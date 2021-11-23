Sosyal medyadan küfretmeyin!

Önce toplumun sinir uçları tespit ediliyor. İnsanların hassas noktaları ya da insanların çok kızacağı konular…

Daha sonra bu konular üzerine paylaşım yapılıyor. Toplumca kabul görmüş noktalara hakaret edercesine eleştiriler yazılıyor.

Aslında amaç; toplumun kim ve nefretini kazanmak ve bu kin ve nefret ile insanların küfretmesini sağlamak.

Bu oyuna düşen sosyal medya kullanıcıları da öfkelerine sahip çıkamamanın bedelini nakit olaraködemek zorunda kalıyor.

Artık çok bildik bir taktik olsa da çoğu insan bu durumu anlamış değil. Bazı sivri tiplerin yaptığı absürt paylaşımlar aslında kişinin gerçek düşüncesi olmayabiliyor. Bu kişilerin amacı toplumun sinir uçlarına dokunup onların kendisine küfretmesini sağlamak. Böylece yargı açısından bir hak kazanımı sağlamak.

Örneğin, bir siyasetçi hakkında hakarete varan bir paylaşımda bulunan vatandaş, o siyasetçinin taraftarları tarafından taşa tutulur.

Bu paylaşıma sövenler, o yazıyı da paylaşın, “Sizde sövün” dercesine bir üst yazı yazar. Aslında siyasetçiyi eleştiren kişininistediği tam da budur.

Yazdığı yazıyla ilgili ne kadar çok kişi kendisine söverse o kadar iyi.

Yeterince küfür yiyen eser sahibi daha sonra kendisine küfredenler hakkında tek tek şikâyetçi olur.

Daha sonra arabulucu pazarlıklara ve akabinde tahsilatlara başlar. Davalı kişi, hoşuna gitmeyen bir paylaşıma yorum yaptığı için 2-3-4 hatta 10 bin TL’ye kadar tazminat öder.

Paylaşım sahibi de bu paranın küçük bir bölümünü hakaret ettiği kişinin açtığı davaya öder. Kalan kısmı ise kardır.

Bunu meslek haline getirmiş kişiler var. Aslında çok bildik bir numara olmasına rağmen insanlar öfkelerine yenik düşüyor.

Klavye karşısındaki deli yüreklilik zaman zaman bu kişilere pahalıya patlar.

Geçtiğimiz günlerde de benzer bir olayla ilgili tanıdığım bir kişi karakola çağrıldı. Polise gidip yaptığı paylaşımla ilgili ifade veren bu kişi, önümüzdeki günlerde arabulucunun karşısına çıkacak.

Eee karakoldan çağrılmış, avukatlar tarafından aranan vatandaşın artık gözü korkmaya başladığından arabulucunun teklifini kabul edip bu beladan kurtulmak isteyecek.

Bu yolla servet elde eden klavye dolandırıcıları var. Bu oyuna gelmeyin, sinirlerinize hakim olamıyorsanız da sosyal medya kullanmayın.

Unutmayın, o elinizdeki telefon ya da masanızdaki bilgisayar göründüğü kadar masum değil. Gün gelir sizi ipe de götürür…

Öğretmenler Gününüz kutlu olsun

Bugün en önemli ve anlamlı günlerden birini yaşıyoruz. Kutsal bir mesleğin mensupları olan öğretmenlerimizin günü. Anne ve babalarımızdan sonra bize doğruyu gösteren, bilgiyi aktaran insanların günü. Bugün Öğretmenler Günü.

Bu vesileyle hayatıma dokunan öğretmenlerimin ve tüm öğretmenlerimizin günlerini kutluyorum. İyi varsınız, iyi ki hep olacaksınız…

Doruktakiler 2021 başlıyor

47 yıldır yayın hayatına devam eden gazeteniz Kocaeli, 30 yıldır süregelen gelenekle, Doruktakiler organizasyonu ile yılın enlerini belirliyor. Sizlerden gelecek öneriler ve kentin dinamiklerinden oluşan Büyük Jüri ile Doruktakiler 2021 başlıyor…

22 kategoride düzenlenen yarışmada sizlerde kendi adayınızı belirleyebilirsiniz. www.kocaelidoruktakiler.com adresinden yıl içerisinde başarılı bulduğunuz kişi, kurum ya da kuruluşu aday gösterebilirsiniz. Aday gösterme işlemi sırasında, adayınızı neden başarılı bulduğunuza dair gerekçeyi doldurmayı unutmayın. 2021 yılına damga vuranları yine hep birlikte seçeceğimiz Doruktakiler 2021’in sonuçları ise 31 Aralık Cuma günü yayınlayacağımız gazetede açıklanacak.

KATEGORİLER

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Yılın Jüri Özel Ödülleri

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