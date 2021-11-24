Türkiye’nin kaderini Y kuşağı belirleyecek!

Ekonomik kriz derinleşti…

Zam üstüne zam…

Akaryakıt fiyatları aldı başını gitti…

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Gezici Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Uluslararası Güvenlik ve Strateji Uzmanı Murat Gezici, Sözcü gazetesine ekonomi ve seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gezici, dikkat çekici tespitler yaptı…

Başkanlık Sisteminin büyük bir boşluk yarattığını ve ekonomik krizin seçimlerde büyük bir etken olacağına işaret etti. Ekonomik krizi göz ardı etmeye çalışan iktidarın, durum kötüleştikçe bunu örtbas edemediğine işaret eden Gezici, gelecek seçimin kaderinin, Z kuşağına bağlandığını ancak 1980-1999 doğumlu Y kuşağının seçimlerde çok önemli bir faktör olarak karşımıza çıkacağını da vurguladı.

HEP Z KUŞAĞI KONUŞULDU

Strateji uzmanı Gezici’nin açıklamalarını birlikte okuyalım; “Türkiye'de seçimle ilgili tartışmalarda, seçimin kaderini etkileyecek olan Z kuşağını çok konuştuk. Şöyle baktığımızda bu kuşağın genel seçmen kitlesi içindeki oranı yüzde 11. Ve bu kuşağın yüzde 78'i Cumhur İttifakına oy vermiyor. Bu çok net artık… İktidar bunu gördü ve bu kuşaktan beklentisini düşürdü. Ama bu kuşağı muhalefete de teslim etmek istemediği için bu kuşağa yönelik bir takım hamlelerde bulunmaya devam edecektir.

KADINLARDAN OLUŞUYOR

Şu an bakıldığında, genel seçmen kitlesi içinde kararsızların oranı yüzde 28. Kararsız seçmenlerin yarısı ise Y kuşağından oluşuyor. Bununla birlikte aslında seçimler söz konusu olduğunda üzerinde yoğunlaşacak olan grup Y kuşağı ve bu kuşak ihmal ediliyor. Kimdir Y kuşağı? 1980 ile 1999 arasında doğanlardır. Bu kuşak, genel seçmen kitlesi içinde 18 milyon 400 bin kişiye karşılık geliyor. Yani seçmenlerin yüzde 32.6'lık bir dilimini oluşturuyor. Aslında Y kuşağında Z kuşağından çok daha fazla seçmen var. Eski Türkiye hafızasında olan, merkeze yakın ve kararsızlığı daha fazla olan Y kuşağı ise 2023 seçiminin kaderini belirleyecek. Y kuşağındaki kararsızların büyük kısmı da kadınlardan oluşuyor. Y kuşağının kararında ekonomi, demokrasi, ifade özgürlüğü gibi meseleler önemli olacaktır. Kadınlara yönelik şiddeti ele alan İstanbul Sözleşmesi de Y kuşağı için çok önemli.”

KARARSIZ SEÇMEN

“ŞU an bakıldığında, genel seçmen kitlesi içinde kararsızların oranı yüzde 28 ve bunlar bağımsız seçmenler. Bunlar da azımsanmayacak bir düzeydeler. Bu kesim arafta bekliyordu. Gözlemliyordu. Ekonomik kriz ile beraber artık kararsızların kararlı hale gelmeye başladıklarını görüyoruz. Bu kriz ortamı kararsızları çözüyor; onları muhalefet cephesindeki partilerden birine atıyor.”

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Murat Gezici, ekonomik krizin genel seçimlere damga vuracağını söylüyor… Y kuşağının oylarının önemine dikkat çekiyor…

Y kuşağı kim?

1980-1999 doğumlular…

Yani anlaşılan Türkiye’nin kaderini Y kuşağı belirleyecek?

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Kahta’dan Deren’den

Atatürk büstü istediler!

ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, birçok okula Atatürk duvarı ve Atatürk köşesi yaptı… Doğal olarak Deren’in bu çalışması Türkiye’nin her yerinde takip ediliyor. Adıyaman Kahta Atatürk Okulu, Sevim Deren ile irtibata geçerek, okullarına bir Atatürk büstü yapılmasını istedi. Deren, bu istek karşısında çok mutlu oldu. Deren, bu isteği yerine getirdi ve Öğretmenler Günü hediyesi olarak büstü Kahta’ya gönderdi.

