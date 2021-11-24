Futbol istatistiktir-Rakamlar yalan söylemez: Menemen tek bir sıralamada ilk 5’te yer alabildi

Kocaelispor’un cumartesi günü konuk edeceği Ege temsilcisi Menemenspor, son yılların en kötü sezonunun geçiriyor. Milli aradan sonra Balıkesir’i konuk eden ve son sıradaki rakibini bile 2-1 yenerken zorlanan Sarı Lacivertliler, kötü günleri aşmak için Kocaelispor’u gözüne kestirdi

TAKIM HİÇBİR KATEGORİDE İLK 5’TE DEĞİL… RASHEED İSE ADAM GEÇMEDE ZİRVEDE…

Rakamlara baktığımda, Menemenspor’un bir kategori hariç hiç bir kategoride ilk 5’e giremediğini görüyorum. Gol krallığı, asist (şut pası), maç başına şut, isabetli şut, pas başarı yüzdesinde ilk 5’te yer alamayan Menemen, futbolcu sıralamasında da bir tek adam geçme oranında ilk 5’te ve zirvede yer alıyor. O futbolcu da İbrahim Akanbi Rasheed oldu. 13.Sırada yer alan takım 12 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. 16 gol atan takım 22 gol yedi. En çok gol yiyen (26) hemşerisi Altınordu’dan sonra Menemen geliyor.

DIŞ SAHADA BİR BERABERLİĞİ VAR…

Takım puan istatistiklerine baktığımda, Menemenspor takımın deplasmanda varlık gösteremediği ortaya çıkmıyor. Sarı Lacivertli İzmir ekibi, 12 maçta 4 galibiyet alırken bunların tamamını iç sahada elde etti. Deplasmandaki 6 maçta 1 beraberlik alan ekip, 5 yenilgiyle adeta çöktü. Dış saha maçlarında 6 gol atan takım, tam 14 golü filelerinde gördü. Menemenspor, deplasmanda 2-0’lık müthiş Erzurum galibiyetiyle başladığı ligde ilk deplasmanda Bandırma’ya 1-0 yenildi. Üçüncü hafta Ümraniye’yi konuk eden takım tam 4-0 yenilirken iflas bayrağını çekti. Adana’ya deplasmanda 6-2 yenilen ekip, Manisa FK karşısında iç sahada 2-0 galip gelerek toparlandı.

ANKARAGÜCÜ, SAMSUN VE EYÜP’TEN PUAN ALDI…

Ankaragücü deplasmanında 2-2’lik sürpriz sonuç alan ekip, iç sahada da Eyüp ile 1-1 berabere kalırken toparlanmış gözüktü. Ancak hemşerisi Altınordu’ya 1-0 yenilen Menemen, Samsun’u 3-2 mağlup etti. Deplasmanlarda Bolu’ya 1-0, İstanbul’a 3-2 yenildi. Menemen Pazar günkü maçta da Balıkesir’i konuk etti ve havlu atan rakibini 2-1 yenerken zorlandı.

IBRAHİM AKANBİ RASHEED

Nijerya-22-100.000 Euro

D.Tarihi: 09.05.1999 (22), D.Yeri: Nijerya, Pozisyon: Forvet.

MENEMENSPOR’UN BU SEZONKİ MAÇLARI:

MENEMEN’İN GOLCÜSÜ:

AHMET SAGAT-6 GOL

Menemenspor, bu sezon oynadığı 12 maçta şu ana kadar 16 gol attı. Bunların 6’sı Berlin doğumlu gurbetçi Ahmet Sagat’tan geldi. Akanbi de 3 golle onu izledi.

Almanya-25

D.Tarihi: 27.05.1996 (25), D.Yeri: Berlin, Boy: 186 cm, Kilo: 80 kg, Pozisyon: Forvet

MAÇ BAŞI VE İKİNCİ YARI BAŞINA DİKKAT !..

Şu ana kadar 16 gol atan Menemen takımı, ilk yarılarda 5, ikinci yarılarda 11 gol kaydetti. 1-15 dakikalar arası 3 gol atan takım, gollerle başladı. 16-45 arası sadece 2 gol atan ekip, ikinci yarının başlarında da 46-60 arası tam 5 gol kaydetti. 61-75, 76-90 dakikalar arasında ise 3’erden 6 gol atan takım, ilk yarı yok, ikinci yarı çoktu.

Attığı Gollerin Zaman Dağılımı:

DAKİKA GOL

1 / 15

3 gol

16 / 30

1 gol

31 / 45

1 gol

46 / 60

5 gol

61 / 75

3 gol

76 / 90

3 gol