacak.

Rakamlar ortada!

Peki, bütün bu durumun sorumlusu kim?

Elbette, bu ülkeyi yönetenler.

Birileri uzaydan gelip bu memleketi yönetmiyor.

Bizim oy verip seçtiklerimiz yönetiyor.

Öğretmen kötü…

Öğrenci kötü…

“Kötü öğrenciler” sonunda “kötü öğretmen” oluyorlar, dönüp yine “kötü öğrenciler” yetiştiriyorlar.

Türkiye, böylesine bir kısır döngü içinde!

Bu kısır döngü kırılamadığı için de eğitimde kaliteyi artıramıyoruz.

Önce öğretmenlik mesleğini cazip hale getirmeliyiz.

Başarılı öğrencilerin tercih edeceği bir meslek…

Kazancı iyi olan bir meslek…

Her isteyenin sahip olamayacağı bir meslek…

Ancak bu şekilde eğitimde kaliteyi yükseltebiliriz.

Ancak bu şekilde ülke olarak gelişmişlik düzeyini yakalayabiliriz.

Yaptığımız, eğitim değil!

İnanın ki, değil!

Sonuç da ortada!

Eğitim, okul binasından ibaret değildir.

Eğitim, “öğretmen odaklı” olmalıdır.

Eğitim, “içerik odaklı” olmalıdır.

Ne kadar “iyi öğretmen”, ne kadar “çağdaş bilgi”, o kadar “iyi eğitim”!

Bu sistemle kendi kendimizi aldatmaktan başka bir iş yapmıyoruz.

İyi eğitilmemiş öğretmenlerle…

Bilimsel eğitimden uzaklaşıp, dini eğitime ağırlık vermekle…

Eğitimi cemaatlere teslim etmekle…

Ülke olarak bir adım ileri gidemeyiz.

Öğretmenler Günü’nde bu gerçeklerimizi bir kez daha dile getirmek istedim.