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Deren, sosyal medya hesabından şunları yazdı, “Adıyaman’ın Kahta ilçesinin Atatürk Okulu Müdürü bizden istediği büstümüzü Öğretmenler Günü hediyesi olarak göndermek üzere hazırladık. Kandıra ÇYDD olarak çok mutluyuz”… Biz de Atatürk ilke ve inkılaplarını yılmaz bir şekilde savunan ve Atatürk’e her türlü değeri veren, Atatürkçü düşünceye sahip çıkan, Atatürk sevgisini herkese aşılayan Sevim Deren’i kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

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‘Atakent’ ismi

hayırlı olsun

Sağlık sektörüne de adım atan Akkurt Grubu, geçtiğimiz ay Özel Cihan Hastanesi’ni satın almıştı. Akkurt Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt, Özel Cihan Hastanesi’nin adını Atakent Cihan Hastanesi olarak değiştirdi. Hastanenin yeni ismi hayırlı olsun.

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Tüketici, güvenmiyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, kasımda geçen aya göre yüzde 7,3 azaldı. Ekimde 76,8 olan endeks, bu ay 71,1 oldu. Bu rakam AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından beri en düşük seviye imiş…

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Mülteciler!

Gebze'de Afgan uyruklu bir gencin ormanda cinsel istismar girişimi sonrası 5 aydır tedavi gören Ayşegül Aydın’ın hayatını kaybetmesi, büyük tepkilere neden oldu… CHP Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, de tepkisini gösterenler arasında yer aldı. Soyluçiçek, “ . Ülke ne yazık ki artık üçüncü sayfa haberine dönmüş vaziyette. Yine ülke olarak yaşadığımız en büyük problemlerden biri de mülteci konusu… Ayşegül’ün ölümünün vebali kontrolsüz mülteci alanların boynunadır” dedi. Türkiye’de başta Suriyeli olmak üzere birçok uyruktan vatandaş var. Mülteci konusu baştan sona kadar masaya yatırılmalı.

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Gündemimizde “Nas” var!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz ve enflasyon ile ilgili mesajlar verirken Hazine Bakanı Lütfü Elvan’ı kastederek, "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faiz ve enflasyonla mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Bu konuda nas ortada. Nas ortadayken sana, bana ne oluyor?" ifadelerini kullanmıştı. SP Kocaeli İl Başkanı Zafer Mutlu, Erdoğan’ın bu açıklamasıyla ilgili, “Evet, faiz konusunda kitabımızda Nas var, ancak aynı kitabımızda israf konusunda da Nas var, kul hakkı konusunda da Nas var” dedi… Erdoğan'ın konuşmasındaki "Nas" ifadesi ile Nas Suresi'ni kast ettiği sanıldı. Ancak "Nas" farklı bir anlam ifade ediyor.

NAS NE DEMEK?

İslâm ilimlerinde nas (çoğulu nusûs) denilince genellikle Kur’an ve Sünnet’in lafızları kastedilir. Kaynaklar sıralamasıyla ilgili anlatımlarda Kitap ve Sünnet yerine kısaca “nusûs” dendiği de olur. Bu anlamıyla nas vahyin metinsel verisi olduğundan teşrîin ve dinî bilginin temelini oluşturur; karşıtı genel olarak “ictihad”dır. İctihad, istidlâl ve kıyas gibi kavramlarla karşıt olarak zikredildiğinde nas Allah ve Peygamber’in sözünü, bu kavramlar da nasların akıl yoluyla açılımını anlatır.

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Haklar ve Araştırmalar Derneği

çağrısına Kocaeli de destek verdi

Muğla Milas’ta düzenlenen zeytin festivalinin sponsorluğunu üstlenen termik santral ve kömür madeni işleten YK Enerji firmasını “Ya Ölmez Ağaç Zeytin, Ya Katil Kömür” yazılı döviz eşliğinde protesto ettiği için “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, aşağılama” suçlamasıyla haksız ve hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan Çevre Mühendisi Deniz Gümüşel, ertesi gün ifadesi alınarak serbest bırakılmıştı. Haklar ve Araştırmalar Derneği, “Çevre Hakkı Soruşturmaya Konu Edilemez” diyerek Barolara çağrıda bulundu… Çağrıya aralarında Kocaeli’nin de olduğu 60 Baro destek verdi. Hepimiz çevreye değer vermeliyiz, hepimiz çevreye karşı duyarlı olmalıyız.

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Körfez Müzisyenler

Derneği hayırlı olsun

Müzisyenler pandemi döneminde zor günler geçirdi. Konser veremediler, sahnelerde yer alamadılar. Bir süredir örgütlenme çalışmalarını sürdüren Körfezli müzisyenler, Körfez Müzisyenler Derneği adı altında bir dernek kurdu. Önceki gün Yeniyalı Mahallesi Körfez Center Kat:2 adresinde dernek binasını da açtılar. Deneğin hayırlı olmasını temenni ediyoruz.