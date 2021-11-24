Sömürü düzeninde hakça yaşamak!..

Yaşadığımız dünyada gerçek anlamıyla “ADALETLİ ve İNSANCA” bir düzen var mı?

Ya yaşadığımız ülkede?

İnsanca ve adaletle yaşayabilmek için, insanın bir başka insana ya da güce boyun eğmeden, kendi emeği ile kazanıp yaşamını sürdürebileceği olanaklara sahip olması gerekir.

Bu ülkede, İŞSİZLİK ve GEÇİM SIKINTISI en büyük sorun.

İşten çıkarılma olasılığı en büyük kabus!

Emeği ile, ücretli çalışanların yarısı asgari ücretin bile altında bir gelirle yaşama mucizesi arıyor!

Ama en temel besinler sürekli zamlanıyor, bu besinlere ulaşmak giderek zorlaşıyor.

“Sağlıklı ve dengeli beslenme” olanağı yok!

BARINMA güvencesi yok!

Sağlık güvencesi yok!

İş güvencesi yok! Hele sendikal hakkını kullanmak istersen, işten atılmanız kaçınılmaz! Bu Anayasal hakkınızı koruyacak bir güvenceniz de yok!

Bu ülkede “KAYIT DIŞI ÇALIŞMA” yaygın bir sömürü örneği!

Eğitim, varlıklı kesimin ulaşabileceği bir olanak.

Yoksulun çocuğu çocukluğunu yaşayamadan çalışmak, ekmeğini kazanmak zorunda.

Ekonomi diliyle ENFLASYON sürekli artıyor..

Ülkeyi yöneten siyasi iktidarın görüşüne göre; “her türlü olumsuzluğun ana nedeni FAİZ!”

Faiz, emeksiz kazanç.

Faiz, parası ve gücü olanın parasına para kazandığı, yoksulun sömürüldüğü bir ahlaksız düzen.

AMMA…

Dünyada ve ülkemizde egemen olan SÖMÜRÜ DÜZENİ faizle çalışıyor ve palazlanıyor!

Bu ülkeyi yöneten siyasi iktidar ne yapıyor?

Dünya finans çevrelerinden YÜKSEK FAİZLE BORÇ alıyor!

“Kamu-Özel İşbirliği” yöntemiyle “yerli-yabancı ortaklığına” yaptırdığı otoyol, köprü, havaalanı, hastane projeleri için DOLAR bazında uzun vadeli sözleşmeler yapıyor!

Dolar arttıkça ne oluyor?

Ülkemizin borçları da katlanıyor!

Bakmayın siz atılan siyasi palavralara;

bu ülkede en büyük serveti FAİZ üzerinden yerli ve yabancı finans ve inşaat tekelleri kazanıyor!

Ortaya çıkan dolar artışının bedelini de masum ve yoksul insanlarımız ödüyor!

Çünkü, bu ülkede sanayi üretiminin temel girdilerinin yüzde 50’den fazlası başka ülkelerden İTHAL ediliyor!

Tarımsal ve hayvansal üretim girdilerinin büyük kısmı başka ülkelerden İTHAL ediliyor! Gübre fabrikalarımız satıldı, yerli üretim düştü, gübre, yem, tohum yabancı ülkelerdengeliyor!

Döviz arttıkça, bu temel girdilerin maliyeti de artıyor!

O artış, biz tüketicilere yansıtılıyor!

Özellikle bizim gibi “DIŞA BAĞIMLI” ve “DIŞ BORÇ” yükü altındaki bir ülke için, ekonominin doğal akışına karşı “faiz indirimi” geniş halk kitlelerinin daha da yoksullaşmasına neden oluyor!

Bunu yaşayarak görüyoruz.

Ama hala “faiz neden enflasyon sonuç” diye ısrar ediyorlar!

Keşke faizsiz, HAKÇA bir düzen olabilse.

Ama, sömürü düzeninde buna olanak yok!

Gelişmiş ülkeler ve bu ülkelerin egemen gücü olan tekelci sermaye, bizim gibi ülkeleri BORÇ tuzağına, FAİZ batağına sokmuşlar!

Düşünün, bu ülkede Diyanet İşleri bile banka faizi alıyor!

Ama, ÜRETİM EKONOMİSİ hedefine ulaşamayan, BİLİM ve TEKNOLOJİYE yabancı, Cumhuriyet’in dünden bugüne üreterek sahip olduğu fabrikaları satıp savan, bu ülkenin yabancı şirketlerce istilasına çanak tutan, 20 bin Dolar’a bile VATANDAŞLIK dağıtan bir siyasi iktidarla ne üretim olur, ne işsizlik önlenir, ne de ADALETLİ BİR YAŞAM DÜZENİ olabilir.

Sade vatandaşı inançları üzerinden sömürerek, siyasi ikballerini sürdürürken, olan ülkeye ve masum vatandaşlara olur!