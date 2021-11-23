Benim öğretmenlerim…

Bir insanın kişiliğinde, anne ve babasından sonra en etkili kişi ÖĞRETMENLERİ olmalı.

Özellikle de ilkokul öğretmeni.

“Gerçek bir öğretmen” öğrencilerini “bilgiye, geleceğe yönelik hedeflere ve sağlam bir kişilik sahibi olmaya” yönlendirir.

Herkes öğretmen olamaz!

Benim ilk öğretmenim Havva Birkan, benim için asla unutulmayacak bir güzel insandı. GERÇEK BİR ÖĞRETMEN idi.

1956 yılında O’nunla tanıştığımda, 28 yıllık bir öğretmenmiş…

Ben ve sınıf arkadaşlarım için hem bir öğretmen hem de sanki bir anneydi. O’nu, yaşamı boyunca hiç unutmadım. En son, henüz 5 yaşındayken oğlum Kayra ile ziyaretine gidip ellerinden öptük…

Sonra bir gün, büyük oğlu Güven Ağabeyim telefon etti; “ Mustafa, annemizi kaybettik” dedi! Çocukları ve eşiyle de yakın olmuştuk. Havva öğretmenim, benim de “annem” olmuştu.

Sonra, Ortaokul ve Lise yıllarımda hem kişiliği hem de mesleki bilgelikleriyle saygı duyduğum ve asla unutamadığım öğretmenlerim oldu. Adlarını tek tek saymayı isterdim ama eskaza bir ikisini anımsayamazsam utanırım!

Ancek, hepsinin ötesinde, Lise yıllarımın başında, benim elimden tutan, hayata ve toplumsal yaşama kazandıran Altan Eren öğretmenimin farklı bir yeri var.

Üniversite yıllarımda ise, bu ülkenin en saygın öğretmenlerinin öğrencisi olmaktan büyük onur duyarım; Muammer Aksoy, Mümtaz Soysal, Seha L.Meray, Bahri Savcı, Nermin Abadan Unat, Bedri Gürsoy, Fehmi Yavuz, Cahit Talas, Suat Bilge, Fahir Armaoğlu Cevat Geray, bilge, onurlu ve unutulmaz insanlardı.

Yetişkinlik dönemimde pek çok öğretmen arkadaşım, yakın dostlarım oldu. Özellikle, Köy Enstitüsü Mezunu güngörmüş öğretmenleri tanıdım. Onlarla her sohbetim bir dersti.

Öğretmenlik, bir insan için en saygın mesleklerden biri olmalı.

Eğer, “gerçek anlamıyla öğretmen” ise!

Bilgisiyle, insana ve ülkesine saygıyla bakan, insan yetiştirmekten mutluluk duyan, siyasal gücün kölesi olmamış, her türlü bağnazlığa, demokrasi dışı süreçlere ve bu süreçlerin kirli aktörlerine meydan okuyan ve BEDEL ÖDEYEN öğretmenlerim…

Yıllar sonra, aktif siyasetten uzaklaşıp, mini bir akademik çalışma sonrası ömrümün en güzel 16 yılını “ÖĞRETMEN” olarak yaşamak da yaşamımın en güzel dönemi ve onuru oldu.

Öte yandan, ben hala “Öğrenciyim.”

Hala araştırmak, öğrenmek ve ihtiyaç duymaları halinde öğretmek için çabalıyorum. Bu bilinç, bana o sevgili öğretmenlerimden miras kaldı.

Cumhuriyet’in temel değerlerine saygılı olan öğretmenlerimiz, ne yazık ki bugünün Türkiye’sinde hak ettikleri saygıyı göremiyorlar!

Bu değerlere saygısızlık eden “öğretmen” sanılan “siyaset köleleri” ise baş tacı!

Kimi, “siyasal malzeme” diye Mustafa Kemal Atatürk’ün eseri olan tarihi belge “NUTUK”u yasaklıyor!

Kimi Onuncu Yıl Marşı’na, kimi Cumhuriyet Tarihi ve Mustafa Kemal’in kitaplarda yer almasına, kimi “Gençliğe Hitabeye” takıntılı!..

Tarihi geriye çevirebileceklerini sanıyorlar!

Oysa, tarihin kendi akışında hiçbir şey geriye gitmez.

İnsana ve olaylara doğru bakmasını bilemeyen gözler ve kafalar “tarih tekerrür eder” sanıyorlar!

Sevmedikleri insanları insan ve toplum gönüllerinden koparıp atabileceklerini sanıyorlar!

Onlar, bir gün ya hiç anımsanmayacak ya da acınacak varlıklar olarak esefle anılacaklar.

Ama, başta “Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, BENİM ÖĞRETMENLERİM tarihler boyunca yaşayacaklar.

Öğretmenlerimize saygıyla…